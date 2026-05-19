Cómo denunciar porno deepfake o imágenes íntimas no consensuadas bajo la nueva ley que obliga a eliminarlas

Por Hadas Gold, CNN

Las plataformas en línea ahora están obligadas por ley a eliminar imágenes íntimas no consensuadas dentro de las 48 horas posteriores a la denuncia, ya que una ley federal que criminaliza la difusión de ese contenido entra en pleno vigor este martes en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump promulgó el año pasado la Ley Take It Down, que hace ilegal publicar en línea representaciones visuales íntimas no consensuadas, ya sean reales o generadas artificialmente. Pero la ley dio a las plataformas en línea un año para crear un proceso para eliminar ese tipo de imágenes dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de los usuarios. Si las plataformas en línea no lo hacen, podrían enfrentar sanciones civiles de US$ 53.088 por infracción. Ese plazo de un año venció el martes.

Las disposiciones que ahora entran en vigor garantizan que las empresas tecnológicas “ya no puedan hacer la vista gorda ante estos horribles abusos en las redes sociales”, dijo en un comunicado la senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota, quien coescribió el proyecto de ley con el senador republicano de Texas Ted Cruz.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que hará cumplir la ley, envió cartas la semana pasada a las principales plataformas en línea advirtiéndoles sobre el cumplimiento. Eso incluye plataformas sociales populares como Meta, Snapchat, TikTok y X, junto con plataformas de videojuegos y aplicaciones de citas Bumble y Match Group, Reddit, Discord, Pinterest y gigantes tecnológicos Amazon, Alphabet y Microsoft.

Cualquier empresa que “principalmente proporcione un foro para contenido generado por usuarios o publique, seleccione, aloje o suministre regularmente contenido íntimo compartido sin consentimiento”, está sujeta a la ley, según la FTC.

La otra disposición de la ley que se aplica a las personas que publican imágenes íntimas no consensuadas ya está en vigor. Los infractores pueden enfrentar multas y hasta dos años de prisión.

Las plataformas deben proporcionar instrucciones claras para “facilitar que las personas presenten una solicitud de eliminación”, dice la FTC. También son responsables de encontrar y eliminar duplicados de la imagen o el video denunciados dentro del plazo de 48 horas.

Las imágenes no tienen que ser reales. Las imágenes íntimas no consensuadas generadas artificialmente, a veces denominadas pornografía deepfake, también están cubiertas por la ley.

Algunos servicios en línea permiten a los usuarios denunciar esas imágenes directamente desde donde se publican. En Instagram, por ejemplo, hacer clic o tocar los tres puntos en la parte superior derecha de una imagen lleva a un botón de “Reportar”. En la parte inferior de esa página hay un aviso con un enlace para completar un informe detallado.

Los usuarios de TikTok pueden denunciar una publicación usando el botón de flecha en la parte inferior derecha de la pantalla. En la opción “Contenido sexual” hay un enlace para enviar una denuncia por separado para contenido relacionado con imágenes íntimas no consensuadas.

Incluso Walmart ahora tiene una opción para denunciar imágenes íntimas porque los usuarios pueden subir imágenes si venden productos en la plataforma del minorista.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados también ofrece un servicio de “un solo paso” “para ayudar a eliminar en línea fotos y videos” de menores “desnudos, parcialmente desnudos o sexualmente explícitos”.

Para los adultos, una organización llamada Stop Non-Consensual Intimate Imagery ofrece apoyo y la opción de enviar imágenes íntimas que las plataformas participantes pueden ver para buscar coincidencias y eliminarlas si infringen la Ley Take It Down. (Las imágenes se traducen en hashes, que funcionan como una huella digital).

La FTC también lanzó TakeItDown.ftc.gov para denunciar a las plataformas que no eliminen imágenes íntimas o que dificulten denunciarlas.

La Ley Take It Down es la primera ley federal que toma medidas contra las imágenes íntimas no consensuadas, incluidas las imágenes o videos generados artificialmente. Antes de que se aprobara la ley, las víctimas tenían opciones limitadas y a menudo ineficaces para lograr que se eliminaran esas imágenes, lo que a menudo implicaba navegar por un sistema fragmentado de leyes estatales y normas de derechos de autor.

“A medida que la IA avanza, la tecnología debe utilizarse de manera responsable y no como una herramienta de abuso, acoso o explotación”, dijo el senador Cruz en un comunicado. “Las víctimas ahora tienen las herramientas necesarias para recuperar su privacidad y dignidad, y las grandes tecnológicas ya no pueden mirar hacia otro lado”.

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