Por qué no está convocado Ángel Di María con Argentina para el Mundial 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

Cuando la selección de Argentina aterrice en Estados Unidos para defender el título conseguido en Qatar 2022, habrá un nombre ausente que llamará mucho la atención: Ángel Di María. El “Fideo”, como se lo conoce en su país, es uno de los seis vigentes campeones del mundo que no estará en la cita de este año, ya que no integra la prelista de 55 futbolistas que entregó el entrenador Lionel Scaloni.

El rosarino, de destacados pasos por el Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United y Benfica, no estará en el Mundial 2026 porque así lo decidió él. Consciente de lo mucho que le costó ser reconocido por la afición albiceleste, y después de un período marcado por la obtención de cuatro títulos oficiales consecutivos, Di María le puso punto final a su participación en el combinado nacional tras ganar la Copa América 2024.

La fecha ya estaba estipulada desde 2023. Así lo hizo saber durante una entrevista. No había enojos u otros motivos ocultos, sino que simplemente deseaba retirarse de la selección en lo más alto, a su manera y a su tiempo. Soñaba con hacerlo con otro título bajo el brazo y lo logró en aquella sufrida victoria sobre Colombia.

Fue el final soñado para un jugador que sufrió como pocos las críticas en Argentina por la falta de títulos, y uno a los que más se señaló por lo bien que rendía en sus equipos y lo mucho que le costaba en la selección. Algunos incluso pidieron que dejara de ser convocado.

Pero la historia cambió cuando Scaloni tomó las riendas del combinado argentino, que llevaba casi tres décadas sin títulos oficiales (excluyendo los Juegos Olímpicos).

Di María no solo siguió siendo convocado por Scaloni, sino que fue determinante en cada uno de los logros de la selección. Cómo olvidar esa definición de emboquillada sobre Ederson para darle la Copa América 2021 ante Brasil en el mismísimo Maracaná, o cuando repitió esa misma fórmula contra Donnarumma en la goleada a Italia para levantar la Finalissima en 2022.

Lo mejor llegó a finales de ese mismo año, en Qatar. Di María comenzó siendo un titular importante en la Copa del Mundo, pero a partir de los mano a mano fue al banco casi todos los partidos, y apenas jugó ocho minutos entre octavos, cuartos y semifinal. Sin embargo, Scaloni confió en él para el encuentro más importante de todos, y “Fideo” no defraudó: le hicieron el penal que significó el 1-0, marcó él mismo el 2-0.

Fue tan buena su labor (especialmente desde lo táctico, ayudando a anular el costado derecho de Francia) que su sustitución coincidió con el mejor momento del seleccionado francés en el partido. Finalmente, la historia tuvo un final feliz para él.

Y mucho más feliz fue con el título en la Copa América 2024, donde fue titular en cuatro de los partidos que jugó la selección argentina en su camino al bicampeonato consecutivo.

Incluso en la final contra Colombia jugó 117 minutos. Ese fue el broche de oro. El epílogo de una historia cargada de frustraciones, que el “Fideo” cerró con las manos llenas de trofeos.

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