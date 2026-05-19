¿Qué está en juego en las primarias legislativas de este martes en Kentucky, Georgia y otros estados de EE.UU.?

Análisis por Aaron Blake, CNN

Este martes se vivirá uno de los días de elecciones primarias más movidos del calendario electoral de 2026, con seis estados celebrando contiendas para definir candidaturas.

Las elecciones primarias tendrán lugar en en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregón y Pensilvania.

La trama secundaria más importante será la cada vez más exitosa gira de venganza del presidente Donald Trump contra sus antagonistas republicanos. Pero hay muchas otras cosas que observar.

Esto es lo que observamos.

Ha sido un mes de grandes revanchas para Trump. Primero, su maquinaria política destituyó a cinco senadores estatales republicanos de Indiana que habían votado en contra de un intento de eliminar dos escaños en manos demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Luego, el senador Bill Cassidy de Louisiana, quien votó a favor de la condena de Trump en su juicio político de 2021, terminó tercero en las primarias del sábado y ni siquiera logró pasar a la segunda vuelta después de que el presidente respaldara a un oponente.

Ahora, Trump intentará completar la serie derrotando al representante republicano Thomas Massie de Kentucky en las primarias.

La carrera es particularmente importante por un par de razones.

Una de las razones es que Trump ha atacado a Massie con una virulencia notable. Esto ocurre después de que Massie desempeñara un papel fundamental en la publicación de los archivos de Epstein, pero también después de que se haya opuesto a Trump en otros temas. Para un presidente como Trump, que exige lealtad, derrotar a Massie sería más que simbólico: probablemente le aseguraría un voto republicano más en la Cámara de Representantes el próximo año.

Todo apunta a que esta contienda será la primaria para la Cámara de Representantes más cara de la historia, ya que grupos proisraelíes están contribuyendo para derrotar a Massie y elevando el gasto total por encima de los US$ 30 millones.

Massie ha demostrado ser bastante resistente en el pasado. Ha sido blanco frecuente de rivales en las primarias, pero ninguno ha logrado vencerlo. Durante la era Trump, algunos políticos han conseguido forjar marcas personales sólidas e independientes de Trump, y Massie es uno de ellos.

Probablemente no ha habido unas primarias para la Cámara de Representantes tan importantes dirigidas a Trump desde la aplastante derrota de Liz Cheney en 2022. Pero si bien Cheney perdió por una amplia mayoría, se cree que Massie al menos tiene una oportunidad.

Hablando de personas que han creado marcas exitosas en el Partido Republicano actual, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, podría estar a la cabeza de la lista.

Kemp derrotó por más de 50 puntos al senador David Perdue, respaldado por Trump, en unas primarias de 2022 después de que Trump atacara a Kemp por negarse a respaldar sus afirmaciones de fraude electoral masivo.

Y Kemp se jugó el todo por el todo cuando decidió respaldar al exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee Derek Dooley, quien nunca antes se había postulado para un cargo público, para el Senado.

Dooley se enfrenta a los representantes Mike Collins y Buddy Carter, más afines al movimiento MAGA, en las primarias para medirse al senador demócrata Jon Ossoff en noviembre. Collins obtuvo el primer lugar en una reciente encuesta del Atlanta Journal-Constitution, pero la contienda es muy reñida.

Es probable que la contienda se defina en una segunda vuelta el 16 de junio, ya que no se espera que ningún candidato obtenga la mayoría de los votos. Sin embargo, si Dooley no llegara a pasar a la segunda vuelta, sería un duro revés para Kemp. El desglose de los votos debería dar pistas sobre quién lleva la delantera.

Existen otras pruebas importantes para los candidatos respaldados por Trump en las elecciones estatales. Y ninguno de ellos parece tener la victoria asegurada.

El representante de Kentucky, Andy Barr, es el claro favorito para ganar la nominación republicana para el escaño del senador saliente Mitch McConnell, luego de que la administración de Trump le otorgara a uno de los otros candidatos un puesto de embajador para sacarlo de la contienda. Sin embargo, Barr aún se enfrenta al ex fiscal general del estado, Daniel Cameron, quien alguna vez fue considerado una estrella en ascenso dentro del Partido Republicano.

El vicegobernador de Georgia, Burt Jones, se enfrenta a un fuerte desafío contra el empresario Rick Jackson. La encuesta del Journal-Constitution muestra una reñida contienda en las primarias para gobernador. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y el fiscal general, Chris Carr, también se postulan.

