Las 5 cosas que debes saber este 21 de mayo

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El escándalo del fondo de Trump contra la “instrumentalización”. Las cifras sobre el brote de ébola. ¿Por qué no volvieron los buceadores que desaparecieron en las Maldivas? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el miércoles una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, a quien señala como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. Cuba ha dicho que se prepara para un “baño de sangre” ante un posible ataque de EE.UU. y cualquier movimiento contra Castro probablemente conduciría a una guerra abierta. Análisis.

El Gobierno de EE.UU. destinará miles de millones de dólares a un fondo contra la “instrumentalización”: US$ 1.776 millones serán otorgados a personas (aliados de Trump) que aseguran haber sido perseguidas injustamente por el Gobierno anterior. Este fondo es altamente problemático por varias razones. Análisis.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos asegura que colaboró con la Policía Nacional de España en una investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español quien, según la indagatoria dada a conocer este martes, es señalado como presunto responsable de encabezar una red de tráfico de influencias. Rodríguez Zapatero rechaza las acusaciones.

El mortífero brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda supone un alto riesgo a nivel local y regional, pero los riesgos globales siguen siendo bajos, según la OMS. “La situación es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no es una emergencia pandémica”, dijo el director general de la organización.

Irán ya ha reanudado parte de su producción de drones durante el alto el fuego de seis semanas que comenzó a principios de abril, lo que indica que está reconstruyendo rápidamente ciertas capacidades militares mermadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, según dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de la inteligencia estadounidense.

¿Quiénes producirán la serie “The Boys: México”?

A. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón

B. Diego Luna y Gael García Bernal

C. Marina de Tavira y Salma Hayek

D. Salma Hayek y Diego Luna

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Facultad de Harvard vota para dificultar que los estudiantes de pregrado obtengan calificaciones sobresalientes

En la Universidad de Harvard, obtener una calificación sobresaliente (A) está a punto de volverse más difícil. La Facultad de Artes y Ciencias de Harvard anunció el miércoles que limitará el número de calificaciones sobresalientes otorgadas a los estudiantes de pregrado.

El telescopio James Webb revela pistas sobre el origen de Nereida, una luna inusual de Neptuno

Nereida, la tercera luna más grande de Neptuno, podría ser la única superviviente intacta de un antiguo conjunto de lunas destruido al principio de la historia del sistema solar, según un nuevo análisis con base en datos del Telescopio Espacial James Webb.

Se conocieron en la universidad y una propuesta caótica los llevó al altar

Pamela y Rodrigo se conocieron en la universidad y, desde el inicio, descubrieron una conexión especial marcada por muchas cosas en común. Su relación creció a lo largo de ocho años de noviazgo, incluidos dos años a distancia que pusieron a prueba su vínculo. Tras una propuesta caótica, pero inolvidable, decidieron dar el siguiente paso y unir sus vidas en matrimonio.

US$ 800.000

Expolicía que compartió meme de Charlie Kirk llega a acuerdo de más de US$ 800.000 tras demanda por encarcelamiento ilegal.

“Hará lo que yo quiero que haga”

—Lo dijo Donald Trump sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al afirmar que seguirá sus instrucciones sobre Irán. Un funcionario de EE.UU., por su parte, dijo a CNN que los dos líderes tuvieron diferencias sobre el futuro de la guerra en una tensa llamada telefónica.

Momento del incendio y explosión de un vehículo cerca de Wall Street, Nueva York

Los peatones corrieron a ponerse a salvo en el bajo Manhattan después de que un automóvil se incendiara y explotara cerca de la emblemática estatua “Charging Bull”, de Nueva York.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Diego Luna y Gael García Bernal serán productores ejecutivos en “The Boys: México”, un spin off de la serie televisiva que satiriza a los superhéroes y concluyó este miércoles con la emisión del episodio final.

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