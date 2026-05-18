Agente de ICE enfrenta cargos por agresión tras tiroteo durante ofensiva migratoria en Minneapolis

Por Whitney Wild, CNN

Un agente de ICE enfrenta varios cargos por agresión en relación con un tiroteo ocurrido en enero que involucró a dos inmigrantes venezolanos en Minnesota, según informó la fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty.

El agente federal, Christian Castro, fue acusado de cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo por denunciar falsamente un delito, dijo Moriarty durante una rueda de prensa este lunes.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

CNN trabaja para determinar si Castro cuenta con representación legal.

Julio César Sosa-Celis, quien recibió un disparo de un agente federal durante el incidente de enero, y su primo Alfredo A. Aljorna enfrentaban cargos federales después de que el Departamento de Seguridad Nacional dijera que habían atacado violentamente a un agente, lo que llevó al funcionario a disparar en defensa propia. Pero el Departamento de Justicia retiró los cargos en febrero, e ICE informó que dos de sus agentes que hicieron declaraciones falsas bajo juramento sobre el incidente fueron puestos en licencia administrativa.

Moriarty dijo que Castro nunca estuvo bajo amenaza durante el incidente y agregó que no fue golpeado con una pala, una escoba ni ningún otro objeto.

En su versión inicial del 15 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que agentes federales intentaban detener a Sosa-Celis durante una parada de tráfico cuando este huyó primero en su vehículo y luego a pie, resistiéndose y atacando violentamente al agente que intentaba arrestarlo.

La agencia aseguró que otros dos hombres, incluido Aljorna, salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente. Los tres hombres golpearon al agente con una pala para nieve o el mango de una escoba durante el incidente, señaló el comunicado, antes de que el agente disparara “un tiro defensivo para proteger su vida”.

Pero al día siguiente, el Departamento de Justicia ofreció una versión diferente en un documento presentado para respaldar los cargos penales contra los hombres, diciendo que Aljorna conducía el vehículo que los agentes perseguían. Según la declaración jurada, Aljorna huyó del vehículo y él y Sosa-Celis golpearon al agente con una pala o una escoba.

En un sorprendente giro, el Departamento de Justicia presentó en febrero una moción para retirar los cargos penales contra los dos venezolanos. En ella, el departamento dijo que fiscales federales proporcionaron información incorrecta al tribunal, mientras ICE emitió un comunicado admitiendo que sus agentes federales hicieron “declaraciones falsas” bajo juramento.

Los dos agentes federales involucrados fueron puestos en licencia administrativa mientras el Departamento de Justicia investiga sus “declaraciones falsas”, reveladas tras una revisión de evidencia en video, dijo en ese momento el entonces director de ICE Todd Lyons en un comunicado.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.