Trump y sus imitadores en América Latina parecen haber puesto la mira en la libertad de prensa

Análisis por Juan Carlos López, CNN en Español

Ronald Reagan, el cuadragésimo presidente de Estados Unidos, solía citar una frase de John Withrop, el primer gobernador de Massachusetts, quien inmigró desde Inglaterra en 1630 buscando libertad religiosa. Winthrop se imaginaba lo que llegaría a ser Estados Unidos como una “ciudad brillante sobre una colina”, un punto referencia para el resto el mundo. En su discurso de despedida en enero de 1989, Reagan, quien terminaba ocho tumultuosos años en la presidencia, dijo que su país “sigue siendo un faro, sigue siendo un imán para todos los que deben tener libertad, para todos los peregrinos de todos los lugares perdidos que atraviesan la oscuridad, para llegar a casa”.

Treinta y siete años después el mensaje es diferente. La política oficial ya no es la de recibir a quienes buscan refugio y el tono es distinto, en medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Donald Trump, el cuadragésimo séptimo presidente, se inspira en él mismo para expresar su visión de lo que cree es Estados Unidos. El 12 de mayo, en su red social publicó: “Cuando las noticias falsas dicen que al enemigo iraní le va bien, militarmente, contra nosotros, es una TRAICIÓN virtual, y una afirmación absurda y falsa. Están auxiliando y son cómplices del enemigo”. No es un secreto que Trump considera que la prensa solo debe reportar la versión de los hechos que lo validan.

Hace poco un juez federal desestimó una demanda por US$ 10.000 millones presentada por Trump contra el Wall Street Journal, diario propiedad del magnate Rupert Murdoch, afín al mandatario, por publicar una carta de cumpleaños enviada al fallecido pedófilo convicto Jeffrey Epstein y atribuida a Trump, en momentos en aún eran amigos en 2003, con el dibujo de los senos de una mujer y la firma “Donald” en lugar de vello púbico, con un mensaje que decía: “Feliz cumpleaños – y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

El juez determinó que Trump no demostró que el diario hubiera actuado con malicia, pero le dio la opción de presentarla de nuevo ajustando su alegato. El caso no ha terminado, pero es uno de muchos presentado por Trump contras los medios, tanto en el sector privado, como desde la presidencia, a título personal o a través de las dependencias oficiales.

En octubre de 2025 los principales medios acreditados ante el Departamento de Defensa, incluido CNN, entregaron sus credenciales para trabajar desde esa institución ante la imposición de una serie de restricciones por parte de Pete Hegseth, titular de la cartera y expresentador de la cadena de noticias Fox.

Las nuevas reglas incluían firmar un documento comprometiéndose a no obtener ni publicar material no autorizado, aunque no fuera de carácter clasificado, a cambio de no perder acceso al Pentágono, el edificio donde opera el Departamento. Es decir, Hegseth quería limitar a la prensa a reproducir comunicados de prensa de la entidad y además restringir el acceso de los comunicadores dentro del edificio que podían recorrer desde hace décadas.

Argentina acaba de vivir algo similar. Javier Milei, quien es visto como un aspirante al “Trump del Río de la Plata”, no se inspira en Reagan o Winthrop, sino en el actual ocupante de la Casa Blanca, con quien comparte una prosa refinada. El 22 de abril publicó en X: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO! (sic)”

Milei se refería a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de la cadena TN, quienes fueron denunciados por la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial, de presuntamente usar lentes inteligentes para grabar un informe de manera clandestina en la Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina. Geuna respondió con un editorial en el que reconoció que el informe generó interpretaciones confusas y denunció el cierre de la sala de prensa de la presidencia, que duró 11 días y que, como en el Pentágono, ahora cuenta con medidas más restrictivas para los periodistas que trabajan desde el lugar. El diario Clarín reportó este 12 de mayo que la Fiscalía desestimó los cargos.

Solo el titular del informe sobre libertad para el 2026 de prensa de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras es alarmante: “La libertad de prensa cae al peor nivel de los últimos 25 años”. La sombra de Trump, según el documento, es enorme: “Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ránking. Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”.

Es solo revisar la clasificación del informe para ver el declive. Milei llegó al poder a finales de 2023, ese año Argentina ocupaba el lugar número 40 a nivel mundial y aunque había caído 11 puestos desde el 2022, seguía en el rango de los países con una situación buena, según la organización; de hecho, estaba 5 puestos por encima de Estados Unidos, que ocupaba el número 45. Ahora, en 2026, Argentina cayó al puesto 98 con 52,44 y quedó en la categoría de situación difícil para libertad de prensa, y pasó a estar por debajo de Estados Unidos, que vio una mejoría con respecto a 2025 para quedar en el puesto 64, en situación buena, según RSF.

El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, otro líder con inclinaciones trumpianas, también ha visto una erosión de la libertad de prensa tras su llegada al poder en 2019. Ese año ocupaba el lugar 81 a nivel mundial con 70,19 puntos y una situación considerada por el CPJ como buena para la libertad de prensa. En 2026 El Salvador está en el lugar 143 entre 180, con 38 puntos y una situación muy grave para la libertad de prensa.

El Comité para la Protección de los Periodistas publicó una alerta el 8 de mayor sobre el congelamiento de un inmueble y una cuenta dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad fundadora del medio El Faro, por presuntas deudas de impuestos, pero la medida es, según el comunicado de la entidad, un “peligroso escalamiento del gobierno Bukele para intentar desmantelar El Faro a través del acoso administrativo”. Según el Comité, la entidad ha documentado “años de acoso” contra El Faro por reportar sobre vínculos entre el gobierno de Bukele y pandillas en ese país.

Aunque el gobierno de Bukele desmiente las versiones, en 2021 el gobierno de Joe Biden denunció los vínculos entre ese gobierno y las pandillas MS-13 y Barrio 18, a las que según Estados Unidos, San Salvador les dio incentivos para asegurar que la violencia y el número de homicidios se mantuvieran bajos. Por eso Washington sancionó a Osiris Luna Meza, actual Director General de Centros Penales y Carlos Amilcar Marroquin Chica director de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno de Nayib Bukele, quien bromeó con ser el dictador “más cool de mundo” y quien pasó de una fría y distante relación con Biden a una más cercana y afín con Trump, quien también bromeó, como candidato que solo sería dictador durante el primer día de su segundo mandato.

El mensaje de la Casa Blanca es claro, la visión de la libertad de prensa en la era Trump es otra, eso quedó demostrado con lo revelado por el Diario La Nación de Costa Rica el dos de mayo: el Departamento de Estado, sin dar explicación, suspendió el visado de cinco de los siete miembros de la junta directiva del diario, con una trayectoria de 79 años. Para el periódico la única explicación es que es represalia por su posición crítica frente al gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, ahora ministro de la Presidencia y de Hacienda, otro de los aliados de Trump en la región.

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