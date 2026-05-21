Guillermo Francella: “Estoy más vigente y más productivo que nunca”

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN Español

A diferencia de otros artistas que no corren con la misma suerte, en el hogar del aclamado actor argentino Guillermo Francella siempre apoyaron su temprana vocación por la interpretación. “Seguí esta carrera, pero búscate algo para comer”, le advirtieron sus padres, sin saber que su hijo iba a convertirse en una cara emblemática de la televisión, el cine y el teatro de Argentina. Y hoy, con 45 años de trayectoria, admite que tiene más trabajo que nunca.

Y sí, al final buscó un oficio que le garantizara un sustento: el de periodista. Pero la vocación es la vocación. “Me gustaba el periodismo oral porque sentía que había algo interpretativo. Me gustaba este que vos hacés, no el escrito”, dice Francella en una charla con CNN Español. “Nunca me gustó el periodismo escrito”.

“Entré en una revista de las más importantes de Buenos Aires por una conexión de un familiar mío. Pero después, cuando vino el personal estable, me echaron. El día de hoy se ríen y me dicen: ‘Te salvamos la vida. Mirá qué carrera que hiciste después’”, recuerda Francella y reconoce que, en ese momento, el despido sí llegó a afectarlo, pues aún era muy joven.

Hoy, con 71 años de vida, Francella acumula un sinnúmero de proyectos, experiencias y personajes. Es una de las figuras públicas más reconocidas de su país y, para quienes desde afuera hemos visto sus películas y ahora sus series de streaming, sabemos de su sitio entre los grandes actores de Argentina.

Por eso, la industria audiovisual de Iberoamérica le otorgó hace poco un premio Platino-Xcaret honorífico por su trayectoria, después de que justo hace 10 años obtuviera esa misma estatuilla, pero en esa ocasión como mejor actor protagónico, por la película “El clan”.

“Lo tomamos como un mimo, como una caricia al alma que me gratificó mucho, que la industria, en su totalidad, me quiera premiar con ese aplauso tan sostenido de mis pares y de las plataformas y de toda la industria que estaba en el evento de Xcaret. Fue muy, muy emotivo y movilizante para mí”, comenta.

Pero debido a esa intensa agenda laboral que maneja, Francella apenas tuvo tiempo para recibir su premio y disfrutar algo del hermoso paisaje de la Riviera Maya, en México, escenario de los Platino-Xcaret. Dos días después de la celebración, ya estaba en casa contándonos de esos compromisos laborales que casi le impiden tomar una pausa.

“Vengo de una película en España, ‘Playa de lobos’, de otra película en Argentina, ‘Homo Argentum’, de una serie, “El encargado’. Ahora con un sueño cumplido, llevando la obra de Peter Sellers al teatro con un estreno mundial, ‘Desde el jardín’. En junio comienzo un nuevo rodaje”. Enumera esos proyectos más recientes que, en sus propias palabras, lo hacen sentir “más vigente y más productivo que nunca”.

“Desde el jardín” es la adaptación teatral de la novela “Being there”, del escritor Jerzy Kosinski y que tuvo su versión cinematográfica en 1979 con el comediante Peter Sellers. La versión teatral con Francella, en el papel de un jardinero “con inteligencia limitada, pero que se convierte en un sabio accidental”, es dirigida por Marcos Carnevale.

“Guillermo es una de esas personas que uno admira antes de conocer y quiere todavía más después de conocer. Porque detrás del actor inmenso que todos vemos, hay un hombre generoso, sensible, profundamente profesional y con una ética de trabajo admirable”, opinó Carnevale en un mensaje enviado a CNN.

Francella también ha trabajado bajo las órdenes de Carnevale en películas como “Corazón de león” (2013) y “Granizo” (2022). “Compartir proyectos con él (Francella) es, para mí, mucho más que trabajar con un gran actor. Es encontrar un verdadero socio creativo. Alguien que se entrega, que escucha, que piensa, que propone, que eleva todo lo que toca”, añade el realizador.

Pero pese a los éxitos y homenajes, Francella y su trabajo no han estado exentos de críticas.

Mientras explica cómo el neorrealismo italiano y la película “Los monstruos”, de Dino Risi, lo inspiraron para sugerir un formato similar de viñetas para “Homo Argentum”, el actor y también productor comparte la forma en que esta fue recibida por cierto sector.

“Acá no sabés lo que pasó. Acá fue hasta un tema de Estado porque primero el nombre, creo que ahí fue el lío porque parecía que las viñetas representaban las miserias de los argentinos. (Decían) ‘así no somos’. Nos llamaron apátridas. Nos llamaron de cualquier manera y era una sátira. Cuando la veas, te vas a reír. Vas a decir: ‘¿pero dónde está el debate?’”, explica.

De cualquier manera, son más las satisfacciones que los disgustos. “Homo Argentum” se suma a los grandes éxitos comerciales en la carrera de Francella. Una carrera que sus propios hijos quisieron seguir y que él, como lo hicieron sus padres, ha querido apoyarlos, no sin antes advertirles: “No es muy común lo que vive tu padre. Ustedes síganlo, pero la verdad es que es una profesión muy particular”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.