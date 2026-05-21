Demandan por discriminación a una comunidad de “solo blancos” en Arkansas

Por Cindy Von Quednow y Donie O’Sullivan, CNN

Un asentamiento remoto descrito como una comunidad de “solo blancos” en las montañas Ozark de Arkansas enfrenta una demanda por discriminación después de rechazar la solicitud de una mujer para comprar tierras allí.

Michelle Walker, de ascendencia judía, afirma que la organización que dirige la comunidad, Return to the Land, la discriminó al negarle la oportunidad de comprar tierras por su raza y religión. Walker está casada con un hombre negro y tiene hijos birraciales, de acuerdo con la demanda. Busca una compensación no especificada, incluidos daños punitivos.

CNN visitó el asentamiento de 64 hectáreas, enclavado en una zona rural del norte de Arkansas, en agosto pasado.

En ese momento, unas 40 personas vivían en la comunidad y cientos habían solicitado vivir allí, dijo a CNN Eric Orwoll, presidente de Return to the Land, la asociación privada que organizó la comunidad en Arkansas.

Para vivir en la comunidad, Orwoll dijo a CNN: “Tienes que ser alguien que se identifique con su herencia y ascendencia europeas. Tienes que celebrar los valores tradicionales europeos y nosotros obtenemos esos valores de nuestros documentos religiosos dentro del cristianismo y del paganismo nórdico”.

“Consideramos que los orígenes judíos tienen sus raíces en el Cercano Oriente, y por eso no entrarían en la categoría de herencia europea”, dijo Orwoll el año pasado.

Negar la solicitud de Walker constituye “violaciones flagrantes y descaradas de leyes federales y estatales de vivienda justa vigentes desde hace mucho tiempo”, afirma la demanda.

La demanda sostiene que los fundadores de Return to the Land creen que las personas blancas son genéticamente superiores a las de otras razas y promueven comunidades segregadas para crear una nación completamente blanca que ayude a evitar lo que llaman “genocidio blanco”.

Orwoll dijo a CNN que creó la asociación “para facilitar la formación de comunidades para personas de herencia europea”.

“Valoramos nuestra herencia, no solo porque esa es nuestra raza y todo gire en torno al color de piel, sino también porque nos importan la música, el arte y la historia tradicionales de Europa, y queremos criar a nuestros hijos en un entorno donde todo eso se celebre y no sea atacado”.

Afirmó que sería “difícil negar” que su herencia está siendo atacada en Estados Unidos actualmente.

Orwoll añadió que, “por supuesto”, le preocupa que Estados Unidos se convierta en un país donde la población blanca sea minoría, y citó que creció en el sur de Los Ángeles rodeado en su mayoría de personas de color y que eso lo hacía sentirse excluido.

Walker, que se identifica como blanca y pertenece a una iglesia cristiana, se enteró el verano pasado de que la organización ofrecía tierras a la venta en Arkansas a bajo precio y le interesaron tanto el potencial de inversión como la ubicación, donde vacacionaba ocasionalmente, según la demanda.

Cuando solicitó comprar tierras en la comunidad, se sorprendió al ver una serie de preguntas sobre su ascendencia y religión, así como las de su esposo e hijos, “lo cual entendió como una clara violación de las leyes federales y estatales de vivienda justa que prohíben considerar la raza y la religión en una decisión sobre la venta de tierras”, asegura la demanda.

La solicitud también pregunta a los posibles miembros sobre sus opiniones sobre la inmigración, lo que la organización llama “transgenerismo” y la segregación.

Aun así, completó la solicitud, con la esperanza de que el grupo “entendiera los requisitos de la ley y no le negara realmente el derecho a comprar la tierra”, de acuerdo con la demanda.

Poco después de completarla, un miembro de Return to the Land la entrevistó y le preguntó “si pertenecía a ‘alguna otra organización nacionalista blanca’”. Un mes después, ella pidió una respuesta sobre el estado de su solicitud, a lo que el entrevistador le dijo que “no debería esperar que su solicitud fuera aprobada”.

El portal de la comunidad dice que su solicitud no fue aceptada porque ella “no era la candidata ideal” para Return to the Land, según la demanda.

La demanda, presentada en nombre de Walker por Relman Colfax PLLC, un bufete de derechos civiles en Washington, junto con Legal Defense Fund y Legal Aid of Arkansas, busca poner fin a lo que, según afirman, son prácticas discriminatorias en materia de vivienda por parte de la organización y obtener reparación por violaciones de varias leyes estatales y federales de derechos civiles.

CNN se ha puesto en contacto con Orwoll para pedir comentarios sobre la demanda.

Cuando CNN entrevistó a Orwoll, la oficina de la fiscal general de Arkansas dijo que estaba investigando el proyecto. CNN también se ha puesto en contacto con esa oficina para conocer si hay novedades.

“Una comunidad solo para blancos es ilegal, discriminatoria e inaceptable”, dijo Lee Richardson, director ejecutivo de Legal Aid of Arkansas, en el comunicado en el que se anunció la demanda.

Cuando CNN habló con Orwoll el verano pasado, aseguró que no veía nada problemático en lo que estaba haciendo.

“Si yo fuera un particular y fuera dueño de tanta tierra, podría hacer lo que quisiera con ella, mantener fuera a quien quisiera”, dijo. “Somos un grupo de personas. Es nuestra tierra privada en conjunto. En este país se permite la libre asociación”.

El grupo podría enfrentar problemas legales si se incorporara formalmente como un pueblo, dijo Orwoll entonces, y añadió que no sería posible que su grupo expandiera el asentamiento hasta convertirlo en una entidad más oficial.

“No es posible con las leyes actuales. Pero podemos expandirnos bastante como asociación privada”, dijo Orwoll.

Orwoll anticipó desafíos legales cuando habló con CNN el verano pasado.

“Nos demandarán, nos multarán, pasarán cosas. Por eso estamos hablando con abogados ahora y preparándonos para ello”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.