El segundo mandato de Trump se centra cada vez más en una sola cosa: Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump está dando un significado demasiado literal a las palabras de su sello presidencial: e pluribus unum, que significa: “de muchos, uno”.

En una semana vertiginosa, el presidente centró aún más su mandato en beneficiar a uno solo —a sí mismo— mientras se mostraba aún más ajeno a la mayoría, los millones de estadounidenses atrapados en una crisis de asequibilidad.

Ni siquiera los senadores republicanos, normalmente dóciles, lo van a tolerar.

Todos los presidentes hacen alarde de su poder para perseguir objetivos políticos y de política pública, algunos derivados de sus propias obsesiones. Pero Trump va más allá que cualquiera de sus predecesores recientes al utilizar su cargo como vehículo de poder personal.

En la medida más extraordinaria de la semana, Trump utilizó su poder ejecutivo para obtener una ventaja personal extraordinaria, al prohibir “para siempre” su Departamento de Justicia las auditorías del IRS sobre los asuntos fiscales pasados ​​del presidente y su familia.

Esta declaración figuraba entre los términos de un controvertido acuerdo derivado de la demanda de US$ 10.000 millones que Trump interpuso contra su propio Gobierno por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Resulta preocupante porque parece implicar que un presidente utilice su autoridad excepcional para otorgarse un derecho del que carecen los demás ciudadanos.

Otra parte del acuerdo contempla la creación de un fondo de US$ 1.776 millones para compensar a los ciudadanos que afirman haber sido víctimas de un sistema judicial arbitrario durante la administración Biden.

Este podría ser el ejemplo más tangible del lema de campaña de Trump en 2024, cuando pronunció en multitudinarios mítines: “Yo soy su venganza”.

El temor a que el plan pudiera enriquecer a cientos de personas condenadas por los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021, cuando algunos partidarios de Trump agredieron a la policía, inquietó incluso a la mayoría republicana del Senado, que suele ser una mera formalidad.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche pospuso un viaje a Minnesota para denunciar la supuesta corrupción demócrata, con el fin de montar una operación de control de daños.

Pero la senadora de Maine, Susan Collins, una de las principales responsables de la asignación de fondos, que espera que la reacción negativa contra Trump no la saque del Senado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, declaró: “No creo que las personas que fueron condenadas por violencia contra agentes de policía el 6 de enero deban tener derecho al reembolso de sus honorarios legales”.

El senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, quien puede permitirse el lujo de ser directo porque está a punto de jubilarse, manifestó sobre el plan: “Esto es una estupidez mayúscula”.

Y el senador de Louisiana, John Kennedy, añadió: “Simplemente no sé cómo va a funcionar este proyecto. No estoy seguro de dónde va a salir el dinero. No estoy seguro de quién va a tomar las decisiones”.

El exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, fue aún más mordaz. “¿Así que el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país está pidiendo un fondo secreto para pagar a quienes agreden a policías? Una estupidez absoluta, una injusticia moral… Elija usted”, declaró el senador de Kentucky.

La revuelta no se habría producido si Trump no se hubiera propuesto una prioridad personal sorprendente: recompensar a sus seguidores que respaldaron sus falsas afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020.

Pero el tiro le salió por la culata, ya que el estancamiento provocó que el Senado se marchara de la ciudad para el receso del Día de los Caídos sin aprobar una de sus prioridades: un enorme paquete de financiación para el control de la inmigración.

Una de las claves del éxito de Trump es su descaro. Puede que suene a crítica, pero es una cualidad que lo libera de las convenciones, deleita a sus seguidores y le permite hacer exactamente lo que quiere.

La mayoría de los presidentes, si se les acusara de llevar a cabo un proyecto personal ostentoso de millones de dólares en un momento de dificultades económicas a nivel nacional, intentarían mantenerlo en secreto.

No así el presidente número 45 y 47. Se enorgullece del proyecto, como demostró al guiar con entusiasmo a los periodistas en un recorrido por su obra del salón de baile de la Casa Blanca, que pronto se levantará en el espacio que ocupaba la antigua Ala Este.

“Lo que mejor se me da en la vida es construir”, se jactó el presidente el martes, mientras mostraba los planos del ornamentado edificio y revelaba la sorprendente noticia de que el techo también albergará “el mayor imperio de drones” para proteger Washington.

Los críticos de Trump han arremetido contra su salón de baile, calificándolo de corrupto y un abuso de poder.

Denuncian su programa de llenar Washington de estructuras destinadas a asegurar su legado personal, que se alzarán imponentes sobre la ciudad mucho después de que deje el cargo.

Un enorme arco triunfal que obstruirá la vista de los monumentos cerca del Potomac es otro ejemplo.

Trump insiste en que estos proyectos no giran en torno a él, sino que forman parte de un plan de embellecimiento largamente postergado que personificará una nación orgullosa y ambiciosa y una capital que los presidentes anteriores permitieron que se deteriorara.

“Estoy regalando el salón de baile”, afirmó el presidente, refiriéndose a las donaciones de empresas privadas que, según él, financiarán el proyecto, e ignorando los múltiples problemas éticos que esto plantea.

Pero Trump también quiere que millones de dólares de los contribuyentes se destinen al Servicio Secreto para financiar un búnker y mejoras de seguridad bajo el salón de baile.

Insiste en que no se trata de un despilfarro, sino de un servicio a la nación que podría proteger a los presidentes durante “cientos de años”.

