Trump prometió tratamientos de FIV gratuitos para todos. Eso aún está muy lejos de hacerse realidad

Por Tami Luhby y Sarah Overmohle, CNN

Durante su campaña de 2024, el presidente Donald Trump hizo una gran promesa a los estadounidenses que buscaban tratamientos de fertilidad para formar o ampliar sus familias.

“Bajo la administración Trump, su Gobierno pagará, o su compañía de seguros estará obligada a pagar, todos los costos asociados con el tratamiento de FIV, la fertilización para mujeres”, se comprometió en un mitin de campaña ese agosto, refiriéndose a la fertilización in vitro.

Aunque el presidente ha contribuido a sensibilizar sobre la infertilidad y ha tomado varias medidas destinadas a hacer que la fecundación in vitro sea más accesible, aún queda mucho por hacer para cumplir esa promesa, afirman a CNN defensores y expertos en medicina reproductiva.

Cabe destacar que sus medidas hasta la fecha no imponen la obligación de que los empleadores u otras entidades cubran la FIV.

En cambio, la semana pasada propuso una norma destinada a incentivar a más empleadores a ofrecer voluntariamente beneficios para la FIV y ha negociado precios con descuento para tres medicamentos populares para la fertilidad en el sitio web TrumpRx.

“Las políticas que el presidente Trump y su administración han propuesto hasta ahora no equivalen a una cobertura total ni a un acceso completo para quienes lo necesitan”, declaró Usha Ranji, directora asociada de políticas de salud de la mujer en KFF, un grupo de investigación no partidista.

En las últimas semanas, Trump ha destacado sus esfuerzos en el ámbito de la fertilidad, buscando enfatizar su compromiso con la reducción de los precios de los medicamentos y la lucha contra los costos de la atención médica, mientras el conflicto con Irán se estanca y perjudica su popularidad en las encuestas.

La Casa Blanca y los legisladores republicanos buscan logros que puedan presumir de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

La ampliación de los servicios de fertilidad también se ajusta a la agenda pronatalista de la administración.

Trump, quien se ha autodenominado “el padre de la FIV” y el “presidente de la fertilización”, quiere que los estadounidenses tengan más hijos, lo que impulsaría la economía y las finanzas de la Seguridad Social en el futuro.

Si bien la mayoría de los estadounidenses y muchos legisladores de ambos partidos apoyan el acceso a la fecundación in vitro (FIV), algunos conservadores se oponen al procedimiento estándar porque los embriones pueden ser descartados o destruidos.

Esta postura ha impedido que varios proyectos de ley bipartidistas avancen en el Capitolio.

Según Focus on the Family, una organización evangélica que ha afirmado que la fecundación in vitro plantea preocupaciones morales y éticas, “la fecundación in vitro tiene implicaciones para la santidad de la vida humana y la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer”.

Para algunos defensores, un mandato federal es el objetivo final. Eso es lo que Alexandria Kinder, de 34 años, afirma que se necesita para garantizar un mayor acceso a la fecundación in vitro.

Kinder y su esposo, Ben Darling, llevan casi cinco años intentando concebir y se han sometido a dos ciclos de FIV.

Aunque su empleador cubre la FIV, el límite es de US$ 7.500, lo que solo cubre una pequeña parte del costo.

La pareja ha gastado más de US$ 50.000 de su propio bolsillo en el tratamiento, sin incluir los gastos de transporte y alojamiento, ya que las clínicas están lejos de su casa en el centro de Pensilvania. Quieren intentarlo de nuevo, pero no pueden costearlo.

Aunque le alienta que Trump se centre en este tema, sus acciones no son suficientes, afirmó Kinder, psicóloga. Debería ser obligatoria la cobertura, con límites mucho más altos.

“Un mandato federal nos ofrecería a mi esposo y a mí la posibilidad de formar una familia, algo que deseamos con todas nuestras fuerzas”, apuntó.

Según RESOLVE, un grupo de defensa de los pacientes, aproximadamente una de cada seis personas sufre infertilidad.

El acceso a la atención médica depende del seguro de salud que se tenga, del estado donde se viva y de los gastos que se puedan afrontar, explicó Danielle Melfi, directora ejecutiva de la organización.

“En estos momentos, muchas personas no pueden permitirse ser padres porque el coste del tratamiento es inalcanzable”, indicó, y señaló que RESOLVE considera que la infertilidad es una enfermedad que debe estar cubierta y tratada como tal.

Cada vez más grandes empresas ofrecen cobertura de seguro médico en sus planes de beneficios, ya que la consideran una forma de atraer y retener a trabajadores talentosos, quienes demandan cada vez más este tipo de cobertura.

