Por qué Alex Murdaugh puede ser juzgado por homicidio otra vez pese a la doble incriminación

Por Ray Sanchez, CNN

La dramática caída en desgracia del exabogado de Carolina del Sur Alex Murdaugh quedó sellada tras un sensacional juicio de seis semanas en 2023 en el que fue declarado culpable de asesinar a su esposa y a su hijo.

Pero la larga saga que involucra al vástago de una prominente y poderosa familia local de abogados y fiscales dio un giro inesperado esta semana cuando la Corte Suprema de Carolina del Sur el miércoles anuló las condenas por asesinato.

Al afirmar que el juicio estuvo marcado por la influencia “impropia” de la secretaria del condado, Becky Hill, el tribunal ordenó un nuevo juicio para Murdaugh por la muerte de su esposa, Maggie, y de su hijo Paul, de 22 años, en junio de 2021.

Si bien la cláusula de doble incriminación de la Constitución de Estados Unidos por lo general prohíbe procesos posteriores tras una absolución, no se aplica si la condena de un acusado es posteriormente anulada, según expertos legales.

“Es volver a empezar”, dijo por correo electrónico Jill Konviser, exjueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

El fallo 5-0 también anuló las dos condenas a cadena perpetua que Murdaugh había recibido por las condenas por asesinato. Aun así, por separado se ha declarado culpable de decenas de delitos financieros y permanecerá tras las rejas con condenas estatales y federales concurrentes de 27 y 40 años.

El fiscal general Alan Wilson dijo que su oficina planea volver a juzgar a Murdaugh por los cargos de asesinato “lo antes posible”.

Wilson dijo a los periodistas que su “esperanza es que este caso se vuelva a juzgar antes de fin de año”, pero señaló que la ventana sigue abierta para que su equipo pida a la Corte Suprema de Carolina del Sur que reconsidere su decisión o para apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“A la luz de la decisión de la Corte Suprema, volvemos al punto de partida en este caso, y eso significa que todas nuestras opciones legales están sobre la mesa, incluida la pena de muerte”, dijo Wilson en un comunicado separado el viernes.

La cláusula de doble incriminación de la Quinta Enmienda impide juzgar nuevamente a un acusado por un delito después de un veredicto de inocente.

“La Cláusula de Doble Incriminación no se viola con un segundo juicio en estas circunstancias, donde el nuevo juicio es necesario debido a errores en el primer juicio que son los fundamentos de una apelación exitosa del acusado”, dijo en un correo electrónico Jessica Roth, exfiscal y profesora en la Facultad de Derecho Cardozo en Nueva York.

“La Cláusula de Doble Incriminación impediría un segundo enjuiciamiento por parte de Carolina del Sur por el mismo delito si Murdaugh hubiera sido absuelto en el primer juicio, o si el tribunal de apelaciones hubiera determinado que no había pruebas suficientes para sustentar un veredicto de culpabilidad”, añadió Roth, “pero eso no es lo que ocurrió en este caso”.

En el caso Murdaugh, dijeron los expertos, la doble incriminación no está en juego en un segundo juicio en gran parte debido a lo que la Corte Suprema de Carolina del Sur calificó como una “impactante interferencia con el jurado” por parte de la secretaria judicial que supervisó a los jurados.

“La doble incriminación no se aplica porque es el mismo caso”, dijo Konviser. “Es un asunto en curso, todavía está pendiente, no es definitivo”.

Konviser dijo que la decisión de esta semana “efectivamente borró todo” al devolver el caso para un nuevo juicio.

“La respuesta es que la doble incriminación se aplica de una sola manera y solo de una manera, y es que si la fiscalía te juzga y no tiene éxito, se acabó. No pueden volver a ir contra ti”, dijo el analista legal de CNN Joey Jackson.

“Si un acusado pierde y solicita un nuevo juicio, eso es otra historia … Si me condenan, y presento una apelación y esa condena por asesinato es anulada, no es doble incriminación porque en realidad redunda en mi beneficio tener otro juicio”, dijo Jackson.

El fallo del tribunal dijo que Hill “puso sus dedos en la balanza de la justicia, negándole así a Murdaugh su derecho a un juicio justo por un jurado imparcial”.

“Aunque somos conscientes del tiempo, el dinero y el esfuerzo invertidos en este largo juicio, no nos queda más remedio que revocar la denegación de la moción de Murdaugh para un nuevo juicio debido a las influencias externas indebidas de Hill sobre el jurado y devolver el caso para un nuevo juicio”, escribieron los magistrados.

Los abogados de Murdaugh apelaron las condenas por asesinato, afirmando que el juicio estuvo viciado por los comentarios indebidos de la secretaria del condado a los jurados, pruebas perjudiciales y fallos durante el juicio. Hill posteriormente se declaró culpable de cargos penales relacionados con el caso.

Los fiscales argumentaron que las condenas debían mantenerse. Las condenas de Murdaugh se basaron en pruebas abrumadoras y él era “obviamente culpable”, dijeron. Los fiscales reconocieron que los comentarios de la secretaria fueron inapropiados, pero dijeron que fueron menores en el contexto general del juicio.

Los abogados de Murdaugh, Dick Harpootlian y Jim Griffin, elogiaron el fallo en un comunicado.

“La decisión del Tribunal Supremo de hoy afirma que el Estado de derecho sigue siendo sólido en Carolina del Sur”, dijeron. “Esperamos con interés un nuevo juicio llevado a cabo de conformidad con la Constitución y con la orientación que este Tribunal ha proporcionado”.

Murdaugh era socio de un poderoso bufete de abogados que llevaba su nombre. Pero su eventual desmoronamiento incluyó acusaciones de fondos malversados, su renuncia, un extraño presunto plan de suicidio por encargo y estafa al seguro, una estancia en rehabilitación por adicción a las drogas, decenas de delitos financieros, su inhabilitación profesional y, en última instancia, los cargos por asesinato.

La apelación de Murdaugh se centró en comentarios presuntamente inapropiados a los jurados por parte de Hill, quien trabajó durante el juicio de Murdaugh y más tarde escribió un libro revelador sobre el caso.

Hill ha negado haber hecho la mayoría de estos comentarios. Admitió que les dijo a los jurados que el testimonio de Murdaugh era un “gran día”, pero comparó sus comentarios con una “charla motivacional” que no indicaba favoritismo por una parte u otra.

Hill fue acusada el pasado mayo de perjurio, obstrucción a la justicia y conducta inapropiada. Los cargos alegaban que puso a disposición de los medios pruebas selladas, mintió bajo juramento al respecto y utilizó su cargo en el tribunal para promocionar su libro sobre el juicio. Se declaró culpable de los cargos en diciembre de 2025 y fue condenada a tres años de libertad condicional.

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Con información de Eric Levenson, Dianne Gallagher y Maria Aguilar Prieto