El representante Barry Moore se enfrenta en una reñida contienda contra el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, por el escaño del senador Tommy Tuberville (Tuberville se postula para gobernador).

Es muy probable que las dos últimas carreras se decidan en una segunda vuelta.

Es poco usual que los candidatos respaldados por Trump pierdan las primarias. Pero puede suceder. Y aunque Trump parece estar vengándose con éxito en otros lugares, es notable que algunos votantes republicanos no parezcan seguir su ejemplo.

Si bien la mayoría de las contiendas clave del martes serán primarias, también vale la pena estar atentos a un par de elecciones generales estatales en Georgia.

Los demócratas intentarán arrebatar dos escaños en la Corte Suprema estatal derrotando a los titulares respaldados por los conservadores con candidatos liberales.

Técnicamente, estas elecciones son apartidistas, pero, al igual que en otros estados como Wisconsin, se han convertido de facto en contiendas partidistas. El expresidente Barack Obama ha respaldado a los aspirantes, mientras que Kemp ha invertido dinero intentando salvar a los titulares.

Las elecciones no determinarán el equilibrio del tribunal, que actualmente se inclina 8-1 a favor de los conservadores, pero podrían dar a los liberales la oportunidad de cambiarlo en 2028.

Además, las elecciones podrían revelar algo sobre el panorama político nacional.

Dos de las sorpresas más impactantes de 2025 se produjeron en noviembre, cuando los demócratas arrebataron dos escaños estatales en la Comisión de Servicios Públicos de Georgia.

No solo fueron los primeros cargos constitucionales estatales que los demócratas de Georgia ganaron desde 2006, sino que los candidatos demócratas ganaron cada uno de ellos por 26 puntos.

Pocos demócratas generan tanta expectación de cara a las elecciones presidenciales de 2028 como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Y su campaña de reelección este año parece que transcurrirá sin mayores sobresaltos.

Así que Shapiro no solo busca ganar, sino que busca ayudar a su partido a conseguir importantes victorias en Pensilvania este año y, con suerte, obtener el control de la legislatura estatal para poder lograr algunos logros significativos.

Quizás la mayor prueba para Shapiro en ese sentido sea ver si puede ayudar a que el jefe del sindicato de bomberos, Bob Brooks, supere unas primarias muy reñidas y concurridas en el indeciso séptimo distrito congresional, actualmente representado por el republicano Ryan Mackenzie.

Brooks cuenta con el apoyo de numerosas figuras destacadas, como el senador Bernie Sanders de Vermont y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. Sin embargo, Shapiro tiene una importancia crucial en su campaña, hasta el punto de que una derrota supondría un revés significativo para el gobernador.

Tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, Georgia destacó como quizás el único estado donde republicanos como Kemp realmente se opusieron a las falsas afirmaciones de fraude electoral de Trump y, posteriormente, en las primarias de 2022, sobrevivieron para contarlo.

Kemp, Raffensperger, Carr y el entonces vicegobernador Geoff Duncan se negaron a seguir la línea de Trump, y los tres primeros lograron ganar las primarias contra oponentes respaldados por Trump. (Duncan no se presentó a la reelección).

Pero todo parece indicar que todas las figuras importantes que se opusieron a Trump pronto podrían quedar fuera de sus cargos.

Kemp no puede presentarse a la reelección. Raffensperger y Carr figuran como candidatos con pocas posibilidades en las primarias republicanas para gobernador, y el intento de Duncan de cambiarse de partido y presentarse a las primarias demócratas para gobernador no ha salido según lo previsto. Es el claro perdedor frente a la exalcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, en una contienda muy reñida.

Kemp aún podría tener una carrera política por delante, especialmente si se postula a la presidencia. Pero si estos legisladores ni siquiera pueden prolongar sus carreras en Georgia, eso dice mucho sobre el impacto real que tiene oponerse a Trump en las perspectivas políticas.

Hablando de Bottoms, parece ser la favorita en las primarias demócratas para gobernadora. La encuesta del AJC la mostró con una gran ventaja en las primarias sobre Duncan, el exsenador estatal Jason Esteves y el ex director ejecutivo del condado de DeKalb, Mike Thurmond.

Pero la cúpula del Partido Demócrata no se muestra precisamente optimista ante la posibilidad de que ella sea la candidata del partido.

La gran incógnita ahora es si los demás competidores podrán hacer que Bottoms no supere el 50 % de los votos y forzar una segunda vuelta, donde uno de ellos podría convertir la carrera en una contienda más reñida.

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