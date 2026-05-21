Autoridades federales presentan cargos contra 15 personas en Minnesota por fraude a programas sociales del Gobierno

Por Andy Rose y Hanna Park, CNN

Las autoridades federales presentaron el miércoles cargos contra 15 personas acusadas de defraudar programas de servicios sociales en Minnesota, anunció este jueves el secretario adjunto de Justicia Colin McDonald.

Los casos involucran el robo de más de US$ 90 millones en dinero de los contribuyentes, dijo McDonald.

“Este no es el final de nuestro trabajo en Minnesota. Este no es el final del comienzo de nuestro trabajo en Minnesota. Este es el comienzo de nuestro trabajo en Minnesota”, afirmó.

El anuncio se produjo minutos después de que la fundadora de Feeding Our Future, Aimee Bock, fuera condenada a casi 42 años de prisión por cargos federales, incluido soborno.

Bock fue una de las primeras personas en ir a juicio en lo que los fiscales federales han descrito como uno de los mayores fraudes relacionados con el covid-19 en el país. El esquema explotó reglas flexibles que se mantuvieron durante la pandemia para evitar el colapso de la economía. Según las autoridades, en total se desviaron más de US$ 250 millones en fondos federales en el esquema de Minnesota y solo se han recuperado unos US$ 50 millones.

Las demás acusaciones descritas en documentos judiciales muestran que una persona está acusada de defraudar el Programa Federal de Nutrición Infantil y un programa estatal que otorga subvenciones a proveedores de cuidado infantil, en parte mediante la falsificación del número de comidas servidas a niños. Otra persona, acusada de defraudar un programa estatal que ayuda a centros de cuidado infantil a pagar salarios, habría inflado el número de empleados y las horas trabajadas.

Algunos de los otros casos involucran acusaciones de fraude a Medicaid. Dos de los acusados, responsables de proporcionar servicios de vivienda a personas necesitadas, habrían defraudado a Medicaid inflando las horas de servicio prestadas, según documentos judiciales. Además, los propietarios de hogares grupales para personas con discapacidades en zonas rurales de Minnesota supuestamente usaron más de US$ 1 millón obtenido mediante facturación fraudulenta a Medicaid para gastos personales, incluidos siete automóviles de alta gama, según una acusación formal.

Las personas acusadas son “estafadores que trataron los programas administrados por Minnesota como su alcancía personal”, dijo McDonald.

Algunos cargos también incluyen acusaciones de que niños fueron diagnosticados falsamente con autismo para recibir dinero del Gobierno, lo que McDonald describió como “el mayor esquema de fraude relacionado con autismo jamás presentado por el Departamento de Justicia”.

Los cargos llegan tres semanas después de que un funcionario federal dijera que se ejecutaron 22 órdenes de allanamiento en Minnesota como parte de una investigación de fraude de larga duración en el estado.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz, también hablaron durante la conferencia de prensa realizada este jueves por la mañana en Minneapolis.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche tenía previsto viajar inicialmente a Minnesota, donde se esperaba que hablara en esta conferencia de prensa. En cambio, se reunió con legisladores en el Capitolio para intentar salvar el fondo del Departamento de Justicia contra la “instrumentalización política”, mientras el partido evalúa el futuro del programa.

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Con información de Whitney Wild y Chris Boyette, de CNN.