Lo que los anteriores súper El Niño pueden decirnos sobre el próximo

Por Andrew Freedman, CNN

El próximo fenómeno de El Niño “súper” podría afectar la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo a medida que se intensifique durante el año y llegue el invierno.

Además, podría alterar los ecosistemas durante las próximas décadas, a juzgar por las repercusiones de episodios intensos de El Niño en el pasado.

El último fenómeno de El Niño extremo transformó el clima y las economías de todo el mundo, dejando secuelas que perduraron mucho después de que el Pacífico se enfriara.

Ahora, mientras se gesta otro poderoso El Niño, buscamos pistas sobre lo que cientos de millones de personas —y los ecosistemas más frágiles del planeta— podrían enfrentar próximamente.

El Niño es un ciclo meteorológico natural del océano Pacífico caracterizado por aguas inusualmente cálidas cerca del ecuador, lo que altera la circulación atmosférica.

Sin embargo, los efectos de El Niño no se limitan a esa parte del Pacífico. Se extienden a otros lugares e influyen en los patrones meteorológicos y climáticos de todo el planeta.

Los fenómenos de El Niño extremos del pasado no son una guía perfecta para el próximo, ya que no hay dos El Niño iguales en su impacto.

Sin embargo, en muchos sentidos, seremos simultáneamente más y menos resistentes a los efectos de este súper El Niño en comparación con los eventos de 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

En particular, algunos modelos informáticos muestran que el próximo fenómeno de El Niño superará la intensidad de todos esos eventos, convirtiéndose en el más intenso desde al menos 1950.

No es el escenario más probable, pero ese es el mayor punto de incertidumbre en sus impactos: no sabremos cuál será su máxima intensidad hasta que ocurra.

Nuestra capacidad de adaptación actual radica en poder prever El Niño mucho antes de que se manifiesten sus peores efectos.

Sin embargo, existe preocupación por las dificultades que puedan enfrentar los países y las organizaciones humanitarias para responder a los fenómenos meteorológicos extremos vinculados a El Niño debido a los recortes en los presupuestos de ayuda y otros acontecimientos políticos.

Estos factores han afectado especialmente a algunos de los países más vulnerables del mundo.

Los efectos de un fuerte fenómeno de El Niño pueden incluir inundaciones en algunas zonas, mientras que la sequía, las olas de calor y los incendios forestales azotan otras regiones.

Las pérdidas de cosechas son comunes en algunos países durante El Niño, al igual que el blanqueamiento y la mortalidad de los corales debido a las temperaturas oceánicas inusualmente altas.

Según los científicos climáticos, debido a que El Niño se caracteriza por una gran área de aguas oceánicas inusualmente cálidas, gran parte de cuyo calor se transfiere a la atmósfera, es casi seguro que el clima global experimentará un año récord de temperaturas durante un episodio intenso de El Niño.

Los estudios sobre los fenómenos históricos de El Niño, en particular el “El Niño del Siglo” de 1997-98, han demostrado que sus daños económicos pueden ascender a billones de dólares a nivel mundial, aunque algunos países pueden beneficiarse económicamente de los inviernos más suaves que trae consigo u otros cambios en los patrones climáticos.

Un estudio publicado en la revista Science en 2023 concluyó que El Niño puede reducir el crecimiento económico de los países durante varios años después de que las aguas cálidas hayan disminuido.

Los investigadores atribuyeron pérdidas de ingresos globales de US$ 4,1 billones al fenómeno de El Niño de 1982-83 y de US$ 5,7 billones al de 1997-98, que, por su intensidad, podría servir como analogía para el próximo El Niño.

Estas pérdidas se produjeron en varios países a lo largo de un período de cinco años, durante y después del fenómeno de El Niño.

Durante El Niño, y especialmente durante un súper El Niño, puede resultar tentador atribuir cada evento meteorológico extremo a este fenómeno.

Sin embargo, El Niño no genera sistemas meteorológicos individuales, sino que simplemente aumenta o disminuye la probabilidad de que ciertas condiciones se presenten en una época determinada del año.

