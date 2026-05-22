El precio de la gasolina y el costo de la vida llevan la confianza del consumidor estadounidense a un mínimo histórico

Por Alicia Wallace, CNN

Los estadounidenses simplemente detestan esta economía.

Un indicador del sentimiento del consumidor seguido muy de cerca cayó a un nuevo mínimo histórico en mayo, según la última encuesta de la Universidad de Michigan.

El índice de sentimiento del consumidor de mayo descendió por tercer mes consecutivo, cayendo a 44,2 puntos y situándose por debajo del mínimo histórico anterior de 49,8 puntos, registrado en abril.

La guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, junto con la consiguiente escasez de suministro de petróleo y las bruscas fluctuaciones de precios, han deteriorado un sentimiento que ya se encontraba mermado por años de alta inflación y una crisis de asequibilidad.

“El costo de la vida sigue siendo una preocupación de primer orden; el 57 % de los consumidores mencionaron espontáneamente que los precios elevados estaban erosionando sus finanzas personales, un porcentaje superior al 50 % registrado el mes anterior”, escribió en un comunicado Joanne Hsu, directora del programa de Encuestas a Consumidores de la universidad.

Las finanzas personales de los consumidores sufrieron un retroceso del 13 % en mayo, señaló.

La encuesta de sentimiento de la Universidad de Michigan se remonta a 1952. Eso significa que los estadounidenses se sienten ahora peor que durante las guerras, la crisis del petróleo de la década de 1970, los atentados del 11 de septiembre, la Gran Recesión, la pandemia de covid-19 y el posterior repunte inflacionario.

Algunas de las caídas más pronunciadas en el sentimiento se observaron entre los consumidores de bajos ingresos y aquellos sin título universitario, indicó Hsu, señalando que el aumento en el costo del combustible y de otros productos básicos afecta con especial dureza a estos grupos.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se están acercando a máximos históricos, dado que el estrecho de Ormuz —un importante paso marítimo para el transporte de petróleo y otros bienes esenciales— ha permanecido prácticamente bloqueado durante casi tres meses.

“A principios de este año, es posible que los consumidores se hayan mostrado cautelosos a la hora de juzgar cuánto duraría el conflicto con Irán”, señaló Hsu. “Transcurridos tres meses de conflicto, los consumidores parecen preocupados ante la improbabilidad de que las interrupciones en el suministro se resuelvan con rapidez”.

Asimismo, a los consumidores les inquieta que los elevados precios del petróleo y la gasolina se propaguen por toda la economía y encarezcan aún más otros bienes y servicios, añadió.

En este sentido, las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año experimentaron un ligero repunte, pasando del 4,7 % en abril al 4,8 %; por su parte, la tasa de inflación prevista a cinco años dio un salto, situándose en el 3,9 % frente al 3,5 % anterior. Las expectativas tanto a corto como a largo plazo han regresado a los niveles alcanzados durante el último tramo del año pasado, cuando los aranceles contribuyeron a intensificar las presiones inflacionarias.

Entre los encuestados que registraron los mayores aumentos en sus expectativas de inflación a largo plazo se encontraban independientes y republicanos, apuntó Hsu.

“En el caso de este último grupo, las expectativas de inflación a largo plazo superan actualmente en más del doble la cifra registrada en febrero de 2025, si se analiza en términos mensuales”, afirmó.

La Reserva Federal sigue muy de cerca las expectativas de los consumidores respecto al ritmo de los futuros aumentos de precios. Si la población llega a creer que los precios no harán más que seguir subiendo, podría optar por gastar más en el presente y exigir salarios más altos; a su vez, las empresas podrían aumentar sus precios para absorber esa mayor demanda y esos salarios más elevados, lo que, en última instancia, impulsaría la inflación.

Este indicador de sentimiento pesimista surge en un momento en el que un amplio conjunto de datos dibuja el panorama de una economía estadounidense resiliente, mientras que el mercado bursátil continúa marcando nuevos máximos históricos.

Sin embargo, no todos los estadounidenses perciben la situación de este modo.

“El consumidor estadounidense se encuentra actualmente luchando por mantenerse a flote; es probable que los reembolsos del impuesto sobre la renta ya se hayan agotado, o bien que ese dinero se haya destinado a sufragar los precios más elevados que se observan en todos los rincones de la economía”, escribió el viernes Christopher Rupkey, economista jefe de FwdBonds, en un comunicado dirigido a los inversores. “Los máximos históricos que registra el mercado bursátil no surten efecto alguno a la hora de levantar el ánimo de los consumidores, lo cual sugiere que la mayoría de los estadounidenses tienen sus fondos inmovilizados en cuentas de jubilación 401(k), de las cuales no pueden disponer para hacer más llevadera su vida en el presente”.

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