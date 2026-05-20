El tiempo de pantalla en niños y adolescentes preocupa a la salud pública de EE.UU., advierte director general de Sanidad

Por Jacqueline Howard, CNN

Demasiado uso de pantallas entre niños y adolescentes —incluido el desplazamiento interminable en redes sociales, los mensajes de texto sin parar y horas de videojuegos— puede ser perjudicial y se ha convertido en una preocupación de salud pública en Estados Unidos, según una advertencia publicada este miércoles.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos colaboraron en la nueva advertencia, ya que no hay un director general de Sanidad confirmado dentro del Gobierno de Trump.

La advertencia señala que la exposición a las pantallas a menudo comienza antes del primer cumpleaños de un niño y aumenta con la edad.

Para la adolescencia, los niños pueden pasar más tiempo frente a pantallas que durmiendo o asistiendo a la escuela, señaló el informe.

La advertencia señala que la cantidad de tiempo frente a las pantallas alcanza un promedio de cuatro horas o más al día cuando un niño se convierte en adolescente, y casi la mitad de los adolescentes admiten perder la noción del tiempo que pasan en sus teléfonos.

El uso de pantallas puede asociarse con un sueño deficiente, un rendimiento escolar disminuido, menos actividad física y relaciones interpersonales debilitadas, de acuerdo con la advertencia.

Junto con la advertencia sobre los daños del uso de pantallas, la nueva advertencia incluye un conjunto de herramientas que ofrece recomendaciones sobre cómo identificar conductas perjudiciales relacionadas con las pantallas y cómo limitar el tiempo de pantalla. Por ejemplo, sugiere que los límites podrían ser: nada de tiempo de pantalla para niños menores de 18 meses, menos de una hora al día para niños menores de 6 años y dos horas al día para edades de 6 a 18 años.

Las advertencias y limitaciones del tiempo frente a pantallas no son nuevas. Una declaración de la Academia Estadounidense de Pediatría reconoce que la cantidad de tiempo frente a pantallas por niño podría variar según cada familia, sus necesidades y noches escolares frente a fines de semana, pero los límites de tiempo podrían variar desde menos de una hora al día para niños pequeños y en edad preescolar hasta aproximadamente una a dos horas al día o más para niños en edad escolar y adolescentes, sin incluir medios relacionados con la escuela.

“Si bien el uso de pantallas puede tener algunos beneficios, las pruebas de una serie de riesgos para la salud mental y física general de los niños están aumentando”, escribió el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., en las primeras páginas de la nueva advertencia.

“Las redes sociales son solo un aspecto de este problema continuo de tiempo frente a pantallas. Se están manifestando patrones de comportamiento que involucran juegos, apuestas en línea y otras formas de interacción virtual. Si bien este informe utiliza ‘tiempo frente a pantallas’ como un término abreviado ampliamente comprendido, queremos que las personas comprendan que nos referimos a todo el ecosistema digital de aplicaciones, teléfonos inteligentes, tabletas, chatbots y otros dispositivos e interfaces asociados a las pantallas”, dijo Kennedy. “Esta advertencia no es solo una alerta, sino también una invitación para que todos disfrutemos de un mundo más amplio, más allá de los confines de las pantallas”.

La advertencia incluye “llamados a la acción” que brindan recomendaciones para niños y adolescentes, familias, escuelas, profesionales de la salud, líderes políticos y empresas tecnológicas, incluidas herramientas parentales más sólidas, restricciones telefónicas basadas en la escuela y cambios en el diseño de productos por las empresas tecnológicas.

Entre estos “llamados a la acción”, la advertencia recomienda:

Los jóvenes deben rastrear su tiempo frente a pantallas, tomar descansos y establecer límites.

Los niños completan todas las demás actividades, como la tarea o actividades extraescolares, antes de usar la pantalla.

Los padres crean un plan de medios familiares que cubra quién puede usar qué pantallas, dónde, cuándo, qué contenido y por cuánto tiempo.

Las escuelas deben implementar restricciones en la política de uso de celulares y priorizar la asignación de tareas en libros o en papel para limitar el uso de pantallas.

