Final de la Liga MX: fechas, horarios, formato de desempate y más sobre la final entre Pumas y Cruz Azul

Por Federico Leiva, CNN Español

Mientras crece la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para tener un nuevo campeón de la Liga MX. Después de un 2025 dominado en exclusividad por el Toluca (actual bicampeón), el Clausura situará a un nuevo equipo en el trono local: Pumas o Cruz Azul.

El equipo de la UNAM terminó siendo el mejor de la temporada regular (igualado con las Chivas, pero con mejor diferencia de gol), pero, desde entonces, ha dejado varias dudas en los enfrentamientos mano a mano.

En cuartos de final se vio las caras con un gigante como el América y no quedó eliminado de milagro. Fue un doble 3-3, donde se vio favorecido por la ventaja deportiva, aunque en la revancha tuvo todo para perderlo: ganaba 3-0 a los 20 minutos de juego, pero las Águilas lo empataron y erraron un penal a escasos segundos del final.

En semifinales fue el turno de Pachuca, que, a simple vista, fue superior en ambos partidos, creando más situaciones de gol. Sin embargo, los Tuzos solo ganaron 1-0 en casa y Pumas alcanzó apenas a equilibrar el global con otro 1-0, que volvió a bastarle por la ventaja deportiva. Ahora llegará el turno de una final donde el empate en el global no le sirve…

Pumas llega a la gran definición como el ataque más potente del torneo, y Juninho, Robert Morales y Carrillo son sus principales cartas a la hora de hacer daño, pero es imposible no mencionar que cuenta con Keylor Navas bajo los tres palos. El equipo dirigido por Efraín Juárez no tiene un esquema definido, aunque suele pregonar por la presencia de tres marcadores centrales y dos laterales que, según la ocasión, pueden comenzar en el mediocampo o la defensa.

Del otro lado de la llave aparece Cruz Azul, un club que cierra el primer semestre del año entre turbulencias, que incluyó un cambio de entrenador justo antes de los playoffs. La Máquina fue tercera en la fase regular, a solo tres unidades del líder Pumas, y su primer escollo fue el Atlas en cuartos de final. Allí se impuso dos veces, 3-2 como visitante y 1-0 de local, para meterse entre los cuatro mejores.

En semifinales se cruzó con Chivas, que, si bien fue segundo (con la misma cantidad de puntos que Pumas), perdió algunos jugadores para la etapa definitoria por la convocatoria adelantada de Javier Aguirre. Fueron dos duelos muy igualados, con empate de local (2-2) y victoria para el Cruz Azul de visitante (2-1) en un duelo marcado por polémicas decisiones arbitrales.

La Máquina sí tiene un esquema mucho más definido, con cinco defensores, cuatro mediocampistas y un delantero. El equipo de Joel Huiqui se caracteriza por practicar el juego asociado, poblando el campo de mediocampistas que cumplen la doble función de cortar circuitos ajenos y pisar el área por sorpresa para convertir goles. Palavecino, Paradela y el nigeriano Ebere han sido algunos de sus mejores hombres en lo que va de torneo.

La final del Clausura 2026 mantendrá el formato habitual: dos partidos, con la localía primero para el peor ubicado en la fase regular y la definición en terreno del mejor posicionado. No existe ninguna ventaja de gol de visitante y en caso de igualdad en el global, se jugarán dos tiempos de 15 minutos para determinar al vencedor. Si el empate persiste, habrá penales.

La primera final llegará el jueves por la noche (madrugada de viernes en algunos países), mientras que la revancha se jugará el domingo en horario central:

Partido de ida – Estadio Ciudad de los Deportes

10 p.m. de Miami.

8 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Los Ángeles.

11 p.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid.

Partido de vuelta – Estadio Olímpico Universitario

9 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

6 p.m. de Los Ángeles.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. de Madrid.

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