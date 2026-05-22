China podría involucrarse más en la diplomacia entre Irán y EE.UU., pero no es probable que actúe como mediadora, dice fuente

Por Sylvie Zhuang, CNN

Es posible que China busque intensificar su compromiso diplomático tanto con Estados Unidos como con Irán respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz tras la visita que realizó a Beijing la semana pasada el presidente Donald Trump. Sin embargo, es poco probable que actúe como mediador en la crisis con Irán, según han revelado a CNN fuentes familiarizadas con la postura del Gobierno chino.

Mientras la histórica crisis petrolera desencadenada por el cierre de Ormuz se adentra ya en su cuarto mes, China tiene un gran interés en que se halle una solución, declaró a CNN Wu Xinbo, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

“Trabajaríamos con ambas partes en este asunto”, afirmó Wu. “Mantendremos la comunicación con Estados Unidos sobre esta cuestión a través de los canales diplomáticos, ya que, desde la perspectiva de nuestro interés nacional, la reapertura del estrecho de Ormuz a la mayor brevedad posible constituye una prioridad de suma urgencia”.

Funcionarios estadounidenses han abogado abiertamente por que China redoble sus esfuerzos para presionar a Irán a fin de que ponga fin al conflicto en términos favorables para Washington. Trump ha declarado que no precisa de la ayuda del líder chino, Xi Jinping. No obstante, durante la cumbre que ambos celebraron en Beijing, coincidieron en señalar la necesidad de reabrir el estrecho.

Sin embargo, una fuente china conocedora de la situación señaló que existen límites respecto a cómo Beijing estaría dispuesto a presionar a Teherán.

“Ciertamente, China desea promover el fin de la crisis, pero no utilizará —tal como espera Estados Unidos— su influencia económica para presionar a Irán”, afirmó la fuente, quien solicitó el anonimato para poder expresarse con total libertad.

“La postura de China es que no ejercerá presión sobre Irán en este asunto, dado que la raíz del problema reside en la relación entre Estados Unidos e Israel; por consiguiente, corresponde a estas dos naciones asumir el liderazgo para poner fin a la crisis, puesto que fueron ellas quienes la originaron”, añadió la fuente.

Países como Pakistán han asumido el papel de mediadores directos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. China, por el contrario, se muestra menos dispuesta a situarse en dicha posición, consciente de que quien asuma tal rol debe mantener una relación de equidad con ambas partes —tanto con Estados Unidos como con Irán—, circunstancia que no se da en el caso de Beijing, según indicó la fuente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.