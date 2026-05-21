Las tasas hipotecarias alcanzan su nivel más alto en nueve meses

Por Samantha Delouya, CNN

La inestabilidad en el mercado de bonos, impulsada por la guerra con Irán, está elevando las tasas hipotecarias en EE.UU. y amenaza con encarecer aún más la compra de viviendas.

La tasa fija promedio de las hipotecas a 30 años subió al 6,51 % esta semana, y alcanzó su nivel más alto desde agosto del año pasado, según Freddie Mac.

Se trata del mayor aumento semanal en las tasas hipotecarias desde abril de 2025, cuando el mercado de bonos sufrió una tensión similar tras el anuncio de los planes del presidente Donald Trump para imponer aranceles históricos a casi todos los países.

Las tasas hipotecarias siguen de cerca el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que está estrechamente vinculado a las expectativas de inflación. Este rendimiento, que se mueve en sentido contrario al de los precios de los bonos, subió bruscamente esta semana hasta alcanzar su nivel más alto en más de un año, ante la creciente preocupación de los inversores de que el aumento de los precios del petróleo y la guerra en Irán pudieran generar una inflación persistentemente alta.

Los precios subieron un 3,8 % en abril, el nivel más alto desde mayo de 2023, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor publicados la semana pasada. Por primera vez en tres años, los salarios de los estadounidenses no superaron la inflación, según el informe.

Antes del estallido de la guerra con Irán, las tasas hipotecarias promedio cayeron momentáneamente por debajo del 6 % por primera vez en más de tres años. Quienes contrataron una hipoteca en ese entonces podrían obtener ahorros significativos en comparación con quienes contratan un préstamo hoy.

Tomemos como ejemplo una vivienda de US$ 450.000. Con una hipoteca a tasa fija a 30 años del 5,98 % —el promedio a finales de febrero—, los pagos mensuales de capital e intereses serían de aproximadamente US$ 2.154, suponiendo un pago inicial del 20 %. Con la tasa promedio de la semana pasada, esos pagos ascenderían a aproximadamente US$ 2.278 mensuales.

Esto representa un ahorro adicional de US$ 1.488 al año, o más de US$ 44.640 durante la vigencia del préstamo.

Aun así, las tasas de interés hipotecarias están más bajas que en esta misma época del año pasado. A mediados de mayo del año pasado, la tasa medio fija de la hipoteca a 30 años era del 6,86 %. Sin embargo, las tasas no han bajado tanto como algunos economistas esperaban inicialmente, después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés tres veces desde entonces.

Las tasas de interés más altas y la incertidumbre económica derivada del conflicto en Medio Oriente están empezando a afectar al mercado inmobiliario, y los primeros indicios sugieren un inicio flojo de la temporada de compraventa de viviendas en primavera, época en la que la actividad de ventas suele dispararse.

Las solicitudes de hipotecas para la compra de viviendas nuevas disminuyeron un 2,4 % interanual, según datos de abril de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. En comparación con marzo de 2026, las solicitudes se desplomaron un 10 %.

Menos solicitudes se traducen en menos ventas de viviendas. Las ventas de viviendas existentes aumentaron solo un 0,2 % entre marzo y abril, tras una caída del 3,6 % el mes anterior, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Además de las tasas hipotecarias más altas, los precios nacionales de la vivienda se han mantenido cerca de niveles récord. El precio medio de venta de viviendas existentes fue de US$ 417.700 en abril, por lo que se acumulan 34 meses consecutivos de aumentos interanuales, según la NAR.

“Actualmente existen dos obstáculos para la compra de una vivienda que son relevantes. Uno son los altos tipos de interés hipotecarios; el otro, la incertidumbre. Comprar una casa es el desembolso más grande de la vida”, afirmó Brad Case, economista jefe de Homes.com.

“Es fundamental contar con una base sólida para tomar esta importante decisión, y eso es precisamente lo que les falta a las personas debido a las fluctuaciones de los tipos de interés desde principios de marzo, tanto al alza como a la baja”, añadió.

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