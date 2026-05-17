Buzos de élite se unen a peligrosa misión para recuperar los restos de turistas italianos en una cueva submarina en Maldivas

Por Laura Sharman, CNN

Buzos especializados en cuevas de distintas partes del mundo llegaron a Maldivas para intensificar la búsqueda de los restos de cuatro italianos que murieron mientras practicaban buceo en el archipiélago, un día después de que un militar muriera durante el intento de recuperación.

Tres buzos finlandeses de Divers Alert Network, un grupo global de seguridad en buceo, llegaron a Maldivas este domingo y se dirigían a reunirse con el equipo local de la guardia costera para trabajar en una nueva estrategia que permita completar la misión, dijo Mohamed Hussain Shareef, principal portavoz del Gobierno de Maldivas.

“Fueron recomendados por Italia y han realizado inmersiones profundas y en cuevas alrededor del mundo”, dijo Shareef a CNN.

Se espera que un cuarto experto en buceo se una al equipo finlandés este domingo, junto con equipos especializados provenientes de Australia y el Reino Unido.

Cinco buzos italianos murieron después de explorar el atolón Vaavu el jueves, lo que desencadenó una misión multinacional de recuperación. Formaban parte de una expedición de buceo junto a otros 20 ciudadanos italianos a bordo de la embarcación Duke of York, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

El cadáver del instructor de buceo Gianluca Benedetti fue encontrado en la entrada de la cueva, lo que llevó a las autoridades a creer que los otros cuatro permanecen dentro, dijo Shareef.

Se trata de Monica Montefalcone, profesora asociada de Ecología en la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; y la investigadora Muriel Oddenino.

El intento de recuperar los cadáveres ya cobró otra vida, lo que subraya el peligro y la complejidad de la operación.

El buzo militar de alto rango, sargento Mohamed Mahudhee, de 43 años, murió el sábado durante una segunda misión de recuperación dentro de la cueva, que en su punto más profundo está a 70 metros bajo la superficie —aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos— y tiene 200 metros de longitud.

“Era uno de los buzos con más experiencia, lo que demuestra lo desafiante que es esta inmersión”, dijo Shareef.

“Estaba buceando en pareja, como dicta el protocolo, y regresaba a la superficie cuando su compañero se dio cuenta de que algo iba mal y el resto del equipo intervino para intentar salvarlo”.

Mahudhee fue sepultado con honores militares en una ceremonia fúnebre en Malé, donde miles de personas presentaron sus respetos, incluido el presidente Mohamed Muizzu, funcionarios de turismo y militares, así como embajadores extranjeros.

Cada inmersión de rescate está limitada a unas tres horas debido a los requisitos de oxígeno y descompresión, explicó Shareef.

Durante la operación de recuperación del sábado, dos buzos marcaron la entrada de la cueva enviando un globo hacia la superficie del agua. Esto permitió que el resto del equipo nadara directamente hacia el punto y maximizara el tiempo dentro de la cueva.

Sin embargo, las condiciones son extremadamente difíciles, con fuertes corrientes impredecibles, pasadizos estrechos que conducen a una enorme cámara y oscuridad total en todo momento, dijo Shareef.

“Hay que ser un experto para este nivel de buceo”, añadió.

Antes de regresar a la superficie, los buzos deben permanecer en aguas poco profundas para descomprimir después de ascender desde las profundidades de la cueva.

Las autoridades creen que Mahudhee, integrante de la fuerza de defensa nacional, murió por complicaciones durante este proceso.

Maldivas cuenta con amplios protocolos de seguridad acuática y buzos expertos, dijo Shareef, quien señaló que el territorio marítimo del archipiélago es unas 3.000 veces mayor que su superficie terrestre.

Carlo Sommacal, esposo de Montefalcone y padre de Giorgia, dijo no saber qué pudo haber causado el accidente y afirmó que “algo debió haber ocurrido allá abajo”, dada la amplia experiencia de su esposa e hija.

En declaraciones a la televisión italiana, describió a Montefalcone como una buza cuidadosa y disciplinada que nunca pondría en riesgo a su hija ni a otros colegas, informó The Associated Press.

