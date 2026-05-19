El ministro israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich afirma que la CPI solicitó una orden de arresto en su contra

Por Dana Karni y Oren Liebermann, CNN

El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, declaró este martes que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto en su contra, en lo que calificó como una “declaración de guerra”.

En un discurso pronunciado desde su oficina en Jerusalén, Smotrich no explicó el motivo de la solicitud de la CPI, pero sugirió que se debe a la expansión masiva de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada, que él mismo ha impulsado.

En abril, Israel aprobó secretamente más de 30 nuevos asentamientos y granjas como parte de una estrategia más amplia para consolidar su control sobre el territorio y eliminar la posibilidad de un Estado palestino.

En un comunicado a CNN, la CPI indicó que no puede hacer comentarios y que las solicitudes de órdenes de arresto son confidenciales o se mantienen bajo secreto de sumario. El proceso comienza con la solicitud de una orden de arresto por parte del fiscal, un trámite que puede realizarse de forma confidencial antes de que los jueces decidan si la emiten.

En su discurso, Smotrich calificó la expansión de los asentamientos como una “revolución” en lo que denominó Judea y Samaria, utilizando el término bíblico para la Ribera Occidental. Afirmó que, durante el mandato del actual gobierno, Israel había aprobado más de 100 nuevos asentamientos. Ha celebrado repetidamente la aprobación de estos nuevos asentamientos como un paso hacia la imposición de la soberanía israelí en los territorios y ha declarado abiertamente que su objetivo es impedir cualquier posibilidad de un Estado palestino.

“Estamos planificando, construyendo, pavimentando, regulando y haciendo irreversible la pionera iniciativa de los asentamientos”, alardeó Smotrich. Añadió que Israel evacuaría “inmediatamente” a la comunidad beduina de Khan al-Ahmar, situada al este de Jerusalén, en respuesta a la solicitud de orden judicial del fiscal de la CPI. Esta pequeña comunidad ha sido durante mucho tiempo blanco de la derecha israelí. Sin aportar pruebas, Smotrich afirmó que, “según todos los indicios”, el Gobierno Autónomo Palestino, que gobierna partes de la Ribera Occidental, es responsable de las acciones de la CPI. CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno Autónomo Palestino para obtener comentarios.

Un funcionario israelí declaró a CNN que Israel cree que la CPI podría haber solicitado órdenes de arresto contra el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Seguridad Nacional, de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. En un comunicado, Ben Gvir afirmó no tener miedo ni sentirse intimidado.

Israel le arrebató la Ribera Occidental a Jordania en la guerra de 1967 y posteriormente comenzó a establecer asentamientos judíos en la zona, considerados ilegales según el derecho internacional, las Naciones Unidas y gran parte de la comunidad internacional. La ONU también considera la Ribera Occidental y Jerusalén Este como territorio ocupado, que los palestinos reclaman para un futuro Estado.

En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Netanyahu calificó las órdenes de arresto de “absurdas y antisemitas”.

En ese momento, el tribunal también emitió una orden de arresto contra el líder militar de Hamas, Mohamed Deif, quien había muerto en un ataque aéreo varios meses antes.

Con información de Tal Shalev, de CNN.

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