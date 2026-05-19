¿Cómo protegerte del aumento de la gasolina por la guerra en Irán?

Por Chris Isidore, CNN

Los precios de la gasolina han subido más del 50 % desde el inicio de la guerra en Irán. ¿Pueden los estadounidenses promedio protegerse de esos costos más altos?

No completamente: el petróleo está demasiado integrado en la vida cotidiana. Por ejemplo, las empresas de transporte que usan camiones a diésel han impuesto recargos por combustible para trasladar los productos que los estadounidenses compran todos los días. El petróleo también se utiliza para fabricar los envases plásticos de muchos de esos productos, así como cubiertos desechables, botellas de bebidas y bolsas de basura.

Pero los expertos coinciden en que hay muchas maneras, grandes y pequeñas, de reducir el consumo de petróleo y gasolina; algunas de ellas sorprendentemente simples.

Esta es la medida más sencilla que la mayoría de las personas puede tomar y una de las que más ahorro genera. Reducir la velocidad al conducir consume menos gasolina y ahorra dinero.

Reducir la velocidad en carretera de 120 km/h a 88 km/h hace que un automóvil promedio de gasolina use un 40 % menos de combustible, según el Departamento de Energía.

Conducir de forma más inteligente en calles locales en lugar de autopistas también mejora el consumo de combustible, al igual que evitar una “conducción agresiva”, como aceleraciones rápidas y frenadas bruscas, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de la aplicación GasBuddy.

Por último, el simple hecho de asegurarse de que las llantas tengan suficiente aire puede ahorrar combustible y reducir el desgaste. El Departamento de Energía estima que los conductores pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 3 % manteniendo las llantas infladas correctamente. Mantener el vehículo al día con el mantenimiento también mejora el rendimiento de combustible, dijo De Haan.

Reducir el número de viajes semanales en automóvil obviamente disminuye la cantidad de combustible utilizada y, por lo tanto, ahorra dinero.

Eso significa planificar con anticipación, combinar diligencias y hacer menos viajes a la misma tienda durante la semana.

Cambios más grandes en el estilo de vida también pueden reducir los trayectos en automóvil. Compartir vehículo, trabajar desde casa y usar transporte público pueden ahorrar dinero en combustible, dijo De Haan.

Solo alrededor del 4 % de los trabajadores en EE.UU. utiliza transporte público para ir al trabajo, según la Oficina del Censo. Eso es menos que el 9 % que comparte vehículo y el 13 % que trabaja desde casa.

Buscar el mejor precio de combustible también puede generar ahorros importantes.

Según GasBuddy, que ofrece datos de precios de estaciones cercanas, cientos de estaciones en todo el país venden gasolina por más de 50 centavos por encima del promedio de su condado y, a menudo, incluso US$ 1 más por galón.

“Los precios en las estaciones pueden variar significativamente incluso a pocos kilómetros de distancia”, dijo De Haan.

Para los conductores, vale la pena comparar precios entre estaciones locales para encontrar el costo más bajo.

Comprar un vehículo eléctrico es la forma más extrema de ahorrar en costos de gasolina, aunque no sea una opción inmediata para todos.

Millones de estadounidenses compran automóviles cada mes. El actual aumento en los costos de energía está haciendo que la eficiencia de combustible tenga un mayor peso en esas decisiones, dijo Kathy Harris, directora de vehículos limpios, clima y energía del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

“Estamos viendo que los estadounidenses en todo el país realmente entienden los beneficios de hacer la transición hacia vehículos más limpios en términos generales. Estamos viendo que los híbridos tradicionales, que son vehículos más eficientes, se vuelven cada vez más populares”, dijo.

Ese interés va desde híbridos enchufables, que permiten a los conductores usar gasolina como respaldo para viajes largos, hasta vehículos totalmente eléctricos, añadió Harris.

Cargar el vehículo en casa ahorra dinero. Incluso si hay que cargarlo en otro lugar, una batería completamente cargada suele costar menos que llenar un tanque de gasolina.

Sin embargo, las tarifas eléctricas están aumentando en gran parte del país. Y los nuevos vehículos eléctricos no son baratos, especialmente tras la eliminación el año pasado del crédito fiscal de US$ 7.500. Los vehículos eléctricos usados son una opción menos costosa, pero sus precios siguen siendo elevados.

El precio promedio de un vehículo eléctrico nuevo es de US$ 56.300, según el sitio de compra de automóviles Edmunds. Eso está por encima del precio promedio de US$ 49.000 para los automóviles nuevos en general.

Pero para quienes pueden hacer el cambio, una mejor eficiencia de combustible generará ahorros mucho después del actual aumento en los precios de la gasolina.

“Existe una amplia variedad de opciones más limpias que ayudarán a reducir nuestra dependencia diaria del petróleo”, dijo Harris.

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