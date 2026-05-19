Hijo del fundador de Mango es arrestado en relación con la muerte de su padre

Por Anna Cooban y Mauricio Torres, CNN en Español

Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador del gigante español de la moda Mango, fue arrestado este martes en relación con la muerte de su padre ocurrida en 2024.

Isak Andic, quien fundó Mango a mediados de la década de 1980, murió a los 71 años tras caer por un barranco de 98 metros en diciembre de 2024.

La detención de su hijo fue confirmada a CNN por los Mossos d’Esquadra, la fuerza policial de la región catalana de España. Andic ocupa actualmente el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Mango.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona dijo en un comunicado este martes que el caso está siendo investigado como un homicidio.

Un portavoz de la familia Andic dijo a la agencia Reuters que la familia confía en la inocencia de Jonathan Andic y que él está cooperando plenamente con las autoridades. CNN no ha confirmado la declaración de la familia, pero se ha puesto en contacto con Mango para obtener comentarios.

Andic compareció este martes ante un tribunal en Martorell, a las afueras de Barcelona, donde un juez fijó una fianza de 1 millón de euros (US$ 1,16 millones), que ya ha sido pagada, según el portavoz del Tribunal Superior.

El juez también ordenó a Andic entregar su pasaporte y ha impuesto comparecencias semanales en el tribunal, dijo el portavoz.

Nacido en Turquía, Isak Andic fundó Mango en 1984 y la convirtió en una potencia global y líder en la industria de la moda española, junto a Zara, propiedad de Inditex. La empresa registró un crecimiento de dos dígitos el año pasado y generó ventas de 3.800 millones de euros (US$ 4.400 millones).

Según la revista Forbes, Isak Andic tenía un patrimonio neto de US$ 4.500 millones al momento de su muerte.

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Con información de Magdalena Vitores Moreno, de CNN.