Más de medio millón de adolescentes en EE.UU. están usando inhalantes. Un médico explica los peligros

Por Katia Hetter, CNN

Las tendencias en redes sociales están impulsando una peligrosa forma de consumo de sustancias entre adolescentes en Estados Unidos que involucra productos domésticos y comerciales comunes, incluido el óxido nitroso, o gas de la risa.

Más de 500.000 adolescentes estadounidenses reportaron haber usado inhalantes en el último año, según una estimación basada en los hallazgos de un nuevo estudio publicado en la revista Preventive Medicine.

Hablé con la experta en bienestar de CNN, la doctora Leana Wen, para conocer más sobre los inhalantes y por qué resultan atractivos para tantos adolescentes. Wen es médica de emergencias y profesora asociada adjunta en la Universidad George Washington. Anteriormente, fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Qué son los inhalantes y qué sustancias están usando los adolescentes?

Dra. Leana Wen: Los inhalantes son sustancias químicas que producen efectos que alteran la mente cuando las personas inhalan sus vapores. Estas sustancias suelen ser productos comunes que se encuentran en hogares, escuelas, garajes y tiendas. Los adolescentes pueden inhalar gases, aerosoles o solventes para experimentar un efecto breve que puede incluir euforia y alucinaciones.

Estos productos incluyen pegamento, betún para zapatos, diluyente de pintura, aerosoles, gasolina y óxido nitroso, también conocido como gas de la risa. El óxido nitroso tiene usos médicos y comerciales legítimos. En medicina, se utiliza para la sedación y el control del dolor, incluso en odontología y en quirófanos. Comercialmente, se vende en cartuchos que pueden usarse en dispensadores de crema batida. Sin embargo, cada vez más, estos productos se promocionan y discuten en línea como sustancias recreativas.

Una razón por la que los inhalantes son especialmente preocupantes es que son baratos, ampliamente disponibles y a menudo legales de comprar. Los adolescentes pueden asumir erróneamente que, debido a que estos productos son artículos domésticos comunes, son relativamente seguros. Y es posible que padres y cuidadores no sepan que estos productos se están utilizando de esta manera.

CNN: ¿Qué encontró este nuevo estudio sobre el uso de inhalantes entre adolescentes en EE.UU.? ¿Hay poblaciones con mayor riesgo que otras?

Wen: Este estudio analizó datos de encuestas representativas a nivel nacional recopilados entre 2021 y 2023 de más de 33.700 adolescentes. Los investigadores encontraron que el 2,2 % de los adolescentes reportó haber usado inhalantes en el último año. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero a nivel nacional representa a más de medio millón de adolescentes. Alrededor del 0,7 % reportó uso en el último mes, y el 0,3 % cumplía criterios de trastorno por uso de inhalantes, lo que significa que su consumo se había vuelto lo suficientemente grave como para causar deterioro clínicamente significativo o malestar.

Un hallazgo importante fue que los adolescentes más jóvenes, de 12 a 13 años, tenían tasas más altas de uso de inhalantes en comparación con los de 14 a 17 años.

Esto puede resultar sorprendente, pero, como explicaron los autores, coincide con investigaciones previas que muestran que los inhalantes suelen ser de las primeras sustancias con las que experimentan los adolescentes más jóvenes debido a lo comunes que son.

Otro hallazgo relevante fue la fuerte relación entre el uso de inhalantes y otros comportamientos de riesgo. Los adolescentes que consumían tabaco, participaban en peleas físicas o robaban tenían probabilidades significativamente mayores de usar inhalantes y de desarrollar un trastorno por su uso. Los investigadores concluyeron que el mal uso de inhalantes rara vez ocurre de forma aislada y suele agruparse con otros problemas de conducta y riesgos de consumo.

Niños y niñas presentaron tasas generales similares de uso de inhalantes, pero las mujeres tenían probabilidades considerablemente más altas de desarrollar un trastorno por uso de inhalantes, lo que, según los investigadores, podría estar relacionado con hallazgos previos que indican que las niñas pueden progresar más rápidamente de la experimentación al consumo problemático. Los adolescentes negros tenían menores probabilidades de uso en el último año en comparación con los adolescentes blancos, mientras que los adolescentes nativos americanos y nativos de Alaska tenían mayores probabilidades de trastorno por uso de inhalantes, y los adolescentes asiáticos tenían menores probabilidades de desarrollar este trastorno.

