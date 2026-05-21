Cristiano Ronaldo metió un doblete y gritó campeón con Al Nassr en Arabia Saudita: todos sus títulos

Por Federico Leiva, CNN en Español

La espera terminó. Con una actuación dominante que se tradujo en una goleada en casa, y un doblete del “señor gol”, el Al Nassr gritó campeón este jueves en la Saudi Pro League, la primera división de Arabia Saudita, dándole a Cristiano Ronaldo su primer título importante desde que llegó al club, allá por enero de 2023.

No fue sin sufrimiento. El campeonato llegó justo en la fecha final del torneo, después de dilapidar una chance inmejorable la semana pasada, cuando un gol en contra de su arquero le costó el empate ante el Al Hilal (su escolta).

La tarea no resultaba sencilla este jueves, porque Al Nassr llegaba dos puntos por delante del segundo, pero sabiendo que en caso de igualdad de unidades el desempate olímpico le jugaba en contra. Y como el Al Hilal ya ganaba su partido a los 4 minutos, el elenco de Cristiano Ronaldo jugó con la presión durante todo el encuentro prácticamente.

Y si bien el Al Nassr parecía tranquilo en el comienzo del segundo tiempo con los goles de Sadio Mané y Kinsley Coman, el descuento del Damac (de penal) volvió a subir las pulsaciones de los aficionados, porque otro gol del rival acabaría con la ilusión del título. Sin embargo, allí apareció para calmar las aguas el ariete portugués con un doblete, primero a los 63 minutos y luego a los 81, que acabó por darle el título a los dirigidos por Jorge Jesús.

Con su dos goles, CR7 llegó a los 28 goles en la liga esta temporada, una cifra increíble para un futbolista que ya tiene 41 años. La cifra de los 1.000 todavía se hace desear, pero nada hace pensar que el portugués vaya a apagar su sed de goles en el futuro inmediato.

Además, ahora puede finalmente decir que ha ganado trofeos en todos los clubes donde ha jugado: Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr. Con el equipo árabe había levantado también la Arab Club Champions Cup de 2023, pero nunca fue considerado un torneo importante. El título de liga que selló este jueves acabará cerrará una vez más la boca de sus críticos, si es que todavía existe alguno.

1 Eurocopa (Portugal)

2 Ligas de Naciones de la UEFA (Portugal)

5 Champions League (una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid)

2 Supercopas de Europa (Real Madrid)

4 Mundiales de Clubes (uno con el United y tres con el Madrid)

3 Premier League (Manchester United)

2 Ligas de España (Real Madrid)

2 Ligas de Italia (Juventus)

1 Saudi Pro League de Arabia Saudita

2 Copas de la Liga de Inglaterra (Manchester United)

1 FA Cup (Manchester United)

2 Copas del Rey (Real Madrid)

1 Copa Italia (Juventus)

2 Supercopas de Italia (Juventus)

2 Supercopas de España (Real Madrid)

1 Supercopa de Inglaterra (Manchester United)

1 Supercopa de Portugal (Sporting Lisboa)

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