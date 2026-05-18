Elon Musk pierde caso contra OpenAI por presentar la demanda demasiado tarde, dice jurado

Por Hadas Gold, CNN

Un jurado de Oakland, California, dictaminó este lunes que Elon Musk tardó demasiado en demandar a OpenAI y a sus directivos. Tras unos 90 minutos de deliberación, el jurado determinó que la demanda que presentó estaba prescrita.

El veredicto del jurado se presentará ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien tendrá la última palabra. Sin embargo, ella ha indicado que su decisión coincidirá con la del jurado.

“Creo que hay una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado”, le dijo la jueza al abogado de Musk este lunes.

El caso de Musk amenazaba con descarrilar al creador de ChatGPT, que planeaba una salida a bolsa que prometía ser un éxito rotundo. El veredicto del jurado representa una victoria para OpenAI y sus fundadores, Altman y Brockman.

Los abogados de OpenAI argumentaron que la misión de la empresa no ha cambiado, que sigue estando dirigida por una fundación sin ánimo de lucro y que Musk esperó a presentar la demanda hasta haber fundado su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, que compite con la suya. El jurado coincidió con ellos y determinó que Musk estaba al tanto de la conducta descrita en la demanda desde 2021.

Los abogados de OpenAI también alegaron que las donaciones de Musk no implicaban el compromiso de mantener la organización como entidad sin ánimo de lucro, y que el CEO de Tesla presionó en varias ocasiones para que OpenAI se convirtiera en una empresa con fines de lucro que compitiera con Google. Asimismo, afirmaron que Musk intentó hacerse con el control de dicha empresa y que abandonó la compañía al no lograrlo.

Musk solicitó al tribunal que obligara a OpenAI a devolver más de US$ 130.000 millones a la rama sin ánimo de lucro de OpenAI, que destituyera a Altman y Brockman de sus cargos directivos y que revirtiera la reestructuración corporativa que convirtió a OpenAI en una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo.

Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, y Shivon Zilis, ejecutiva de las empresas de Musk, exmiembro de la junta directiva de OpenAI y madre de cuatro de los hijos de Musk, figuraron entre los testigos de alto perfil que prestaron declaración.

Se presentaron como prueba cientos de páginas de correos electrónicos privados, mensajes de texto y actas de reuniones internas, incluidos los diarios personales de Brockman y mensajes de texto entre Musk y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en los que discutían la posibilidad de comprar OpenAI juntos.

El juicio reveló el papel de Google en la fundación de OpenAI, ya que el laboratorio de IA buscaba superar a quien entonces se consideraba el líder en la incipiente carrera de la inteligencia artificial. También reveló las numerosas opciones de financiación que OpenAI consideró para cubrir sus necesidades de computación e infraestructura, incluyendo las criptomonedas.

La relación sentimental de Musk también estuvo en el punto de mira, ya que el testimonio de Zilis reveló que ambos habían mantenido una relación amorosa durante mucho más tiempo del que se creía. En el juicio también se revelaron detalles sobre cómo ella sirvió de enlace con Musk en relación con OpenAI tras su marcha.

Musk ayudó a cofundar y financiar OpenAI, aportando US$ 38 millones en sus primeros años. Demandó al CEO Sam Altman, al presidente de la compañía, Greg Brockman, y a OpenAI en febrero de 2024, alegando que “robaron una organización benéfica” al adoptar una estructura que incluye una rama con fines de lucro.

Microsoft fue incluida como codemandada por “ayudar e instigar” las acusaciones a través de sus inversiones en OpenAI. Musk dejó OpenAI en 2018 y fundó su propia empresa de IA, xAI, en 2023.

“Fui un tonto”, declaró ante el tribunal a principios de este mes. “Les di financiación gratuita para crear una empresa emergente”.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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