En pocas palabras, no aparecerá ninguna nube ominosa de El Niño sobre su casa, y seguirán ocurriendo muchos fenómenos meteorológicos aleatorios que tendrán poca o ninguna relación tangible con el fenómeno meteorológico.

En Estados Unidos, por ejemplo, la influencia de El Niño tiende a alcanzar su punto máximo durante los meses de invierno, con correlaciones más débiles con los patrones climáticos en otras épocas del año.

Y durante el invierno, el papel de El Niño es influir en el clima y aumentar la probabilidad de que se repitan los fenómenos de ríos atmosféricos que afectan a California y provocan condiciones más húmedas de lo normal en el sur de Estados Unidos.

En la mitad norte del país suelen predominar inviernos más suaves de lo normal.

La aparición de pronósticos precisos de El Niño desde principios de la década de 1980 está ayudando a la sociedad a prepararse mejor para los impactos de cada fenómeno.

Saber que se avecina uno permite a los meteorólogos realizar proyecciones precisas de la temperatura y las precipitaciones estacionales, así como de las temporadas de huracanes y tifones en todo el mundo.

Por ejemplo, se sabe que El Niño tiende a provocar una menor cantidad de huracanes en el océano Atlántico y una actividad ciclónica superior a la media en el Pacífico oriental y central. Además, puede aumentar la intensidad de los tifones en el Pacífico occidental.

A medida que las predicciones sobre El Niño se han vuelto más precisas con el tiempo, los grupos humanitarios, los Gobiernos, las empresas y los agricultores se han vuelto más hábiles para prepararse para sus efectos, aunque las comunidades más vulnerables y desfavorecidas pueden no tener acceso a toda la información que necesitan, declaró Andrew Kruczkiewicz, investigador de la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia.

Según indicó, organizaciones como la Cruz Roja y la Sociedad de la Media Luna Roja ya están previendo la necesidad de organizar ayuda alimentaria en regiones más vulnerables a las sequías relacionadas con El Niño, y los suministros también se enviarán a lugares como el sureste de África, que puede ser susceptible a inundaciones importantes en un año de El Niño.

En cierto modo, el cambio climático convierte a este fenómeno de El Niño en una incógnita, ya que se producirá en un mundo mucho más cálido que el de 2015-16 y 1997-98, y especialmente que el de 1982-83.

Un estudio publicado en enero reveló que los impactos típicos de El Niño en 2023-24 se vieron compensados ​​por la abundancia de agua cálida en otras partes de los océanos del mundo.

Actualmente, casi la totalidad del océano Pacífico tropical y septentrional presenta temperaturas superiores a lo normal. Esto podría alterar algunos de los efectos de El Niño al influir en los patrones climáticos.

“El cambio climático ha hecho que los fenómenos de El Niño del pasado sean menos relevantes para los eventos actuales”, indicó Nathan Lenssen, científico del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la NSF.

Kruczkewitz se ha esforzado por hacer llegar información útil sobre El Niño a quienes más pueden beneficiarse, incluyendo funcionarios gubernamentales y agricultores de países en desarrollo. Según él, muchas veces la gente recuerda el fenómeno de El Niño anterior y cree que el próximo será igual, cuando eso dista mucho de ser seguro.

“Los impactos pueden evolucionar de diferentes maneras y, de hecho, evolucionarán de diferentes maneras”, comentó Kruczkewitz.

Lenssen advirtió que los drásticos recortes en la ayuda exterior estadounidense y el desmantelamiento de USAID bajo la administración Trump podrían dificultar el acceso y la distribución de alimentos y medicamentos tras inundaciones, sequías u otros desastres meteorológicos relacionados con El Niño.

“Históricamente, los fenómenos de El Niño han provocado sequías y hambrunas en todo el sur global, y USAID ha sido fundamental para apoyar a estas poblaciones antes, durante y después de las hambrunas provocadas por el clima”, señaló Lenssen.

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