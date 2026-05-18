Sheinbaum dice que “no hay ningún riesgo” en que funcionarios y exfuncionarios acusados se entreguen en EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que “no hay ningún riesgo” en que los 10 funcionarios y exfuncionarios recientemente acusados por Estados Unidos de delitos de narcotráfico se entreguen en ese país.

Sheinbaum señaló esto durante su conferencia de prensa diaria, luego de que se le preguntara si ve riesgos por lo que puedan declarar en Estados Unidos los funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa a los que Estados Unidos acusa de traficar drogas y aliarse con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes del continente.

“Ningún riesgo, ninguno, fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno”, respondió la mandataria.

CNN reportó el viernes que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y quien está entre las 10 personas acusadas por Estados Unidos, quedó detenido por autoridades de ese país. Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos por Arizona y fue trasladado a Nueva York, donde el 1 de junio tendrá su siguiente audiencia judicial.

Algunos medios de comunicación mexicanos han reportado que otros de los funcionarios y exfuncionarios acusados se han entregado o buscan entregarse. CNN no ha podido confirmar estos casos.

El funcionario de más alto rango acusado por Estados Unidos es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a quien el Departamento de Justicia acusa de narcotráfico y de brindar apoyo a Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa, a cambio de que le ayudaran a ganar las elecciones estatales de 2021. Rocha rechaza las acusaciones y pidió licencia para separarse temporalmente del cargo con el argumento de que con ello facilitará las investigaciones en su contra y, según dijo, que se aclare su situación.

Sheinbaum insistió este lunes en que Estados Unidos debe presentar pruebas de sus señalamientos y, si las hay, las autoridades mexicanas actuarán como corresponda.

“Si hay pruebas, que la Fiscalía actúe. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder, y no hacemos ningún pacto de ningún tipo ni con criminales, ni de cuello blanco ni criminales comunes ni criminales de la delincuencia organizada”, dijo.

Las acusaciones de Estados Unidos contra los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa han tensado la relación del Gobierno de Sheinbaum con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que México no hace lo suficiente para combatir al narcotráfico, algo que Sheinbaum rechaza. Este lunes, la mandataria señaló que, si Estados Unidos quiere ayudar a México en materia de seguridad, debe frenar el consumo de drogas en su territorio y el tráfico de armas que llegan a México.

“¿Cuál es la mejor manera que Estados Unidos tiene para apoyar a México, cuál es la mejor manera? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México, es la mejor manera que Estados Unidos tiene, y combatiendo a los carteles que operan en Estados Unidos”, dijo.

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