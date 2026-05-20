Las 5 cosas que debes saber este 20 de mayo

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El caso por el que EE.UU. podría acusar formalmente a Raúl Castro. Arrestan al hijo del fundador de Mango. Las rivalidades más grandes de la historia del Mundial. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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El presidente Donald Trump estableció una nueva fecha límite para posibles ataques a Irán, mientras los negociadores en la región trabajan hacia un posible acuerdo de paz. Añadió que está dispuesto a esperar hasta finales de esta semana para ver si las conversaciones avanzan, pero volvió a advertir que podría reanudar las operaciones de combate. “Tal vez tengamos que asestarles otro gran golpe”, dijo.

El exlíder cubano Raúl Castro podría ser acusado formalmente por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles hace 30 años, una acción que mató a tres estadounidenses y desencadenó el desplome de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los aviones, pertenecientes a una organización de voluntarios con sede en Miami llamada Hermanos al Rescate, fueron derribados en 1996, y su impacto político alcanzó al embargo de larga data contra Cuba que sigue vigente en la actualidad.

La victoria en una primaria de Kentucky de Ed Gallrein, un aspirante respaldado por Trump, demostró la influencia del presidente entre los votantes republicanos. Así, Trump desplazó a uno principales antagonistas internos de su partido, el representante Thomas Massie. Estas son las principales conclusiones de las primarias del martes.

El líder de China, Xi Jinping, elogió los lazos con Rusia como una fuerza de “calma en medio del caos” durante una reunión con Vladimir Putin en Beijing el miércoles, días después de que Xi recibiera al presidente Donald Trump para una cumbre histórica entre Estados Unidos y China.

Luis Sánchez cumplió con todos los requisitos desde que hace dos décadas solicitó su licencia comercial de conducir: un permiso de trabajo válido, número de Seguro Social y, según afirma con orgullo, un historial perfecto de seguridad vial. Pero ahora perdió su sustento como parte de las acciones de la política inmigratoria del Gobierno de Trump.

¿Qué estrella del tenis se perderá Wimbledon por una lesión en la muñeca?

A. Aryna Sabalenka.

B. Novak Djokovic.

C. Carlos Alcaraz.

D. Coco Gauff.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Arrestan al hijo del fundador de Mango en relación con la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador del gigante español de la moda Mango, fue arrestado este martes en relación con la muerte de su padre ocurrida en 2024. Isak Andic, quien fundó Mango a mediados de la década de 1980, murió a los 71 años tras caer por un barranco de 98 metros en diciembre de 2024.

Entra en vigor una ley en EE.UU. contra pornografía deepfake e imágenes íntimas no consensuadas

Las plataformas en línea ahora están obligadas por ley a eliminar imágenes íntimas no consensuadas dentro de las 48 horas posteriores a la denuncia, ya que una ley federal que criminaliza la difusión de ese contenido entró en pleno vigor el martes en Estados Unidos.

Cinco buceadores se sumergieron bajo las olas en las Maldivas. ¿Por qué no volvieron a la superficie?

El mar frente al atolón de Vaavu, en las Maldivas, estaba agitado y el viento arreciaba a última hora de la mañana del jueves cuando un equipo de cinco buceadores italianos experimentados se sumergió hacia unas cavernas completamente oscuras, de las que nunca regresaron. Esto fue lo que sucedió.

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Durante los últimos ocho años, el Gobierno de México ha hecho 269 solicitudes de extradición de personas a Estados Unidos, país que no ha aceptado ninguna de ellas, informó el martes la Cancillería mexicana.

“La decisión del Estado venezolano está apegada a estricto derecho. Fue deportado porque… ¿Por qué hacia allá? Porque es el último país de donde vino para Venezuela”

—Lo dijo Diosdado Cabello al defender la decisión de su país de deportar a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab.

Estas son las rivalidades más grandes de la historia del Mundial

Son enfrentamientos que marcaron y continúan marcando la historia del fútbol. Estos equipos han protagonizado partidos jugados al límite y finales inolvidables, muchas veces dentro de contextos que excedieron el campo de juego. Eli Pérez te presenta su top 5 de las rivalidades más grandes que se han visto en el Mundial.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Carlos Alcaraz, dos veces campeón de Wimbledon, anunció el martes que no jugará el Grand Slam sobre césped del próximo mes debido a una persistente lesión en la muñeca.

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