Los autores señalaron que factores sociales y estructurales más amplios probablemente contribuyen a algunas de estas diferencias, aunque el mal uso de inhalantes puede afectar a adolescentes de diversos contextos. Los padres no deberían asumir que sus hijos no están en riesgo solo porque les vaya bien académicamente o participen en actividades estructuradas.

CNN: ¿Cuáles son los riesgos para la salud a corto y largo plazo del uso de inhalantes?

Wen: Los efectos a corto plazo pueden incluir mareos, dificultad para hablar, mala coordinación, náuseas y deterioro del juicio. Algunas personas pueden experimentar alucinaciones o perder el conocimiento. Debido a que el efecto es breve, los usuarios pueden inhalar repetidamente la sustancia en un corto período de tiempo, lo que aumenta el riesgo de toxicidad.

Los riesgos a largo plazo son mucho más graves. Los inhalantes pueden dañar el cerebro, los nervios, el hígado, los riñones y el corazón. Algunos efectos pueden ser irreversibles, incluidas lesiones neurológicas y pérdida de audición. El uso crónico también puede provocar dependencia.

Uno de los peligros más alarmantes es el llamado síndrome de muerte súbita por inhalación. Se trata de una alteración fatal del ritmo cardíaco que puede ocurrir incluso después de un solo episodio de uso de inhalantes. Algunas sustancias, como el butano y el propano, están especialmente asociadas con este riesgo.

CNN: ¿Por qué el óxido nitroso se ha convertido en un problema?

Wen: El óxido nitroso a menudo se percibe como más seguro porque tiene usos médicos legítimos, pero esa percepción puede ser engañosa. En entornos médicos, se administra cuidadosamente con oxígeno y bajo supervisión. El uso recreativo es muy diferente.

En los últimos años, las redes sociales han impulsado un renovado interés en el óxido nitroso, con algunos videos que lo presentan como algo divertido y de moda. Más de 13 millones de estadounidenses han hecho un uso indebido del óxido nitroso, según una encuesta nacional de 2023. A principios de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. advirtió a los consumidores sobre su uso indebido.

No se puede subestimar el impacto potencial del abuso de óxido nitroso. Puede afectar el juicio y la coordinación, aumentando el riesgo de accidentes. Inhalarlo directamente desde cartuchos presurizados puede causar lesiones por congelación en la boca y las vías respiratorias. La exposición repetida puede interferir con la actividad de la vitamina B12 en el cuerpo, esencial para la función nerviosa y la producción de células sanguíneas. El uso intensivo se ha relacionado con entumecimiento, hormigueo, dificultad para caminar e incluso lesiones en la médula espinal. Algunas personas desarrollan daños neurológicos permanentes.

CNN: ¿Qué señales de advertencia deben observar padres y cuidadores?

Wen: Los padres pueden notar olores químicos en la ropa o el aliento, latas de aerosol o cartuchos vacíos, manchas en la cara o las manos, dolores de cabeza, náuseas o cambios de humor inexplicables. Algunos adolescentes pueden parecer mareados, desorientados o inusualmente fatigados.

Los cambios de comportamiento también pueden ser pistas importantes. Caídas repentinas en el rendimiento escolar, secretismo, irritabilidad o nuevos comportamientos de riesgo pueden justificar una mayor atención. Debido a que los inhalantes suelen almacenarse en productos domésticos comunes, la falta de artículos en garajes, baños o cocinas también puede ser una señal.

CNN: ¿Qué deberían decir los padres a los adolescentes sobre los inhalantes y las tendencias en redes sociales relacionadas con estas sustancias?

Wen: Los padres deben abordar estas conversaciones de manera directa. Muchos adolescentes están expuestos a videos o discusiones en línea que normalizan el uso de inhalantes. Es importante explicar claramente que “legal” o “doméstico” no significa seguro.

También recomendaría a los padres ser específicos sobre los riesgos. Los adolescentes suelen responder mejor a información concreta que a advertencias vagas. Explicar que los inhalantes pueden causar daño permanente al cerebro y a los nervios, y en algunos casos la muerte súbita, puede tener más impacto que simplemente decir que las sustancias son peligrosas.

Por último, las familias deben crear un entorno en el que los adolescentes se sientan cómodos hablando sobre lo que ven en línea y las presiones que pueden estar enfrentando. La comunicación abierta sigue siendo un factor clave de protección contra el consumo de sustancias.

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