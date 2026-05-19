¿Qué fue de Hugo Sánchez, el legendario delantero mexicano que arrasó en España con el Real Madrid?

Por Rodrigo Estrada, CNN Español

Hablar de Hugo Sánchez es hablar de uno de los delanteros más letales que ha dado, no solo México, sino el fútbol mundial. En la segunda mitad de los años 80, el atacante mexicano se convirtió en una máquina de hacer goles con el Real Madrid, club en el que firmó una etapa dorada que lo catapultó a la élite histórica del balompié internacional.

Aunque no fue integrante formal de la famosa “Quinta del Buitre”, coincidió con aquella generación y se transformó en el referente ofensivo de un equipo dominante. Con la camiseta merengue conquistó 10 títulos oficiales, ganó cuatro “pichichis” como máximo goleador de LaLiga y obtuvo una Bota de Oro, entre otras distinciones.

Su capacidad para definir dentro del área, su potencia aérea y su técnica para rematar de primera intención lo convirtieron en un delantero prácticamente imparable en aquella época.

Al momento de su retiro, ocupaba el cuarto lugar entre los máximos goleadores históricos del club con 208 anotaciones, solo por detrás de leyendas como Alfredo Di Stéfano, Carlos Santillana y Ferenc Puskás. Con el paso del tiempo fue superado por figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Raúl González, pero su impacto permanece intacto en la memoria del madridismo como uno de los mejores extranjeros que pasaron por la institución.

Durante la década de los 80, nadie en el mundo anotó más goles que Hugo Sánchez. Su regularidad y su instinto frente al arco lo colocaron como el delantero más productivo de ese período a nivel internacional, consolidándolo de sobra como el máximo referente ofensivo mexicano en Europa. Su sello dentro del campo no solo era la contundencia, sino también la espectacularidad, pues sus chilenas se volvieron una marca registrada de su repertorio. Goles acrobáticos que desataban ovaciones y que reforzaban esa imagen de atacante distinto. A eso se sumaba su épico festejo con acrobacia tras cada anotación, con una voltereta perfecta que se convirtió en símbolo y distinción como futbolista.

Antes de su etapa gloriosa en Madrid, Hugo ya había brillado con Pumas UNAM, equipo donde se formó profesionalmente. Después pasó por el San Diego Sockers en Estados Unidos y dio el salto a España con el Atlético de Madrid, donde consiguió su primer “pichichi”. Más adelante, defendió también las camisetas del Club América, Rayo Vallecano, Atlante, el Linzer ASK de Austria, Dallas Burn y el Celaya, donde se retiró.

En total, firmó 516 goles en 883 partidos oficiales, cifra que lo mantiene como el futbolista mexicano con más anotaciones en encuentros oficiales. Su legado no solo se basa en las estadísticas que dejó, sino en la forma en la que transformó la percepción del futbolista mexicano en Europa, pues fue quien abrió las puertas del balompié del país al mundo y demostró que también se podía competir en ligas más exigentes.

Tras retirarse como jugador, inició su carrera como entrenador. Con Pumas logró un histórico bicampeonato en torneos cortos al conquistar el Clausura 2004 y el Apertura 2004. Además, llevó al conjunto universitario a vencer al Real Madrid de los “Galácticos” en el Trofeo Santiago Bernabéu, una hazaña que permanece imborrable, ya que es el único equipo latinoamericano en lograrlo hasta el momento.

Posteriormente dirigió a la selección mexicana. Vivió momentos complejos, como la eliminación rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero también obtuvo un subcampeonato en la Copa Oro y un destacado tercer lugar en la Copa América 2007, tras vencer a Uruguay. Con el tiempo dejó los banquillos y se consolidó como analista en medios de comunicación, donde continúa siendo una voz influyente.

Aún hoy, el nombre de Hugo Sánchez sigue resonando por todo México y por el madridismo como uno de los futbolistas más importantes de la historia. El legado no se borra y el pentapichichi, claramente, dejó una huella profunda.

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