Díaz Canel dice que si se concretan “las amenazas de agresión militar” de EE.UU. a Cuba provocarán “un baño de sangre”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que las “amenazas de agresión militar” de Estados Unidos a la isla constituyen “un crimen internacional” y advirtió que, en caso de concretarse, “provocará un baño de sangre consecuencias incalculables”, en medio de la renovada tensión entre La Habana y Washington.

“Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación”, dijo el mandatario en un mensaje en X.

Díaz-Canel agregó que Cuba “ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU” y que “sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica”, aunque sostuvo que ello “no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”.

Las relaciones bilaterales están en uno de los peores momentos en las últimas décadas, con una renovada presión de Washington. El presidente Donald Trump ha reiterado que confía en doblegar la postura del castrismo. “Creo que van a tener que venir a nosotros. Es una nación fallida. Es una nación totalmente fallida”, dijo Trump a Fox News en una entrevista emitida el viernes.

Además del embargo económico y el bloqueo petrolero que agravó al límite la crisis energética en la isla, Estados Unidos está intensificando la presión con la preparación de una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro, según fuentes, lo que sería uno de los momentos más significativos en la relación entre los dos países.

El canciller Bruno Rodríguez dijo este lunes en X que Cuba “tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa” y agregó: “Quienes pretenden agredir ilegítimamente Cuba, se valen de cualquier pretexto, no importa cuán mendaces y ridículos sean, para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial”. En la víspera había señalado que el Gobierno de Trump “construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”.

El jueves, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió en La Habana con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países.

Para muchos cubanos, un eventual ataque militar de EE.UU. es inminente y toman preparativos para ello. Bajo los preparativos para esa situación, Defensa Civil de Cuba circuló en los últimos días “una guía familiar sobre cómo actuar durante una hipotética agresión militar contra Cuba” que recomendaba, entre otras cosas, preparar una mochila con artículos no perecederos. El instructivo insta a estar atentos a las alarmas aéreas y se titula “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”.

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Con información de Patrick Oppmann, de CNN