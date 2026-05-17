El JNE proclama los resultados oficiales en Perú: Fujimori y Sánchez pasan a segunda vuelta

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó este domingo los resultados de las elecciones presidenciales, que confirmaron a la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como candidatos para la segunda vuelta que se realizará en junio.

Más de un mes después de la votación del 12 y 13 de abril, el JNE realizó el acto luego de que en la víspera culminara la proclamación por jurisdicción de los 60 Jurados Electorales Especiales.

Fujimori y Sánchez, quien se declara “castillista”, competirán el 7 de junio en una especie de reedición de la campaña de 2021, cuando la hija del exautócrata Alberto Fujimori (1990-2000) enfrentó al docente rural Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 y condenado a prisión por conspiración para la rebelión. La líder de Fuerza Popular ha sufrido tres derrotas consecutivas en segunda vuelta.

El JNE destacó que en los últimas cuatro elecciones generales la proclamación fue realizada también en torno a mediados de mayo, y que esta vez el proceso fue complejo por el récord de candidatos (35) y la posibilidad de hacer recuento de votos en algunas mesas. El acta de proclamación fue firmada por el pleno del JNE y por personeros de las organizaciones políticas que asistieron a la ceremonia.

Lo que suele ser un trámite casi burocrático, esta vez concitó mayor atención por la estrecha diferencia entre Sánchez (12,04 %) y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (11,91 %), quien quedó en tercer lugar por poco más de 21.000 votos y ha denunciado fraude y sabotaje sin presentar evidencias concretas.

Sin embargo, mientras López Aliaga realizaba algunas marchas de protesta, Fujimori y Sánchez entraron de lleno a la campaña con actos proselitistas y conversaciones para definir dónde y cuándo se realizarían los debates entre ambos y sus equipos.

Los diálogos también se realizan con otras fuerzas políticas. Fujimori se reunió el sábado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien la venció en 2016 y renunció anticipadamente en 2018 cuando el Congreso, de mayoría fujimorista, se aprestaba a destituirlo. “Debemos priorizar la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos”, dijo la candidata al compartir una foto del encuentro en redes sociales.

Por su parte, Sánchez estuvo el sábado recorriendo Puente Piedra, uno de los distritos más extensos y poblados de la capital, donde afirmó que hay una “colusión” entre redes criminales y el poder político.

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