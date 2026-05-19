Victoria para Trump en Kentucky y otras conclusiones de las primarias del martes

Por Eric Bradner y Arit John, CNN

La campaña de represalias del presidente Donald Trump arrolló este martes a otro rival republicano, con un retador respaldado por Trump que desalojó en una primaria de Kentucky a uno de los principales antagonistas internos del presidente en el partido, el representante Thomas Massie.

La victoria del excomando de la Marina de EE.UU. Ed Gallrein sobre Massie continuó una gira de ajuste de cuentas político iniciada en mayo, en la que Trump ya ha derribado a cinco senadores estatales de Indiana que votaron en contra de su impulso de redistribución de distritos hace dos semanas, y al senador de Louisiana Bill Cassidy, de dos mandatos, que votó para condenarlo en 2021, el sábado.

Fue una de dos contiendas clave en las boletas de las primarias de Kentucky en las que Trump demostró su influencia duradera entre los votantes republicanos.

Las urnas de Kentucky fueron las primeras en cerrar en una jornada en la que Alabama, Georgia, Idaho, Oregon y Pensilvania también celebraban primarias.

Estas son las principales conclusiones de las contiendas de este martes:

Trump ha prometido represalias contra varios republicanos por desaires reales o percibidos. Pero años de batallas sobre el gasto, los archivos de Jeffrey Epstein, el apoyo de Estados Unidos a Israel y otros temas llevaron al presidente a tomarse la primaria de Massie de manera particularmente personal.

“Thomas Massie es un congresista terrible. Ha sido un congresista terrible desde el primer día. Tratar con él es simplemente horrible. No creo que sea republicano. Creo que en realidad, creo que en realidad es un demócrata”, dijo Trump este martes.

El presidente visitó personalmente Kentucky en marzo, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizó un viaje sumamente inusual al distrito el lunes para hacer campaña junto a Gallrein e instar a los votantes a enviar “refuerzos” a Trump en el Congreso, donde el Partido Republicano busca conservar su estrecha mayoría en las elecciones intermedias de noviembre.

En el 4º Distrito de Kentucky, que habitualmente ha elegido a Massie por unos 30 puntos porcentuales, los votantes se decantaron por Trump este martes.

La derrota de Massie recuerda a los republicanos en Washington y en las legislaturas estatales de todo el país que, incluso con el índice de aprobación de Trump cayendo a mediados del 30 % y uno de sus grupos demográficos más leales dándole la espalda al presidente, él es el líder del partido, tiene el poder de obligar a quienes no lo siguen a pagar un alto precio político y está ansioso por ejercerlo.

La contienda fue una de las primarias más caras de la historia, con US$ 19 millones gastados en publicidad en apoyo a Gallrein y US$ 14 millones en anuncios a favor de Massie.

El senador saliente Mitch McConnell fue en su día un titán político: el republicano más poderoso del país y durante mucho tiempo una fuerza dominante en la política de Kentucky. Pero Trump se distanció de él cuando McConnell se negó a repetir las mentiras de Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, y este martes el reinado de McConnell terminó sin fuerza.

En la primaria republicana para reemplazar a McConnell, el elegido de Trump, el representante Andy Barr, derrotó al ex fiscal general estatal Daniel Cameron, quien en su momento fue visto como el protegido político de McConnell y una estrella en ascenso dentro del partido, aunque esa estrella brilló con menos intensidad después de que Cameron perdiera la carrera para gobernador de 2023 frente al demócrata y entonces gobernador Andy Beshear.

Trump no solo respaldó a Barr. También despejó aún más su camino hacia la designación al convencer a otro de los principales contendientes, el empresario Nate Morris, de abandonar su campaña y aceptar una embajada.

Los tres candidatos comenzaron su carrera política como pasantes de McConnell. Pero la primaria mostró hasta qué punto la influencia de McConnell se ha desvanecido en los últimos años. Cameron se volvió contra McConnell y abrazó plenamente a Trump durante la primaria. Y McConnell, a su vez, no había respaldado a ningún candidato.

El nombramiento de Barr lo coloca como el gran favorito para convertirse en el próximo senador por Kentucky. Y si gana, marcará el reemplazo de una voz poderosa que en ocasiones se ha distanciado de Trump por un aliado presidencial incondicional en el Capitolio el próximo año.

La contienda del Partido Republicano para reemplazar al gobernador de Georgia, Brian Kemp, impedido de buscar la reelección por límite de mandatos, se encamina a una segunda vuelta después de que ningún candidato superara el umbral del 50 % este martes.

El vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, se enfrentará al empresario Rick Jackson.

Ambos quedaron por encima de un par de funcionarios electos a nivel estatal: el secretario de Estado Brad Raffensperger, cuyo perfil nacional creció después de que se negara a respaldar las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude en las elecciones de 2020, y el fiscal general Chris Carr.

El ganador podría enfrentarse en noviembre a la exalcaldesa demócrata de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Esa primaria aún no ha sido declarada, pero la gran pregunta es si ella superará el 50 % y evitará una segunda vuelta.

Otra oportunidad para que Trump haga valer su influencia y reconfigure la mayoría republicana en el Senado a su medida se cierne en Texas, donde Trump respaldó este martes al fiscal general Ken Paxton en la segunda vuelta de la primaria al Senado del 26 de mayo contra el senador John Cornyn, titular de cuatro mandatos.

El respaldo de Trump a Paxton, una figura controvertida con un largo historial de escándalos y alineada con el movimiento “Make America Great Again” de Trump, llega pese a las advertencias de destacados republicanos de que hacerlo podría poner al partido en riesgo de perder la contienda frente al candidato demócrata James Talarico en noviembre.

Cornyn respondió al respaldo de Trump a Paxton señalando en redes sociales que había votado con el presidente el 99 % de las veces.

Pero se asoció con los demócratas en 2022 para aprobar legislación sobre seguridad de armas, y tardó en alinearse con la campaña presidencial de Trump de 2024. Paxton, por su parte, acudió rápidamente a los tribunales en 2020 para impugnar las elecciones presidenciales. Y Trump dejó claro que buscaba lealtad personal.

En su publicación en Truth Social respaldando a Paxton, Trump llamó al fiscal general “alguien que siempre me ha sido extremadamente leal a mí y a nuestro ASOMBROSO MOVIMIENTO MAGA”.

Dijo que Cornyn es un “buen hombre”, pero añadió que “no me apoyó cuando los tiempos eran difíciles”.

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