Según la consultora Mercer, la mitad de las empresas con al menos 500 empleados ofrecieron este beneficio el año pasado, en comparación con el 22 % en 2019. Entre las empresas con al menos 20.000 empleados, la cifra asciende al 77 %.

Según la Fundación Internacional de Planes de Beneficios para Empleados, alrededor del 30 % de los empleadores ofrecerán beneficios de FIV en 2026, una cifra ligeramente inferior a la de dos años antes, pero significativamente superior al 14 % que ofrecía esta cobertura en 2016.

Un factor disuasorio es que la cobertura es cada vez más costosa: un solo ciclo de FIV puede costar entre US$ 25.000 y 35.000, según Brittany Bono, experta en beneficios de salud reproductiva de Mercer.

Los empleadores suelen limitar el número de ciclos o el monto de la cobertura para controlar los costos.

Según RESOLVE, unos 15 estados han implementado mandatos de cobertura para la FIV, aunque esta directiva solo se aplica a los empleadores cuyos planes de salud están regulados por los estados. (Muchos grandes empleadores son autoasegurados y no están sujetos a las regulaciones estatales).

Solo Utah exige la cobertura de la fecundación in vitro para los beneficiarios de Medicaid, pero la normativa solo se aplica a quienes padecen ciertas afecciones, como la fibrosis quística y la anemia falciforme.

Una vez finalizada la fecundación in vitro, ¿qué ocurre con los embriones no utilizados?

Trump está impulsando la ampliación de la cobertura de FIV a través del empleo.

La semana pasada, presentó en la Casa Blanca una propuesta de norma que permitiría a los empleadores ofrecer beneficios de fertilidad independientes, similares a los planes dentales y de visión.

El límite máximo de cobertura vitalicia sería de hasta US$ 120.000, que se ajustaría a la inflación a partir de 2028.

La norma propuesta ofrecería a los empleadores otra opción que podrían encontrar atractiva, dijo Roger Shedlin, director ejecutivo de WINFertility, que trabaja con organizaciones para brindar beneficios de fertilidad a sus empleados.

Sin embargo, varios expertos cuestionaron si la propuesta realmente incentivaría a más empleadores a cubrir los tratamientos de FIV, especialmente dado que el Gobierno federal no proporcionaría ningún incentivo financiero, como exenciones fiscales.

“Para lograr una cobertura significativa para la FIV se necesita dinero, así que no entiendo por qué esto sería más atractivo para los empleadores que incluirlo en su plan de seguro médico general”, señaló Sean Tipton, director de políticas y defensa de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. “Me encantaría saber cómo funcionará, pero ahora mismo me resulta difícil comprenderlo”.

Añadió que un paso más significativo sería que el Gobierno federal cubriera la fecundación in vitro para todos los empleados públicos y militares, para “servir de ejemplo de lo que hacen los empleadores buenos y responsables”.

Mientras tanto, la norma propuesta permanecerá abierta durante dos meses para comentarios públicos y podría modificarse antes de su aprobación definitiva.

“Lo primero que diría, sobre todo a los pacientes, es que los tratamientos de fertilidad requieren atención prioritaria. No retrasen su tratamiento pensando que esta política les reportará algún beneficio a corto plazo”, expresó Tipton.

El evento de la semana pasada en el Despacho Oval fue otra oportunidad para que Trump destacara TrumpRx, su iniciativa para reducir el costo de los medicamentos recetados mediante acuerdos con compañías farmacéuticas.

Uno de esos acuerdos, anunciado en octubre pasado, fue con EMD Serono para ofrecer tres medicamentos de uso común para la fertilización in vitro a un precio muy reducido para quienes paguen en efectivo.

Según un comunicado emitido la semana pasada, la administración y TrumpRx han ayudado a más de 19.000 pacientes estadounidenses a acceder a tratamientos de fertilización in vitro.

La mayoría de las ventas correspondieron a Gonal-F, un medicamento para la fertilidad cuyo precio de lista supera los US$ 900. En TrumpRx, su precio es de US$ 168.

Según el representante, el ahorro que los pacientes obtendrán gracias al precio con descuento superará “pronto” los US$ 100 millones.

Según Melfi, los medicamentos representan una parte considerable del coste de la fecundación in vitro, por lo que el descuento de TrumpRx puede ser significativo para algunas mujeres.

“La reducción del precio de los medicamentos recetados es un paso importante”, apuntó. “Si bien aumenta el acceso, no es la solución definitiva para lograr una mayor asequibilidad, algo que realmente queremos garantizar para todos los pacientes”.

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