Recordó que ella a veces le decía: “Esta sí puedo hacerla, tú no”, y cómo sobrevivió al tsunami de 2004 mientras buceaba frente a las costas de Kenya, según el medio.

John Volanthen, oficial de buceo del British Cave Rescue Council, quien desempeñó un papel clave en el rescate del equipo juvenil de fútbol de Tailandia en 2018, dijo que aún no se sabe si las corrientes influyeron en el incidente, pero aseguró que la profundidad de la cueva y el sedimento están “sin duda dificultando” los esfuerzos de recuperación.

“Es, esencialmente, un trayecto muy largo hacia el interior de la cueva y normalmente los buzos de cuevas colocan una guía para encontrar el camino dentro de ella. Y eso es potencialmente lo que ocurrió con el grupo desaparecido”, dijo a CNN.

El pánico también puede afectar a los buzos, dijo Volanthen, y los riesgos aumentan en inmersiones profundas debido a la narcosis, un estado temporal similar a la intoxicación causado por respirar aire comprimido.

Hay una investigación en curso para establecer qué ocurrió con los buzos y cómo todos alcanzaron tales profundidades.

“Para el buceo recreativo y comercial, la ley prohíbe bajar más de 30 metros y, lamentablemente, parece que esto ocurrió mucho más abajo porque incluso la entrada de la cueva está a casi 50 metros bajo la superficie”, dijo Shareef.

La licencia de la embarcación fue suspendida mientras se conocen los resultados de la investigación, según Shareef, quien afirmó: “Todo será investigado”.

El operador turístico italiano que administra el viaje de buceo en Maldivas negó haber autorizado o conocido la inmersión profunda que violó los límites locales, dijo su abogado al diario italiano Corriere della Sera el sábado, según un reporte de AP.

Orietta Stella, representante de Albatros Top Boat, dijo que el operador “no sabía” que el grupo planeaba descender más allá de los 30 metros. Superar ese límite requiere un permiso especial de las autoridades marítimas de Maldivas y el operador turístico “nunca lo habría permitido”, afirmó.

Las víctimas eran buzos experimentados, pero el equipo utilizado parecía ser un equipo recreativo estándar y no un equipo técnico adecuado para inmersiones profundas en cuevas, agregó.

También aclaró que Albatros únicamente comercializó el crucero y que no era propietaria de la embarcación ni empleaba a la tripulación, que fue contratada localmente.

CNN contactó a Albatros Top Boat para solicitar comentarios.

El secretario de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que se hará todo lo posible para recuperar los restos de las víctimas, informó AP.

La Universidad de Génova rindió homenaje a los cuatro buzos desaparecidos, quienes estudiaban o enseñaban en la institución.

“La solidaridad de toda la comunidad universitaria está con las familias, colegas y estudiantes que compartieron su trayectoria humana y profesional”.

Maldivas depende en gran medida del turismo y recibió a más de 2 millones de visitantes en 2025, según su Ministerio de Turismo, frente a una población residente de 500.000 personas.

El operador turístico de buceo George Corbin, con sede en Italia, es reconocido por introducir el turismo en la entonces colonia británica en 1972, llevando periodistas y fotógrafos a las islas del océano Índico como un paraíso al estilo de “Robinson Crusoe”.

Desde entonces, Italia se ha mantenido entre los mayores mercados turísticos de Maldivas.

“Italia tiene una relación muy especial con nosotros en materia de turismo y hemos sido grandes amigos en nuestra hospitalidad durante muchos años”, dijo Shareef.

“La población local está devastada no solo porque este es el mayor accidente de buceo en la historia del país, sino también porque son italianos”.

Los Gobiernos de Maldivas e Italia han estado en comunicación “al más alto nivel”, y Muizzu envió sus “más profundas condolencias” al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y a las familias de las víctimas, dijo Shareef.

El enviado de Roma al país llegó a la capital Malé el viernes y se unió a los rescatistas a bordo de un barco de la guardia costera, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

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