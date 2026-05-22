La investigación del expríncipe Andrés podría examinar las acusaciones de conducta sexual inapropiada

Por Helen Regan y Cristiano Edwards, CNN

La policía británica que investiga a Andrés Mountbatten-Windsor ha declarado que podría examinar las acusaciones de conducta sexual inapropiada como parte de su investigación sobre posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas mientras el expríncipe era enviado comercial del Reino Unido.

En una actualización publicada el viernes, la policía de Thames Valley reiteró su llamamiento a cualquier persona que tenga información para que se presente y dijo que se había puesto en contacto con los abogados de una mujer que anteriormente afirmó que fue llevada a una dirección en Windsor con fines sexuales.

Ese encuentro, del que informó por primera vez la BBC en enero, supuestamente tuvo lugar en la antigua residencia del príncipe, Royal Lodge, en 2010.

El abogado de la mujer, Brad Edwards, del bufete estadounidense Edwards Henderson, declaró a la BBC que su clienta fue enviada a Gran Bretaña por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein cuando tenía veintitantos años y que, tras pasar una noche con Mountbatten-Windsor, le ofrecieron una visita guiada al Palacio de Buckingham.

La policía de Thames Valley había declarado previamente que estaba al tanto de dichas denuncias, y el viernes dejó claro que aún no había hablado con la presunta víctima.

“Nos hemos puesto en contacto con el representante legal de la mujer para confirmar que, si desea denunciar esto a la policía, se tomará en serio y se tratará con cuidado, sensibilidad y respeto por su privacidad y su derecho al anonimato”, informó la policía en un comunicado.

“Reconocemos lo difícil que puede ser hablar de experiencias de esta naturaleza, y cualquier contacto con la policía estará condicionado a sus deseos, cuando y si se siente preparada y capaz de hacerlo”, añadió.

Esta actualización fue la primera de la policía de Thames Valley desde que Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fuera arrestado en febrero en su nueva residencia de Sandringham, en Norfolk, por acusaciones de conducta impropia en el ejercicio de sus funciones públicas. Fue puesto en libertad ese mismo día, “bajo investigación”.

Mountbatten-Windsor ha negado categóricamente cualquier irregularidad en sus tratos con Epstein, y ha negado haber obtenido beneficio personal alguno de su papel como enviado comercial británico.

La policía afirmó que continúa examinando “varios aspectos de la presunta mala conducta” tras la publicación por parte del Gobierno estadounidense de documentos relacionados con su investigación sobre Epstein.

“Nuestra investigación sobre conducta impropia en el ejercicio de funciones públicas continúa. La conducta impropia en el ejercicio de funciones públicas es un delito que puede adoptar diversas formas, lo que convierte esta investigación en una tarea compleja”, declaró Oliver Wright, subcomisario de la Policía de Thames Valley. “Animamos a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con nosotros”.

La actualización se produjo después de que el Gobierno británico publicara el jueves documentos relacionados con el nombramiento de Mountbatten-Windsor como enviado comercial en 2001.

El Gobierno afirmó no haber encontrado pruebas de que el expríncipe hubiera sido investigado para el cargo, y los documentos revelaron que su madre, la difunta reina Isabel II, había presionado para su nombramiento.

Mountbatten-Windsor renunció al cargo en 2011 debido a sus vínculos con Epstein.

Documentos publicados previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían demostrar que Mountbatten-Windsor había compartido material confidencial con Epstein durante su mandato como enviado comercial.

Los enviados comerciales británicos tienen prohibido compartir información sensible, comercial o política sobre mercados o visitas relevantes.

Sin embargo, según informó el viernes la agencia de noticias británica PA Media, los detectives de la policía de Thames Valley están preocupados porque el público cree que la fuerza policial se centra únicamente en las acusaciones de que el expríncipe compartió información mientras ejercía como enviado comercial, cuando en realidad los términos legales del delito que se investiga son mucho más amplios.

La definición legal del delito abarca una amplia gama de conductas, incluyendo el intercambio de información financiera confidencial, la mala conducta financiera, el incumplimiento deliberado del deber y la conducta sexual inapropiada, según informó PA.

También incluye la corrupción, la injerencia indebida, el conflicto de intereses y otras formas de mala conducta.

La policía de Thames Valley declaró que estaba prestando apoyo a otros cuerpos policiales nacionales para contactar con las víctimas y supervivientes de Epstein.

“Esperamos que cualquier persona que tenga información relevante se presente cuando esté lista para colaborar con nosotros. Nuestra puerta siempre está abierta”, apuntó el comunicado.

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