Trump afirma que Netanyahu hará lo que él quiera con respecto a Irán

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump declaró este miércoles que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seguirá sus instrucciones sobre Irán mientras evalúa reanudar la guerra.

“Hará lo que yo quiera que haga. Es un hombre muy, muy bueno. Hará lo que yo quiera que haga”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews antes de partir para dar un discurso de graduación en la Academia de la Guardia Costera.

Trump habló con Netanyahu durante una hora el día anterior para tratar el tema de Irán, según informó a CNN una fuente israelí familiarizada con el asunto.

En sus declaraciones en la pista de aterrizaje, Trump elogió a su homólogo y afirmó que Netanyahu “no recibe un trato justo” por parte de sus colegas políticos en Israel.

Trump también destacó su propia popularidad en Israel y bromeó diciendo que podría postularse para primer ministro después de dejar el cargo en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense estableció esta semana una nueva fecha límite para posibles ataques a Irán, mientras los negociadores en la región trabajan en pos de un posible acuerdo de paz.

Trump, cuya frustración ante el estado de las negociaciones ha ido en aumento, declaró el lunes en una publicación en redes sociales que iba a posponer el plan previsto para atacar el martes Irán, citando una solicitud de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Este martes, precisó que dicha suspensión se extendería por “un período de tiempo limitado”.

“Ya había tomado la decisión. Entonces llamaron; se habían enterado de que yo había tomado la decisión. Dijeron: ‘Señor, ¿podría darnos un par de días más? Creemos que están mostrando una actitud razonable’”, comentó Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Y añadió: “Hablo de dos o tres días; tal vez el viernes, el sábado, el domingo, o algo así; quizá a principios de la próxima semana… un período de tiempo limitado. Porque no podemos permitir que obtengan una nueva arma nuclear”.

Trump añadió que estaba dispuesto a esperar hasta finales de esta semana para ver si las conversaciones avanzaban, volvió a advertir que podría reanudar las operaciones de combate. “Tal vez tengamos que asestarles otro gran golpe”, dijo refiriéndose a Irán.

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