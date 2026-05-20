¿Qué fue de Didier Drogba, el goleador de Costa de Marfil que hizo historia en el Chelsea?

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Didier Drogba fue un delantero que trascendió de manera categórica en el fútbol. Nació en Abiyán, Costa de Marfil, pero su infancia estuvo marcada por un cambio decisivo: siendo niño emigró a Francia, donde comenzó a forjar el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los atacantes más destacados de su generación.

Su debut profesional llegó a los 18 años con el Le Mans en la Ligue 2 y en la temporada 2002/2003 su nombre empezó a resonar con fuerza. Con el Guingamp, en la Ligue 1, marcó 24 goles en 50 partidos y despertó el interés de clubes más poderosos. En septiembre de 2002 debutó con la selección de Costa de Marfil y meses después anotó su primer gol internacional.

En 2003 dio el salto al Olympique de Marsella. Ahí explotó: 32 goles en total. Su potencia física, juego aéreo y capacidad para definir llamaron la atención de Inglaterra, más precisamente de un tal José Mourinho. En 2004, el Chelsea pagó poco más de 40 millones de dólares por su fichaje, convirtiéndolo en el futbolista marfileño más caro de la historia en ese momento. La apuesta resultó perfecta. En su primera campaña ayudó al club londinense a conquistar la Premier League y con el tiempo se transformó en el delantero insignia de la institución.

Su momento cumbre en Europa llegó en la temporada 2011/2012, cuando levantó la Liga de Campeones de la UEFA siendo la gran figura en la final ante el Bayer Munich, con un gol en el tiempo regular y otro en la tanda de penales.

Drogba se convirtió en el máximo goleador africano en la historia del club y el tercero en general con 164 dianas, solo detrás de Frank Lampard y Bobby Tambling. En Champions disputó 92 partidos y marcó 44 goles, cifras que, sin duda, respaldan el impacto que tenía con los Blues.

Máximos goleadores en la historia del Chelsea

Frank Lampard – 211 Bobby Tambling – 194 Didier Drogba – 164 Kerry Dixon – 157 Roy Bentley – 144

Con su selección fue capitán y máximo goleador histórico, con 65 tantos en 105 partidos. Jugó tres Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y marcó dos goles mundialistas, uno ante Argentina en 2006 y otro frente a Brasil en 2010. Además, fue subcampeón en dos Copas Africanas de Naciones y resultó futbolista africano del año en 2006 y 2009.

Pero su legado va más allá del rectangulo verde. Tras clasificar al Mundial de 2006, hizo un llamado público que contribuyó a detener una guerra civil en su país. Ese gesto lo llevó a ser considerado una de las personas más influyentes del mundo en 2010.

En total, Drogba disputó 688 partidos a nivel de clubes, marcó 302 goles y dio 121 asistencias. También pasó por el Galatasaray y cerró su carrera en Estados Unidos. Desde 2017 es copropietario del Phoenix Rising FC de la USL Championship, club donde se retiró en 2018, y desde entonces ha sido maestro de ceremonias del Balón de Oro. Además el marfileño es embajador de Buena Voluntad de la Organización Mundial de la Salud y creó la fundación Didier Drogba que se dedica a la educación y a la salud en África. Premio a su gran desempeño en la que, para muchos, es la mejor liga del mundo, el africano fue inducido al Salón de la Fama de la Premier League en 2022.

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