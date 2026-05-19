La industria automotriz se prepara para la escasez de aceite de motor

Matt Egan

Los precios mayoristas del aceite para motores están subiendo rápidamente, y algunos ejecutivos del sector advierten de una escasez inminente provocada por la guerra con Irán.

Los daños sufridos por instalaciones clave en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz se han combinado para crear una tormenta perfecta en este pequeño pero crucial rincón del mercado petrolero.

El riesgo reside en que algunos de los tipos de aceite de motor más populares escaseen, lo que obligará a los conductores a retrasar el cambio de aceite o a utilizar lubricantes de calidad inferior.

“No me cabe la menor duda de que habrá escasez”, declaró a CNN Holly Alfano, directora ejecutiva de la Asociación Independiente de Fabricantes de Lubricantes (ILMA), un grupo comercial del sector. “Es un gran problema, y ​​no se va a resolver rápidamente. Podría pasar un año o más antes de que veamos algún alivio real”.

Tom Glenn, presidente y fundador de Petroleum Trends International y editor de la publicación especializada JobbersWorld, ha documentado las múltiples rondas de vertiginosas subidas de precios del aceite para motores desde que comenzó la guerra.

“Tres rondas de aumentos de precios en dos meses y medio es algo inaudito. Y la magnitud es asombrosa”, dijo Glenn a CNN. “Llevo en este negocio desde 1979 y nunca había visto nada igual”.

En un año normal, los productores de aceite para motores aumentarían los precios para los distribuidores entre 70 y 80 centavos por galón. Pero este año, según Glenn, algunos productores ya han subido los precios para los distribuidores que compran al por mayor en 5 dólares o más por galón.

Estas subidas de precios se deben a una combinación de factores: el aumento de los precios del petróleo crudo, los aceites base, los aditivos, el transporte, el embalaje y la logística.

No solo están subiendo los precios, sino que ILMA advierte de una “escasez inminente” de aceites de baja viscosidad, incluidos el 0W-16, el 0W-8 y el 0W-20, que es el grado de aceite de motor más importante del mercado actual.

Es el aceite de motor preferido para los vehículos más nuevos, representando aproximadamente un tercio de la demanda total de aceite de motor para turismos el año pasado, según Petroleum Trends International.

La situación del petróleo para motores es otro recordatorio de la fragilidad de las cadenas de suministro globales.

El problema es que casi la mitad (44% ) del aceite base más importante utilizado para fabricar aceite de motor, conocido como Grupo III, proviene de tan solo tres productores del Golfo Pérsico, según ILMA.

El cierre del estrecho de Ormuz, tras el inicio de la guerra a finales de febrero, ha interrumpido el suministro de provisiones procedentes de Medio Oriente.

Además, Pearl GTL, la planta de conversión de gas a líquidos (GTL) más grande del mundo, ubicada en Qatar, fue atacada y sufrió graves daños en Irán. Esto significa que uno de los principales proveedores de aceites base del Grupo III ha quedado fuera de servicio indefinidamente.

“Se prevé que Estados Unidos se quede sin crudo del Grupo III procedente del Golfo Pérsico para junio”, indicó ILMA en un boletín publicado la semana pasada.

Normalmente, Estados Unidos recurriría a Corea del Sur para cubrir su déficit, pero las refinerías asiáticas dependen del estrecho de Ormuz para gran parte de su crudo. Y las refinerías asiáticas que sí tienen acceso al crudo se centran en producir la mayor cantidad posible de combustible para aviones y diésel para aprovechar los márgenes de beneficio históricamente altos.

El aceite de motor también puede elaborarse con aceites base del Grupo II, pero estos también se están desviando a la producción de diésel para satisfacer la demanda y los márgenes históricamente altos.

“La válvula de seguridad del Grupo II está efectivamente cerrada”, indicó ILMA en su boletín.

Alfano, la directora ejecutiva de ILMA, dijo que su grupo está recibiendo informes extraoficiales de que ciertas partes de Estados Unidos ya están enfrentando escasez.

“Este verano la cosa se va a poner muy intensa”, dijo.

Alfano afirmó que la industria ha estado en comunicación con el Departamento de Energía, incluyendo conversaciones el viernes con colaboradores del Secretario de Energía, Chris Wright.

