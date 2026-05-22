Por primera vez, una mujer fue designada para administrar el Canal de Panamá en medio de tensiones geopolíticas

Por Elizabeth González, CNN en Español

Ilya Espino de Marotta tiene 40 años de labor en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y desde entonces enfrentó diferentes retos: lideró la ampliación de la vía interoceánica, actualmente es la subadministradora de la ACP, y a partir del próximo 1 de septiembre será la primera mujer que ocupe el cargo de administradora del canal de Panamá.

La Junta Directiva de la ACP, compuesta por 11 miembros, se reunió este jueves, y de una terna seleccionó a la ingeniera Espino de Marotta, pero antes ya había revisado el perfil de unas 100 personas, que según se explicó, fueron captadas por una firma consultora internacional e independiente, que buscó en Panamá y en el exterior a panameños con capacidad para administrar la vía acuática.

“Identificó más de 100 perfiles destacados, luego de un profundo proceso de análisis, los candidatos finalistas fueron sometidos a una evaluación multidimensional que incluyó aplicación de pruebas que analizan las competencias de liderazgo, múltiples entrevistas en profundidad y la sustentación de un caso de negocios”, detalló Jose Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la ACP.

Con la designación, Ilya Espino de Marotta se convierte en la cuarta persona que administra el Canal, después de la reversión de la vía acuática por parte de EE.UU. a Panamá, el 31 de diciembre de 1999; pero a la vez, se convertirá en la primera mujer que administra la vía, en reemplazo del actual administrador, Ricaurte Vásquez, cuyo su período de 7 años está por vencer.

Ilya Espino de Marotta, cuyo cargo rige desde el próximo 1 de septiembre de este año hasta 2033, siempre ha roto patrones como mujer en su recorrido profesional por la ACP.

Lideró el desafío de la construcción del tercer juego de esclusas para el Canal ampliado que se inauguró en 2016. Posteriormente, desde enero de 2020 pasó a ser la primera mujer subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, en donde trabaja desde 1985, año en que inició como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial.

“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes, asegurando el futuro, esa planificación estratégica que tenemos y que Panamá siga creciendo”, expresó la administradora designada, agradeciendo los apoyos y confianza en cuatro décadas de carrera en la ACP.

Y es que actualmente, además de ser la subadministradora, es la oficial de Sostenibilidad del canal de Panamá y tiene a su cargo el desarrollo del proyecto para un nuevo embalse, el de Río Indio, y así abastecer a una parte de la población con agua potable, y que haya menos impacto en lagos de Bayano y Alajuela, que surten de agua para la operación de la vía, y al mismo tiempo para el consumo humano, en medio de amenazas por cambio climático y fenómeno del Niño.

Precisamente, para depender menos del agua para el transporte de carga y diversificar los servicios y la búsqueda de oportunidades de negocio, Ilya Espino de Marotta se comprometió este jueves a darle continuidad al plan estratégico de la Autoridad del Canal de Panamá, previsto a 2035, con una inversión de US$ 8.500 millones, para la construcción de un corredor energético o gasoducto, un corredor logístico y dos terminales portuarias, además del embalse de Río Indio.

“Definitivamente que una de las fortalezas del Canal de Panamá es la continuidad. Y el plan estratégico que se ha elaborado de la mano de la Junta Directiva es la guía hacia adelante, de esta institución”, aseguró Espino de Marotta.

Igualmente expresó que, frente al contexto internacional actual, tampoco hay cambio de estrategia, y explicó que “la confiabilidad del Canal, que es nuestro negocio principal, sigue, pero hay que expandir y buscar nuevas opciones y nuevos negocios”.

Actualmente la vía interoceánica registra un aumento en la demanda para el tránsito de buques como consecuencia del conflicto en Medio Oriente, especialmente desde el bloqueo en el estrecho de Ormuz, lo que hace que el Canal ajuste sus operaciones y permita que, en lugar de 36 buques diarios, pasen hasta unos 40 por día.

Adicional a ello, la vía acuática ha quedado en medio de tensiones entre EE.UU y Panamá, luego que desde diciembre de 2024 el presidente Donald Trump dijera que el canal de Panamá estaba bajo la “influencia maligna de China” y amenazó en reiteradas ocasiones con retomar la administración de la vía. Aseveraciones que en todo momento rechazó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su gobierno.

Por su parte, igualmente hay tensiones entre Panamá y China, luego que la Corte Suprema panameña en enero de este año anuló un contrato para la operación de dos puertos, ubicados en sitios estratégicos, en ambos extremos del canal de Panamá, que por casi 30 años estuvieron a cargo de la empresa Panama Ports Company y su filial de capital hongkonés CK Hutchinson Holding.

Al respecto, Panama Ports Company, desde febrero pasado, presentó varias demandas de arbitraje, luego que la Autoridad Marítima de Panamá retomó los puertos y concesionó la operación transitoria a empresas internacionales.

A las tensiones por la disputa de los puertos cercanos al Canal, se suma que el gobierno de Panamá asegura que en los últimos meses hay un aumento en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, lo cual China niega y asegura son temas de seguridad marítima.

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