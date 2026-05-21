Ucrania afirma que mató a decenas de rusos en dos ataques en la región oriental ocupada

Issy Ronald, Kosta Gak y Anna Chernova, CNN

Ucrania afirma que mató a decenas de rusos en dos ataques perpetrados en la región oriental ocupada del país, mientras Kyiv intensifica los ataques con drones de medio alcance contra la infraestructura militar de Moscú.

Una ola de ataques alcanzó un campo de entrenamiento para pilotos de drones rusos en la localidad ocupada de Snizhne, matando al menos a 65 cadetes y un instructor la noche del miércoles, según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Otra serie de ataques golpeó la sede de un servicio de seguridad ruso y un sistema de defensa aérea en la región de Jersón en Ucrania ocupada, matando e hiriendo a casi 100 rusos, afirmó el presidente Volodymyr Zelensky este jueves. No especificó cuándo tuvo lugar el ataque.

Las afirmaciones de Ucrania sobre cifras de bajas tan altas son inusuales y CNN no puede verificarlas de forma independiente. CNN conctactó a las autoridades rusas para obtener comentarios.

Mientras tanto, a lo largo de este jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia destacó los avances que afirma haber logrado en la línea del frente.

Por separado, este jueves el ministerio anunció que trasladó municiones nucleares a sitios de almacenamiento en Belarús como parte de un ejercicio de fuerzas nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, lideraron esos ejercicios este jueves mediante una videollamada, añadió el Kremlin.

Ucrania ha tenido cierto éxito reciente en el campo de batalla, deteniendo la velocidad a la que estaba perdiendo terreno. El mes pasado, recuperó más terreno del que Rusia había ocupado por primera vez desde agosto de 2024, aunque Moscú aún controla casi el 20 % del territorio ucraniano, según un análisis del Instituto de Estudio de la Guerra (ISW), un monitor de conflictos con sede en EE.UU.

Gran parte de este éxito se debe a la actual superioridad de Ucrania en drones. Después de centrar gran parte de sus esfuerzos en ataques de corto alcance a posiciones rusas a lo largo de la línea del frente, y en ataques de largo alcance llegando hasta Rusia misma, Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques de mediano alcance, apuntando a la logística rusa.

Estos ataques parecen ser la última demostración de esa estrategia. Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, afirmó que el ataque a la academia de drones apuntó a un complejo de 2.484 metros cuadrados, que albergaba drones, explosivos y un puesto de mando. Publicó imágenes que mostraban drones de ataque unidireccionales golpeando un edificio, que resultaba cada vez más dañado con cada ataque.

Imágenes publicadas en redes sociales la noche del miércoles también mostraron un edificio en llamas en Snizhne, que CNN geolocalizó en la misma zona que el campo de entrenamiento de drones.

Zelensky también publicó imágenes que mostraban ataques destruyendo varios edificios, junto con sus afirmaciones de haber atacado una sede del FSB ruso y un sistema de defensa aérea.

En otras ofensivas nocturnss, Ucrania atacó la refinería de petróleo de Syzran, ubicada en la región de Samara en Rusia, a más de 800 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania, dijo Zelensky. Dos familiares de un soldado ruso que luchó en Ucrania murieron en ese ataque, según el gobernador de la región. Otros ataques apuntaron a áreas a lo largo de la frontera occidental de Rusia, obligando a las defensas aéreas rusas a derribar 121 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa ruso.

Mientras tanto, al menos cinco personas murieron y 41 resultaron heridas en ataques rusos en Ucrania durante la noche y hasta el mediodía del jueves, según las autoridades ucranianas.

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