“Le estamos haciendo un regalo a Estados Unidos”, insistió Trump el jueves. “No para mí, porque yo ya no estaré. Ya saben, yo ya no estaré y tendrán a otra persona en el poder”.

¿Debería Trump recibir el beneficio de la duda? Quizás sea sincero. Sin embargo, la tendencia de su administración a nombrar edificios en su honor —como el Instituto de la Paz de Estados Unidos y el Centro Kennedy— contradice una visión más magnánima.

Lo mismo ocurre con las pancartas con su rostro que ahora adornan varios edificios federales en la capital.

Y aunque los motivos de Trump sean puramente patrióticos, el hecho de que esté obsesionado con estos asuntos, mientras que esta semana declara que el aumento de los precios de la gasolina, causado por su guerra en Irán, es una simple “insignificancia”, dice mucho sobre sus prioridades.

Todo esto ofrece a los demócratas una oportunidad fácil. El senador demócrata Chris Van Hollen, por ejemplo, criticó duramente la disparatada declaración de Trump mientras se encontraba junto al lugar donde se ubicaba su “salón de baile chapado en oro y financiado con los impuestos”. Escribió en X: “Trump primero, los trabajadores estadounidenses al final”.

Si el salón de baile es un regalo, la mayoría de los estadounidenses podrían prescindir de él, según una encuesta realizada en noviembre por Washington Post/ABC News/IPSOS que mostró que el 56 % se oponía a la decisión de demoler el Ala Este y construir un salón de baile.

Si bien la imagen pública no le parece sospechosa a Trump, sí lo es para los republicanos del Senado, quienes se rebelan contra su salón de baile y el fondo para la adquisición de armas.

El presidente no pareció saber muy bien cómo responder cuando se le preguntó sobre esta inusual muestra de firmeza por parte del Senado durante una comparecencia en el Despacho Oval el jueves.

“No lo sé. De verdad que no lo sé. Lo que sí puedo decirte es que solo hago lo correcto”, sostuvo.

El revuelo en torno al salón de baile y el fondo de compensación amenaza con empeorar la difícil situación política de Trump, quien sufre índices de aprobación históricamente bajos, y las encuestas muestran que los estadounidenses culpan a sus políticas del empeoramiento de sus perspectivas económicas.

A veces, el presidente es su peor enemigo. La avalancha de controversias de esta semana eclipsó los esfuerzos de la Casa Blanca por convencer a los estadounidenses de que el presidente realmente reconoce sus frustraciones.

Entre estos esfuerzos se incluye la ampliación del sitio web TrumpRX, diseñado para reducir los precios de los medicamentos, que ahora ofrecerá 600 genéricos, incluidos tratamientos para el colesterol y la diabetes.

Irónicamente, la revuelta republicana en el Senado se produjo en una semana en la que el presidente volvió a aprovechar su dominio sobre la base de seguidores de Trump para demostrar su poder para castigar a los legisladores que, según él, le han perjudicado.

El representante de Kentucky, Thomas Massie, se convirtió en el último conservador tradicional en perder ante un rival en las primarias respaldado por Trump, tras desafiar al presidente en el tema de Irán y los archivos de Epstein.

Fue significativo que el presidente lo tachara de “desleal” justo antes de las elecciones.

Otro republicano, el senador texano John Cornyn, corre ahora el riesgo de perder las primarias después de que Trump respaldara a su rival, Ken Paxton.

La aparente transgresión de Cornyn, tras meses intentando congraciarse con Trump, radica en no haber sido lo suficientemente ferviente en su apoyo.

Trump afirmó que el senador en funciones era “un buen hombre”, pero añadió que no lo había “apoyado en los momentos difíciles” y acusó a Cornyn de tardar en respaldar su candidatura a la Casa Blanca en 2024.

En este contexto, anteponer sus propios intereses podría volverse en contra de Trump, ya que muchos demócratas creen que su mejor oportunidad de ganar un escaño crucial en el Senado de Texas es una contienda contra Paxton.

Estas nuevas víctimas de la campaña de represalias de Trump —una lista que también incluye al senador de Louisiana Bill Cassidy— no hacen sino reforzar la impresión de que el presidente ve su cargo menos como una forma de promulgar cambios políticos para transformar el país que como un vehículo de poder personal.

Esta no es una tendencia nueva. Los últimos 16 meses han estado plagados de ejemplos de Trump utilizando su cargo para su propio beneficio.

Esto incluye la presión ejercida sobre grandes bufetes de abogados, que derivó en horas de representación legal gratuita, y la aceptación de un lujoso Boeing 747 de Qatar para que sirva como nuevo Air Force One, cuyas mejoras se financian con los impuestos de los contribuyentes.

Mientras tanto, los críticos de Trump lo acusan de usar su cargo para beneficiar a sus propios negocios. Por ejemplo, la cumbre del G20 de este año, que anunció el año pasado que se celebrará en su complejo de golf Doral en Florida.

Estas críticas no harán tambalear el compromiso de los seguidores más leales de Trump, muchos de los cuales lo veneran como la única figura política que escuchó su angustia sobre un sistema político y una economía globalizada que, según ellos, los dejaron atrás.

Pero sus críticos creen que solo busca su propio beneficio. Y el presidente les está dando muchas pruebas en un segundo mandato que refleja su egocentrismo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.