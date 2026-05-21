ICE arresta en Miami a la hermana de la jefa del conglomerado empresarial cubano GAESA

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del Grupo Administración Empresarial (GAESA) en Cuba, informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, ICE —que depende del DHS— explicó que Lastres Morera es una residente permanente legal a quien las autoridades estadounidenses consideran “deportable” pues “su presencia representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior estadounidense”.

El arresto ocurrió este jueves, un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó formalmente una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, en medio de las crecientes presiones del Gobierno del presidente Donald Trump sobre la isla.

El Departamento de Justicia señala a Castro como uno de los presuntos responsables de haber ordenado el derribo de dos aeronaves de la organización de exiliados cubano-estadounidenses “Hermanos al Rescate” en 1996, un hecho en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

La detenida es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA desde 2022, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba que, según Washington, controla importantes sectores de la economía cubana, incluyendo buena parte del turismo —principal fuente de divisas extranjeras— a través de su filial hotelera Gaviota. El Departamento del Tesoro sancionó a GAESA en 2020 por presuntamente haber sido utilizada para evadir otras sanciones de Washington contra La Habana.

“GAESA, controlado por los militares cubanos y corazón del sistema cleptocrático del país, controla hasta US$ 20.000 millones en activos ilícitos”, afirmó John Condon, funcionario en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE. “Permitir que Lastres Morera permanezca en Estados Unidos enviaría una señal equivocada sobre el acceso de redes vinculadas al régimen cubano a nuestras instituciones financieras y sociales”, añadió.

“Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos como residente permanente legal el 13 de enero de 2023 durante la administración Biden, y no hay registros de que haya solicitado la ciudadanía o un pasaporte estadounidense”, explicó Condon, quien dijo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, determinó que “es removible” bajo las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Por su parte, Rubio dijo que Lastres Morera vivía en Florida mientras ayudaba al “régimen comunista” de La Habana.

“Morera administraba activos inmobiliarios y vivía en Florida, mientras también colaboraba con el régimen comunista de La Habana, hasta que yo le terminé el estatus de residente permanente”, escribió el secretario de Estado en su cuenta de X. “No habrá ningún lugar en la Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, añadió.

Este miércoles, Rubio lanzó un mensaje en español para los cubanos en el que aseguró que Washington está dispuesto a abrir una nueva relación con Cuba, pero señaló que el cambio dependerá de quienes hoy concentran el poder económico y político del país, en referencia a GAESA.

Desde enero, al embargo económico que mantiene contra Cuba desde la década de 1960 Estados Unidos ha sumado medidas para impedir el abasto de combustibles a la isla, un incremento de las sanciones hacia sectores clave como minería, defensa y seguridad y las declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que debe haber cambios en el país y su Gobierno podría buscar el control de él.

ICE señaló que Lastres Morera permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos migratorios que podrían terminar en su deportación.

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Con información de Germán Padinger