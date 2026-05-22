Al menos 177 muertes estarían vinculadas hasta ahora al brote de ébola en la República Democrática del Congo, según la OMS

Por Lauren Kent y Rob North, CNN

Se cree que al menos 177 muertes están vinculadas al brote de ébola en la República Democrática del Congo y que hay cerca de 750 casos sospechosos, declaró este viernes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien advirtió que la violencia está obstaculizando la respuesta.

“La situación del ébola en la RDC es profundamente preocupante”, afirmó el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una actualización publicada en las redes sociales, advirtiendo que las autoridades “saben que la epidemia en la RDC es mucho mayor” que las siete muertes que han sido confirmadas por laboratorio.

“Estas cifras varían a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio; sin embargo, la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta”, añadió Tedros.

El nivel de riesgo por el ébola ha sido elevado a “muy alto” en la República Democrática del Congo, pero se mantiene bajo a nivel mundial, agregó el director de la OMS.

Se han notificado otros dos casos confirmados y una muerte en la vecina Uganda, indicó Tedros. Describió la situación en Uganda como “estable” y señaló que no se han reportado nuevos casos ni fallecimientos.

La científica jefa de la Organización Mundial de la Salud dijo por su parte que un tratamiento antiviral llamado Obeldesivir podría utilizarse en aquellas personas que han entrado en contacto con el ébola para prevenir el desarrollo de la enfermedad.

“Creemos que un antiviral llamado Obeldesivir podría administrarse a los contactos; esto evitaría que dichos contactos —en caso de haber sido infectados por el virus— desarrollen la enfermedad”, declaró la Dra. Sylvie Briand en una conferencia de prensa el viernes.

La experta describió el tratamiento como “prometedor”. No obstante, su implementación debe llevarse a cabo bajo un estricto protocolo.

El brote actual de ébola es provocado por el virus Bundibugyo que, a diferencia de la cepa Zaire ebolavirus, carece actualmente de tratamiento o vacuna conocidos.

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