Los proveedores de atención médica incluyen preguntas sobre el uso de pantallas en las visitas de control anuales a niños sanos.

Los investigadores estudian los impactos a largo plazo de las pantallas y evalúan prohibiciones o restricciones en la política escolar de celulares.

Los formuladores de políticas buscan leyes que brinden a los padres controles, demandan seguridad infantil y protección de la privacidad.

Las empresas tecnológicas muestran advertencias sobre el uso dañino de pantallas y se adhieren y hacen cumplir los límites de edad.

Algunos expertos dicen apreciar las advertencias del Gobierno de Trump sobre el uso de pantallas y la salud de los niños, pero otros enfatizan que no todo el uso de pantallas es dañino y, en algunos casos, puede tener beneficios para los niños cuando se usa con fines educativos o para encontrar pertenencia dentro de comunidades.

Las advertencias del director general de Sanidad figuran entre las declaraciones de salud pública más contundentes del gobierno, diseñadas para llamar la atención sobre asuntos que requieren conciencia y acción inmediatas. A menudo proporcionan recomendaciones sobre cómo debe abordarse el asunto.

La última advertencia llega en un momento en que Estados Unidos no tiene director general de Sanidad. La elegida por Trump para el cargo, la Dra. Nicole Saphier, radióloga del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, espera una audiencia de confirmación, por lo que el informe fue redactado por un equipo directivo de funcionarios del HHS.

La nueva recomendación se desarrolló para ampliar el marco establecido por la iniciativa “Be Best” de la primera dama Melania Trump, que se enfoca en problemas que afectan a los niños, incluidas las redes sociales y el ciberacoso.

El aviso incluye estrategias organizadas en torno a cinco claves para ayudar a reducir los impactos negativos del uso dañino de las pantallas:

Hablar sobre un uso saludable de pantallas con los miembros del hogar.

Modelar los comportamientos saludables de uso de pantallas que le gustaría ver.

Retrasar el tiempo de pantalla desde la edad más temprana posible y luego establecer límites de tiempo de pantalla adecuados para la edad.

Desviar la atención de las pantallas hacia otras actividades saludables, como la actividad física.

Desconectarse de las pantallas regularmente.

A principios de año, la Academia Estadounidense de Pediatría actualizó su orientación sobre el uso de pantallas para ayudar a las familias a navegar por el panorama de los medios digitales y “sobrepasar los simples límites de tiempo de pantalla y centrarse en la calidad, el contexto y la conversación”, para fomentar una relación saludable con las pantallas.

La nueva advertencia del director general de Sanidad refleja muchas de esas recomendaciones, incluida la creación de un plan familiar de medios y dar ejemplo de hábitos saludables de consumo mediático. La Academia Estadounidense de Pediatría también recomienda emplear las “claves del uso de medios”, que consisten en que las familias consideren los medios en el contexto de su hijo en particular, el contenido de los medios, cómo mantener la calma o autorregularse frente a las pantallas, qué otras actividades pueden quedar desplazadas por las pantallas y la importancia de la comunicación en torno al uso de pantallas.

La relación entre las pantallas y la salud de los niños sigue siendo compleja, dijo la Dra. Courtney Blackwell, profesora asociada de ciencias sociales médicas en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Eso no quiere decir que, en un nivel individual, algunos niños en algunos contextos con algunas condiciones preexistentes puedan experimentar algún tipo de desafíos cuando se trata de uso de pantallas y salud mental o física. Pero a nivel poblacional, la investigación no es definitiva, diría yo, para sugerir que el tiempo de pantalla causa daño en sí mismo”, dijo Blackwell.

Los padres no deberían “entrar en pánico” por el tiempo de pantalla de sus hijos, dijo, y le preocupa que la nueva recomendación cause estrés no intencionado.

“Puede haber usos positivos de los medios en pantallas, como ‘Plaza Sésamo’, y algunos niños encuentran apoyo social en línea, y lo usan para conectarse con compañeros con identidades similares en un momento en el que el desarrollo de la identidad es crucial en la adolescencia. Entonces no es solo cuánto tiempo pasan los niños en las pantallas, sino realmente cómo lo están usando y el contexto de ese uso”.

