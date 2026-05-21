Una emisora ​​de radio se disculpa tras anunciar accidentalmente la muerte del rey Carlos

Por Amarachi Orie

Una emisora ​​de radio británica se ha disculpado con el rey Carlos III de Gran Bretaña y con sus oyentes tras anunciar accidental e incorrectamente la muerte del monarca.

“Debido a un error informático en nuestro estudio principal, el procedimiento de Fallecimiento de un Monarca, que todas las emisoras del Reino Unido tienen preparado con la esperanza de no tener que utilizarlo, se activó accidentalmente el martes por la tarde (19 de mayo), anunciando erróneamente que Su Majestad el Rey había fallecido”, dijo el director de la emisora ​​Radio Caroline, Peter Moore, en un comunicado compartido en las redes sociales el miércoles.

“Radio Caroline guardó silencio, como era de esperar, lo que nos alertó para restablecer la programación y emitir una disculpa en antena”, continuó.

“A Caroline le ha complacido retransmitir el mensaje navideño de Su Majestad la Reina, y ahora también el del Rey, y esperamos seguir haciéndolo durante muchos años más”, añadió Moore.

“Pedimos disculpas a Su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por cualquier molestia causada”, concluía el comunicado.

Fundada en 1964, Radio Caroline emite en varios países, entre ellos Bélgica y los Países Bajos, y está disponible en línea en todo el mundo.

El día del anuncio erróneo, el rey Carlos y la reina Camila se encontraban en Belfast, Irlanda del Norte.

El hombre de 77 años y su esposa participaron en una celebración cultural en Thompson Dock, el terreno seco donde se encontraba el Titanic antes de su viaje inaugural, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado el martes.

Allí conocieron a artistas y organizadores que se preparaban para el festival de música tradicional irlandesa Fleadh Cheoil na hÉireann, reconocido mundialmente, que tendrá lugar en agosto.

Según el palacio, los miembros de la realeza también visitaron la destilería del Titanic y aprendieron sobre la elaboración del whisky, antes de que el rey visitara una organización benéfica local que proporciona y promueve un mayor acceso a las habilidades necesarias para las carreras digitales.

Posteriormente, el rey y la reina se reunieron con el primer ministro y el viceprimer ministro de Irlanda del Norte en el castillo de Hillsborough, una residencia real cerca de Belfast.

El rey Carlos III de Gran Bretaña (C) y la reina Camila de Gran Bretaña conversan con el arquitecto Norman Foster (D) mientras asisten a una presentación sobre la recomendación de diseño final para el Monumento a la Reina Isabel, durante una visita al Museo Británico en el centro de Londres el 21 de abril de 2026, el día en que se habría cumplido el centenario del nacimiento de la difunta monarca.

El rey Carlos, quien reveló en febrero de 2024 que le habían diagnosticado cáncer, compartió en un mensaje de vídeo en diciembre que su tratamiento contra el cáncer se reduciría este año, ya que había estado respondiendo bien al tratamiento.

El mes pasado visitó Nueva York y Washington donde se dirigió al Congreso para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El rey también se dirigió al Parlamento británico la semana pasada.

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