“Están haciendo todo lo posible. Me ha impresionado”, dijo Alfano. “Desafortunadamente, no hay mucho que puedan hacer. No hay una solución fácil”.

Señaló que, si bien está previsto que dos nuevas plantas de producción de lubricantes entren en funcionamiento en Estados Unidos, no se espera que comiencen a operar hasta el próximo año.

“El presidente y todo su equipo de energía anticiparon perturbaciones a corto plazo en los mercados energéticos mundiales a causa de la Operación Furia Épica y tenían un plan preparado para mitigar estas perturbaciones”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado, señalando medidas que incluyen la exención de la Ley Jones.

Rogers afirmó que la administración está colaborando estrechamente con el sector privado y la industria para abordar las inquietudes, explorar posibles medidas e informar las decisiones políticas del presidente. Añadió que los mercados energéticos se estabilizarán y los precios se desplomarán a medida que Trump trabaje para poner fin al conflicto.

El Departamento de Energía está “preparado para tomar medidas adicionales, si fuera necesario, para ayudar a evitar interrupciones en el suministro”, dijo Ben Dietderich, secretario de prensa del Departamento de Energía, en un comunicado.

Valvoline, que opera 2.400 centros de servicio de cambio de aceite, declaró en un comunicado que no ha aumentado significativamente los precios y que cuenta con “suministro suficiente para atender a nuestros clientes hoy y en el futuro previsible”.

Valvoline ha declarado que está trabajando estrechamente con su proveedor para “gestionar de forma proactiva cualquier posible impacto derivado del entorno actual del mercado”.

Los representantes de las principales cadenas de venta de autopartes, incluidas AutoZone, Advance Auto Parts y Jiffy Lube, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Mason Hamilton, economista jefe del Instituto Americano del Petróleo, afirmó que la asociación comercial está “siguiendo de cerca cómo el conflicto en Medio Oriente puede afectar al mercado del petróleo para motores”.

Hamilton señaló que la API, que ayuda a establecer estándares para las especificaciones del aceite de motor, ya ha recurrido a la concesión de licencias provisionales de emergencia para dar a las empresas la flexibilidad necesaria para recurrir a suministros alternativos de aceite base que no se hayan visto afectados por la guerra.

Michael Chung, director sénior de inteligencia de mercado de la Auto Care Association, una asociación comercial que representa a proveedores, distribuidores y empresas de mantenimiento y reparación de automóviles, declaró a CNN que los conductores deberían esperar otro golpe a su bolsillo, incluso si retrasan el mantenimiento que no es crítico.

“Seguimos siendo optimistas con respecto al mercado de repuestos, pero reconocemos que habrá dificultades en la cadena de suministro relacionadas con la disponibilidad y los precios del aceite de motor a corto plazo”, dijo Chung. “Prevemos que esto se traducirá, en última instancia, en precios más altos para el consumidor”.

Glenn, el editor de JobbersWorld, dijo que si bien le preocupa la escasez de aceite para motores, es probable que se encuentren soluciones alternativas porque la alternativa es insostenible.

“En Estados Unidos no van a dejar de circular coches. Los camiones no van a dejar de entregar mercancías. No vamos a paralizarnos por completo”, dijo Glenn.

Según Glenn, una opción para que la industria gestione de forma proactiva la demanda es que los fabricantes de automóviles autoricen temporalmente el uso de un aceite de motor con una viscosidad ligeramente superior que requiera mucho menos aceite base del Grupo III.

Otras medidas paliativas incluyen modificar las recomendaciones de los fabricantes de automóviles sobre la frecuencia con la que aconsejan a los propietarios de vehículos que cambien el aceite, y que los productores recurran temporalmente en mayor medida al aceite base del Grupo II para fabricar aceite de motor.

Por supuesto, estas soluciones provisionales tienen costes, entre los que se incluyen el posible daño o la puesta en peligro de la viabilidad a largo plazo de los motores.

“Será lamentable ver cómo se lleva a cabo esto”, dijo Glenn. “Pero creo que encontrarán una solución. Rendirse no es una opción. Encontraremos la manera de que Estados Unidos siga avanzando”.

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