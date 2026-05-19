Google le apuesta más a la IA e implementa varios cambios en su buscador y otros recursos

Por Lisa Eadicicco, CNN

Para adelantarse en la nueva era de internet, Google quiere ayudarte a googlear menos.

La compañía reveló el martes una cantidad de funciones impulsadas por IA para su motor de búsqueda, el asistente de IA Gemini y otros servicios. Es parte de la labor más reciente de Google por renovar su modelo de negocio de décadas para adaptarlo a la era de la inteligencia artificial.

Entre esas actualizaciones hay una nueva versión de la barra de búsqueda que puede rastrear la web en nombre de un usuario y un nuevo modo en Gemini que puede trabajar de forma autónoma durante períodos de tiempo.

Los cambios acercan el motor de búsqueda de Google a los de sus mayores competidores hoy: Anthropic y OpenAI, cuyos sofisticados modelos de IA han asumido algunas de las funciones de las herramientas de búsqueda y los navegadores web.

Durante años, Google se ha ido alejando de ofrecer una lista de enlaces azules en respuesta a las consultas de búsqueda. Pero el motor de búsqueda renovado, que funciona con el nuevo modelo Gemini 3.5 Flash de la compañía, representa lo que podría ser su mayor giro hasta ahora hacia la IA y lejos de la búsqueda tradicional.

El nuevo campo de búsqueda se expande para admitir consultas más largas y conversacionales, en sintonía con la forma en que alguien podría escribir o hablarle a Gemini o ChatGPT.

Los usuarios podrán crear “agentes” en el motor de búsqueda de Google que puedan seguir o investigar temas por su cuenta. Google dice que es útil para tareas que requieren rastrear y monitorear anuncios y listados a lo largo del tiempo, como buscar departamento o lanzamientos de ropa nueva. Se puede, por ejemplo, ingresar una consulta como “Mantenme al día cuando cualquiera de mis atletas favoritos anuncie colaboraciones de zapatillas o lanzamientos de firma” para que Google monitoree anuncios de atletas y marcas destacadas, citó la compañía como ejemplo en un comunicado de prensa.

Google también generará ahora visuales personalizados y miniapps en respuesta a ciertas solicitudes, como crear un rastreador de actividad física que incorpore la ubicación de una persona, datos del clima y apps conectadas a su cuenta de Google.

Desde que lanzó Gemini impulsado por IA, Google ha tenido dificultades para diferenciar el asistente de su motor de búsqueda principal. Spark, un nuevo modo dentro de Gemini que puede trabajar en tareas en segundo plano, es su intento más reciente de cambiar eso. Spark podrá trabajar en tareas recurrentes de largo plazo como monitorear estados de cuenta de tarjetas de crédito y bandejas de entrada de correo electrónico para detectar actualizaciones importantes y crear resúmenes o listas de tareas.

También puede referenciar contenido a través de ciertas apps, como compilar notas de Google Docs, Gmail y Slides, y la compañía dice que en el futuro se admitirán más apliaciones de terceros.

La compañía también incorporará Spark a la app de Gemini en computadoras Mac para que pueda trabajar con archivos locales, y los usuarios podrán monitorear a su agente desde sus teléfonos mediante una nueva función llamada Android Halo. El agente seguirá activo incluso cuando la laptop de la persona esté cerrada o su teléfono esté bloqueado, dice Google.

El enfoque en funciones autónomas parece una respuesta directa a OpenClaw, el llamativo agente de IA que causó revuelo en Silicon Valley a principios de este año por su capacidad de ejecutar programas y comandos sin indicaciones constantes del usuario.

Google ha estado desarrollando agentes de IA durante años, aunque los casos de uso se han enfocado mayormente en tareas específicas como compras o gestión del correo electrónico y no han despegado de manera amplia entre los consumidores. Eso se debe en gran medida a que la tecnología simplemente no ha sido lo suficientemente confiable.

“Creo que hay este valle inquietante en el que los modelos aún no son lo suficientemente buenos, así que no puedes confiar plenamente en ellos, y entonces no estás realmente seguro de qué puedes y qué no puedes hacer”, dijo a CNN Tulsee Doshi, directora sénior de gestión de producto en Google DeepMind.

Google espera que las actualizaciones lo acerquen a su objetivo general de desarrollar inteligencia artificial general (AGI, por sus iniciales en inglés): una etapa teórica de la IA en la que la tecnología se vuelve tan inteligente como un ser humano en una amplia gama de temas. OpenAI, Meta y otros compiten para ser los primeros en llegar allí.

Pero la IA tendrá que mejorar en la actualización de su propia inteligencia antes de que la AGI sea posible, indicó Koray Kavukcuoglu, director de tecnología del laboratorio de IA DeepMind de Google y arquitecto jefe de IA de la empresa.

“En este momento, nuestros modelos (tienen) algún tipo de capacidad para hacer eso, pero se puede imaginar que son un poco estáticos en el tiempo”, le comentó a CNN antes de la conferencia de Google para anunciar las actualizaciones.

DeepMind está en el centro de la estrategia de IA de la empresa y se ha convertido en uno de sus mayores activos en la carrera de la IA. Es el “arma secreta de Google en las guerras de la IA”, según Dave McCarthy, un analista que cubre servicios de nube e infraestructura para la firma de investigación de mercado The International Data Corporation. La mayoría de las empresas tecnológicas no tienen un alcance masivo entre los consumidores ni acceso directo a un laboratorio de investigación y a sistemas de nube.

“Google es la única empresa que se me ocurre que realmente tiene presencia en cada una de esas áreas”, dijo McCarthy.

Sin embargo, Anthropic y OpenAI son percibidas en gran medida como adelantadas a Google en productos empresariales de IA; Anthropic ha estado lanzando nuevos modelos y agentes de IA para programación, finanzas y otros trabajos de oficina a un ritmo acelerado este año. Anthropic representó el 34,4 % de las suscripciones empresariales pagas de IA en EE.UU. en abril, mientras que OpenAI representó el 32,3 % y la participación de Google fue de apenas el 4,5 %. Eso según la plataforma financiera Ramp, que analizó datos de contratos y transacciones con empresas de IA de más de 50.000 empresas estadounidenses.

La IA también está generando preocupaciones sobre el futuro del empleo, la seguridad y el impacto de la construcción de centros de datos en las comunidades locales y el medio ambiente. La mitad de los adultos estadounidenses dice que el mayor uso de la IA en la vida cotidiana les hace sentir más preocupación que entusiasmo, según Pew Research.

Pero Google, como muchas empresas, está apostando su futuro a la tecnología. Gemini ahora tiene más de 900 millones de usuarios activos, y la empresa espera gastar entre US$ 180.000 millones y US$ 190.000 millones este año en gastos relacionados con infraestructura de IA y chips, dijo el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, en una sesión informativa con la prensa antes de la conferencia.

Y sin duda la tecnología seguirá avanzando rápidamente. Varun Mohan, un director en Google DeepMind que trabaja en el producto de programación con IA Antigravity de Google, dijo que envían una nueva versión “casi todos los días” para desarrolladores internos.

“Estamos abiertos al hecho de que vamos a necesitar hacer cambios muy rápido, porque de lo contrario vamos a tener un producto que será viejo para nuestros usuarios”, comentó. “Y les estaríamos haciendo un flaco favor a nuestros usuarios si simplemente nos aferramos a nuestros ideales de lo que es el producto hoy”.

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