República Checa se preparan para recibir a un ciudadano estadounidense que tuvo contacto con el ébola

Por Ivana Kottasová, CNN

Las autoridades checas dijeron este miércoles que no existe riesgo alguno para la población tras haber accedido a recibir a uno de los seis contactos de alto riesgo de un ciudadano estadounidense que dio positivo en la prueba del ébola.

El martes, los CDC informaron que el estadounidense contagiado estaba siendo trasladado a Alemania para recibir atención médica, junto con los otros cinco contactos, exceptuando el que será enviado a República Checa.

Se espera que dicho contacto —identificado únicamente como un médico estadounidense de sexo masculino— aterrice en Praga en la noche de este miércoles, hora local.

“Solo se solicitó ayuda a dos países: Alemania y la República Checa”, declaró el miércoles el ministro de Sanidad checo, Adam Vojtěch.

“Cuando preguntamos el motivo, se nos respondió que la República Checa goza de una excelente reputación en lo que respecta al manejo de enfermedades infecciosas”, añadió Vojtěch.

La Dra. Hana Roháčová, jefa de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Bulovka de Praga —centro que se encargará de atender al paciente—, señaló que su equipo aún no ha recibido mucha “información concreta” sobre el paciente ni sobre la naturaleza y el momento exacto de su contacto con personas infectadas.

“Si, tal como se nos ha informado, el paciente es efectivamente asintomático, permanecerá bajo observación; en tal caso, no realizaremos pruebas ni investigaciones adicionales, dado que no existe prueba alguna capaz de determinar si el paciente está [infectado y] cursando el periodo de incubación en ausencia de síntomas”, explicó.

Vojtěch añadió que el tratamiento no supondría una “empresa económica barata”, pero aclaró que la totalidad de los gastos médicos y de transporte será sufragada por los Estados Unidos.

El mortífero brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda supone un alto riesgo a nivel local y regional, pero los riesgos globales siguen siendo bajos, según la OMS.

El Director General de la organización, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo estos comentarios en una conferencia de prensa este miércoles, al anunciar un aumento de casos.

“La situación es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no es una emergencia pandémica. La OMS evaluó el riesgo de la epidemia como alto a nivel nacional y regional y bajo a nivel mundial”, señaló.

Tedros indicó que se han confirmado oficialmente 51 casos en la República Democrática del Congo (RDC), incluidos contagios en las ciudades de Bunia y Goma. Añadió que “sabemos que la magnitud de la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

Uganda también informó a la OMS de dos casos confirmados en su capital, Kampala, incluida una muerte entre dos personas que viajaron desde la RDC a Uganda, informó.

Las pruebas indican que la cepa Bundibugyo, para la cual no existe un tratamiento ni una vacuna específicos, es la causante del brote.

Al menos un estadounidense que trabajaba en la República Democrática del Congo dio positivo por el virus, según informó la organización benéfica internacional Serge y el Dr. Tedros.

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