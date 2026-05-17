Habrá fuertes tormentas con tornados en el centro de EE.UU. pero también riesgo de incendio forestal; este es el pronóstico

Por Taylor Ward, CNN

Tras un inicio tranquilo de mayo, la atmósfera sobre el centro de Estados Unidos está lista para un brote.

Un tramo volátil de tormentas eléctricas severas está comenzando a desarrollarse en las Llanuras y el Medio Oeste y se espera que dure hasta el martes, llevando el riesgo de tornados intensos — EF3 o más fuertes — granizo y vientos destructivos y lluvias intensas a una región donde las tormentas más peligrosas de la primavera suelen llegar con una fuerza considerable.

Mayo es conocido por los brotes de tormentas eléctricas severas en las Llanuras y el Medio Oeste, y este podría estar a la altura de esa reputación. Esto representa un gran cambio respecto de lo que ha sido un inicio tranquilo del mes, debido a un patrón de la corriente en chorro que ha suprimido las tormentas severas generalizadas hasta ahora.

La amenaza de tornados ha sido significativa el domingo y lo será el lunes, con un tornado confirmado hasta ahora en el centro de Nebraska. La amenaza de tormentas se desplaza hacia el este el martes.

El patrón meteorológico también prepara el escenario para incendios forestales. Hay un riesgo significativo de incendios en el suroeste, desde Arizona hasta el suroeste de Kansas.

Esta es la información más reciente, día a día.

Las tormentas se desarrollaron rápidamente el domingo por la tarde en Nebraska y el sureste de Dakota del Sur, con granizo grande y tornados fuertes. Una amenaza de nivel 3 de 5 por tormentas eléctricas severas se extiende por gran parte del corazón de Estados Unidos.

Se emitieron tres alertas de tornado para 3 millones de personas en el centro de EE.UU. el domingo por la tarde y la noche en el este de Nebraska, el sureste de Dakota del Sur, el norte de Kansas, el oeste y el norte de Iowa y el sur de Minnesota. Estas áreas incluyen Omaha y Lincoln, Nebraska, y Sioux City, Iowa.

Se confirmó un tornado al norte de Grand Island, Nebraska, en la parte central del estado, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se emitió una emergencia por tornado —el tipo más significativo de advertencia de tornado— para una tormenta cerca de Hebron, Nebraska, alrededor de las 6:30 p.m.

CT. Las emergencias por tornado se emiten solo cuando los pronosticadores están seguros de que se aproxima un tornado grande y destructivo. CNN se ha puesto en contacto para obtener más información sobre los posibles impactos del tornado en esta zona.

Más tarde esta noche, las tormentas se convertirán en una línea y traerán una mayor amenaza de vientos destructivos, algunos de los cuales podrían superar los 129 km/h.

Es posible un brote generalizado de tormentas eléctricas severas a medida que el mayor impulso de energía de la corriente en chorro interactúe con abundantes cantidades de humedad en las Llanuras.

Las superceldas que estallen por la tarde probablemente generarán tornados — algunos de ellos EF2 o más fuertes — y producirán granizo muy grande. La mayor amenaza de tornados fuertes se extiende desde el centro y el este de Kansas hasta el sureste de Nebraska y el noroeste de Missouri. Los vientos destructivos generalizados se convertirán en la principal preocupación hacia el final de la tarde-noche, aunque todavía serán posibles algunos tornados durante la noche.

Lo que aún es incierto es cómo las tormentas y su cobertura nubosa por la mañana afectarán las condiciones por la tarde. Eso influirá en la precisión para identificar las zonas con la mayor amenaza de tornados — los lugares donde las tormentas del domingo por la noche se prolonguen hasta la mañana tendrán menos energía para que las tormentas de la tarde y la noche la aprovechen.

Es probable que haya tormentas eléctricas en curso el martes por la mañana desde el norte de Texas hasta Michigan. El potencial de tormentas fuertes a severas volverá a aumentar durante la tarde. Sin embargo, a medida que el frente frío se convierta en el principal detonante de las tormentas, la amenaza de tornados disminuirá, y el viento y el granizo pasarán a ser las principales amenazas.

Existe una amenaza de incendios muy grave de nivel 3 de 3 en las Llanuras Altas del Sur el domingo y el lunes. Las áreas desde el suroeste de Kansas hasta el noroeste de Florida y el noreste de Nuevo México están bajo la mayor amenaza, mientras que una amenaza crítica de nivel 2 de 3 cubre un área mucho más amplia, incluida gran parte de Nuevo México.

El mismo sistema que está trayendo tornados peligrosos a las Llanuras Centrales y el Medio Oeste será el responsable de condiciones muy secas y ventosas en las Llanuras Altas del Sur. Vientos sostenidos de 40 a 48 km/h, ráfagas de hasta 80 km/h y una humedad relativa por debajo del 10 % se combinarán con combustibles secos, haciendo que cualquier incendio que se inicie se propague a un ritmo que ponga en riesgo la vida, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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