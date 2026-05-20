Harta de los malos comportamientos, Tailandia reduce duración de las visas para viajeros de más de 90 países, incluido EE.UU.

Por Kathleen Magramo y Kocha Olarn Kocha Olarnol, CNN

Organizar viajes de varios meses de duración a Tailandia podría haberse vuelto mucho más complicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia anunció el martes que este país del sudeste asiático pondrá fin a un programa de entrada sin visado de 60 días para viajeros procedentes de 93 países y territorios.

Los visitantes procedentes de países como Australia, el Reino Unido y Estados Unidos podrán disfrutar de estancias de 30 días sin necesidad de visado, mientras que algunas nacionalidades deberán obtener un visado a su llegada.

Esta medida supone un importante retroceso después de que el Gobierno tailandés flexibilizara las restricciones de visado en 2024 para atraer de nuevo a los visitantes extranjeros tras la devastación que la pandemia de coronavirus causó en el sector turístico del reino, una parte vital de su economía.

Con sus majestuosas islas de piedra caliza, playas de arena blanca y exuberantes montañas, Tailandia es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, que atrajo a casi 33 millones de visitantes extranjeros en 2025.

Si bien el aumento en el número de visitantes ha sido bien recibido, las autoridades han expresado su preocupación por el hecho de que la política de exención de visado de 60 días esté siendo utilizada indebidamente por ciudadanos extranjeros que buscan trabajar ilegalmente o participar en actividades delictivas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés afirmó que las nuevas restricciones se adoptaron en parte debido a preocupaciones de seguridad nacional.

En los últimos años, se han viralizado en las redes sociales incidentes protagonizados por turistas con comportamientos inapropiados, como vandalismo contra templos y peleas en bares en estado de embriaguez. Las autoridades también han realizado múltiples arrestos de ciudadanos extranjeros por delitos de narcotráfico y trata de personas.

El perfil demográfico de los visitantes extranjeros a Tailandia está cambiando, y el año pasado los turistas rusos constituyeron el cuarto grupo más numeroso de visitantes a Tailandia, por detrás de India, China y Malasia.

La popularidad de Tailandia entre los turistas rusos se ha disparado, ya que esta nación del sudeste asiático mantuvo sus fronteras abiertas a los titulares de pasaportes rusos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, a diferencia de algunos países europeos, que implementaron nuevas restricciones a los visitantes rusos.

Sin embargo, las fuerzas del orden tailandesas han advertido repetidamente a los ciudadanos rusos sobre los peligros de permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visados.

Por otra parte, la Embajada de Israel en Tailandia advirtió a sus ciudadanos en el popular destino turístico de Phuket que cumplieran con las leyes y regulaciones locales, según un comunicado publicado en su página de Facebook a principios de este mes, señalando que las infracciones graves podrían llevar a las autoridades locales a revocar las visas.

CNN se ha puesto en contacto con las embajadas de Rusia e Israel en Tailandia.

Esta marcha atrás recuerda a la decisión de Tailandia de despenalizar el cannabis en 2022, cuando se convirtió en el primer país de Asia en hacerlo.

Pero a raíz de ello, el consumo recreativo se disparó en todo el reino, y la regulación no logró mantenerse al día. El año pasado, el gobierno impuso nuevas normas diseñadas para frenar la fiebre verde y penalizar nuevamente el consumo no médico.

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