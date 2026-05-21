Consumo de animales salvajes, ritos funerarios y desinformación: detrás del brote de ébola en República Demócratica del Congo

Por Nimi Princewill, CNN

En las zonas rurales de la República Democrática del Congo (RDC), una cepa letal de ébola ha asolado a las comunidades locales y se ha cobrado más de 100 vidas, desencadenando una emergencia sanitaria mundial.

El virus se descubrió por primera vez en la República Democrática del Congo en 1976 y sigue representando una amenaza constante. Esta nación de África central ha sufrido 17 brotes, más que ningún otro país; un brote grave entre 2018 y 2020 dejó 2.299 muertos.

El ébola, un virus a menudo mortal que causa síntomas graves, como fiebre alta y hemorragias internas y externas, tiene su origen en la fauna silvestre. Se transmite a los humanos por contacto directo con la sangre o los fluidos de animales forestales infectados, como murciélagos frugívoros, puercoespines y primates no humanos, como los monos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una vez que el virus ingresa a una comunidad, se propaga rápidamente entre las personas a través del contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas.

El brote actual está causado por la cepa Bundibugyo, una forma rara del virus del ébola. A diferencia de la cepa Zaire, más común, la variante Bundibugyo carece actualmente de vacunas o tratamientos aprobados.

Los científicos creen que los humanos contrajeron el ébola por primera vez al cazar, manipular o comer animales salvajes infectados, conocidos colectivamente como carne de animales silvestres. Este tipo de alimentos, en particular murciélagos, monos, roedores y antílopes, siguen siendo populares en la República Democrática del Congo, lo que explica en parte por qué el ébola sigue siendo un peligro hoy en día.

Los brotes recurrentes en la República Democrática del Congo están relacionados con su geografía. El 60 % de su superficie (más de 150 millones de hectáreas) está cubierta de extensos y densos bosques, que sirven como caldo de cultivo natural para el ébola.

Para muchos habitantes de las zonas rurales de la cuenca del Congo, la segunda selva tropical más grande del mundo, donde la carne de animales silvestres proporciona hasta el 80 % de la ingesta local de proteínas, la caza de animales salvajes es una cuestión de supervivencia, no de preferencia.

Sin embargo, esta fuente de alimento vital sirve como puerta de entrada principal para la transmisión de virus mortales de animales a humanos, según Eteni Longondo, exministro de salud pública de la República Democrática del Congo.

Longondo declaró a CNN que regular la caza en los densos bosques del país e impedir que las comunidades consuman fauna silvestre, en particular cadáveres de animales de la selva, sigue siendo un reto importante para los funcionarios de salud.

“Todo arranca en el bosque, y ahí no tenemos ningún control”, dijo, al señalar que los hábitos de caza tradicionales no se pueden cambiar de la noche a la mañana.

“No puedes decirle a la gente que abandone su cultura y que deje de hacerlo inmediatamente. Siguen comiendo carne de animales salvajes porque no tienen otra alternativa”.

La República Democrática del Congo es rica en minerales, pero más del 80 % de sus 100 millones de habitantes viven en la pobreza extrema. La situación es particularmente grave en el este, donde una rebelión armada activa le permitió a una poderosa coalición rebelde apoderarse de vastos territorios y desplazar a millones de personas, sumiendo a la región en una grave crisis alimentaria.

Este jueves, los rebeldes confirmaron un caso de ébola en Bukavu, ciudad bajo su control en la provincia de Kivu del Sur. Informaron que el paciente, un hombre de 28 años, había fallecido y fue enterrado sin incidentes. Además, anunciaron que se había identificado otro caso de ébola en Goma, la ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo.

El actual brote de ébola afecta principalmente a la provincia oriental de Ituri, situada en el extremo nororiental de la cuenca del Congo. Según la OMS, la mayoría de los casos se concentran en la capital provincial, Bunia, y en las ciudades mineras de Mongwalu y Rwampara.

El primer caso sospechoso involucró a un trabajador de la salud cuyos síntomas comenzaron el 24 de abril y que posteriormente falleció en un centro médico en Bunia, según informó la OMS. El 5 de mayo, la organización fue notificada de una “enfermedad no identificada” asociada con altas tasas de mortalidad en la provincia. Tras una investigación realizada por un “equipo de respuesta rápida” el 13 de mayo, el brote fue identificado como el virus Bundibugyo el 15 de mayo.

El virus también ha llegado al país vecino Uganda, donde las autoridades sanitarias confirmaron dos casos verificados por laboratorio, incluyendo un fallecimiento, en la capital, Kampala. Ambos casos corresponden a personas que viajaron por separado desde la República Democrática del Congo, sin ningún vínculo entre ellas, según informó la OMS.

“La gente está entrando en pánico”, dijo Valet Chebujongo, un movilizador comunitario de Bunia. Sin embargo, le explicó a CNN que el terror no proviene tanto del virus en sí, sino de una ola de desinformación y superstición, factores que alimentan su propagación y socavan los intentos locales de contención.

“En Mongwalu, la gente dice que hay un ataúd [fantasma] que circula y que causa la muerte instantánea con solo verlo”, dijo. Agregó que rumores como este están haciendo que algunos rechacen la ayuda médica en favor de la oración, la magia y las prácticas tradicionales.

Un factor que agrava aún más la crisis, señaló Chebujongo, es una costumbre funeraria local que implica que los dolientes toquen al difunto, lo que puede haber contribuido al aumento de las infecciones.

Baraka Nakashenyi, residente de Mongwalu, una de las zonas más afectadas, confirmó que esta práctica sigue siendo común a pesar de los riesgos.

Según explicó Nakashenyi, “tocar [el cadáver] por última vez” se considera “la despedida final” para los familiares en duelo.

Muchos otros ahora “temen consumir carne de animales silvestres ahumada, independientemente de su origen”, dijo Junior Kambale Bawili, otro residente de Bunia. Bawili le comentó a CNN que era común encontrar restaurantes especializados que sirven carne de animales silvestres.

La rápida propagación del virus ha causado alarma internacional.

Jeremy Konyndyk, quien anteriormente estuvo al frente de la campaña contra el covid-19 y de los desastres en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, sugirió que “varias generaciones de transmisión” deben haber pasado “desapercibidas” antes de que se confirmara oficialmente el brote, y describió la epidemia como “un problema muy, muy grave”.

La OMS advirtió que la cepa de ébola de Bundibugyo, que se propaga rápidamente, “es motivo de gran preocupación”, ya que el número de fallecidos ascendió a al menos 139 el miércoles, con casi 600 casos sospechosos. Sin embargo, la organización le restó importancia a los temores de una propagación global, tras afirmar que el riesgo de transmisión es mayor a nivel nacional y regional.

Ante la amenaza de transmisión, Estados Unidos ha impuesto restricciones de viaje de emergencia a los viajeros procedentes de países no estadounidenses y de Sudán del Sur. Además, un estadounidense infectado que dio positivo por el virus en la República Democrática del Congo fue trasladado en avión a Alemania para recibir atención médica.

Tras décadas perfeccionando sus estrategias de contención, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo afirmó que el país tiene una “experiencia demostrada” en el manejo del ébola.

“Detectado dieciséis veces, vencido dieciséis veces. La decimoséptima no será diferente”, publicó el ministerio en X, destacando su resiliencia.

Sin embargo, el exministro de Salud, Longondo, en base a su propia experiencia en la gestión de un brote anterior que duró semanas, ofreció un panorama desalentador para contener la enfermedad,

“El brote durará unos meses”, declaró a CNN.

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