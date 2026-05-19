México dice que presentó 269 solicitudes de extradición a EE.UU. en los últimos 8 años y reclama “reciprocidad”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Durante los últimos ocho años, el Gobierno de México ha hecho 269 solicitudes de extradición de personas a Estados Unidos, país que no ha aceptado ninguna de ellas, informó este martes la Cancillería mexicana.

México ha requerido a EE.UU. a esas personas por la presunta comisión de delitos graves en el país, como delincuencia organizada, corrupción o trata de personas, en casos de alta relevancia, por ejemplo, la desaparición de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (ocurrida en 2014) o el desfalco de miles de millones de pesos en la Secretaría de Gobernación federal (ocurrido en 2016).

“Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026 (casi ocho años y medio), México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno”, dijo Roberto Velasco, canciller de México, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta información se da a conocer mientras crecen las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y México por las recientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición que hizo la admnistración de Donald Trump al Gobierno de Sheinbaum contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quienes acusa de delitos relacionados con narcotráfico.

En estos casos de Sinaloa, el Gobierno de México ha insistido que Estados Unidos debe presentar pruebas de sus señalamientos y, si las hay, las autoridades mexicanas actuarán como corresponda. Sheinbaum dijo el lunes que “no hay ningún riesgo” en que los 10 funcionarios y exfuncionarios recientemente acusados por EE.UU. de delitos de narcotráfico se entreguen en ese país, al tiempo que reiteró su llamado a que EE.UU. entregue pruebas de esos casos.

Uno de los acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quedó detenido por autoridades de Estados Unidos. Mérida Sánchez ingresó a EE.UU. por Arizona y fue trasladado a Nueva York, donde el 1 de junio tendrá su siguiente audiencia judicial. Algunos medios de comunicación mexicanos han reportado que otros de los funcionarios y exfuncionarios acusados se han entregado o buscan entregarse. CNN no ha podido confirmar estos casos.

De las 269 solicitudes citadas por México este martes, 36 ya fueron negadas por Estados Unidos y 233 quedan pendientes por concluir, agregó Velasco.

“De los (233) requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces; los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, explicó el canciller de México.

Velasco declaró que, en las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por México, Estados Unidos ya negó tres y pidió información adicional en las otras 47.

“Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado (de extradición)”, indicó el canciller.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para conocer su postura ante estas cifras y está en espera de respuesta.

Tras darse a conocer estos datos, Sheinbaum aseguró que la relación entre Estados y México es recíproca en tanto que ambos países proceden de manera similar en casos de extradición.

“(En los últimos ocho años) 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno porque la relación es recíproca”, dijo la presidenta de México este martes.

“Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros, reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes? Sí hay reciprocidad”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum negó que su Gobierno no quiera entregar a los recientes acusados por Estados Unidos, e indicó que hacen “lo mismo” que EE.UU. al pedir información adicional en los casos.

“Nosotros en su momento dijimos: ‘A ver, que se presenten las pruebas’. (Es) lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición”, recalcó.

La presidenta de México dijo que seguirán pidiendo la extradición de los casos que siguen pendientes. En los que ya fueron negados, “hay que ir por el siguiente juicio”, añadió Sheinbaum.

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Con información de Mauricio Torres, de CNN.