El Dr. John Mann, profesor de neurociencia translacional en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, dijo que las advertencias de salud pública deberían centrarse más en los jóvenes que exhiben comportamientos “adictivos” alrededor de las pantallas, y no hacer afirmaciones generales o recomendaciones para todos los niños.

La nueva advertencia describe cómo el uso de la pantalla puede ser perjudicial cuando un niño “pierde el control” sobre ella, como mostrar síntomas de retraimiento emocional, o querer dejar de usarla, pero no poder y seguir usándola a pesar de las consecuencias negativas.

“Lo realmente más importante es evaluar en qué grado el adolescente es adicto o presenta características adictivas en su uso de su teléfono o redes sociales”, dijo Mann.

En un estudio publicado el año pasado en la revista JAMA, Mann y sus colegas encontraron que niveles más altos de uso adictivo de la pantalla para redes sociales y teléfonos móviles entre adolescentes se asociaban con dos a tres veces mayores riesgos de comportamientos suicidas o de ideas suicidas en comparación con niveles más bajos de uso.

“Si lo miramos desde ese marco, lo que deberíamos hacer es identificar a esos niños que muestran eso y enfocar los esfuerzos de prevención en ellos, porque el otro grupo no está en riesgo”, dijo. “No es una solución única para todos. No es toda la población pediátrica o adolescente de Estados Unidos la que debería estar sujeta a ciertas políticas; es un subgrupo de esa población”.

Algunos expertos argumentan que cualquier guía que anime a los padres a considerar y reducir el tiempo de pantalla de sus hijos será beneficiosa, dijo Kara Alaimo, profesora de comunicación en la Universidad de Fairleigh Dickinson y autora del libro “Sobre la Influencia: por qué las Redes Sociales son Tóxicas para Mujeres y Niñas Y Cómo Podemos Recuperarlas”. Agregó que ella misma lo cree.

“Sin embargo, hasta cierto punto, las pantallas afectan de manera distinta a diferentes niños, por lo que es difícil adoptar un enfoque único. Mucho depende de lo que un niño esté haciendo en una pantalla. Ver un programa educativo diseñado por especialistas en educación infantil temprana es muy diferente de consumir lo que sea que ofrezca el algoritmo de YouTube”, dijo Alaimo en un correo electrónico.

“También es importante tener en cuenta que muchos niños de 6 a 18 años ya pasan más de 2 horas al día en pantallas en la escuela. Ninguna guía resolverá este problema a menos que incluya también un plan para reducir el tiempo de pantalla en la escuela”, agregó. “La mejor recomendación sería que los niños eviten las pantallas por completo. Si alguna vez has intentado quitarle un dispositivo a un niño, probablemente has notado que es muy desagradable. Eso se debe a que estos dispositivos están diseñados para que todos nos volvamos adictos. Es mucho más saludable para los niños jugar, socializar, mover sus cuerpos y salir al aire libre”.

Algunas personas pueden cuestionar cómo puede emitirse una advertencia del director general de Sanidad en un momento en que el país no tiene uno confirmado en funciones.

El presidente Donald Trump inicialmente eligió a la Dra. Janette Nesheiwat, una médica de familia de Nueva York y excolaboradora médica de Fox News, para que sirviera como directora general para su segundo mandato. Pero su designación fue retirada justo días antes de su audiencia de confirmación en el Senado el año pasado. La influencer de bienestar Dra. Casey Means luego fue designada, pero el mes pasado, Trump retiró su nombramiento para Means ante preguntas sobre sus puntos de vista sobre las vacunas. Luego anunció a Saphier como su tercera elección para el cargo.

Saphier está a la espera de una audiencia de confirmación.

Mientras tanto, el secretario adjunto de Salud, el vicealmirante Dr. Brian Christine, ha utilizado sus facultades de delegación de autoridad para permitir que la secretaria general del HHS y asesora principal, la Dra. Stephanie Haridopolos, lleve a cabo muchas de las funciones del director general de Sanidad, incluida la contribución al desarrollo de la nueva advertencia.

Así que, hasta que el próximo director general asuma el cargo, se espera que Haridopolos promueva las acciones de salud pública del director general, los avisos y las directrices.

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