Quién es Byron Allen, el comediante convertido en magnate de los medios que se quedará con la programación nocturna de CBS

Por Jordan Valinsky, CNN

Byron Allen tuvo su gran oportunidad como comediante adolescente en “The Tonight Show” de Johnny Carson. Casi cinco décadas después, regresa a la televisión nocturna no solo como comediante, sino como un multimillonario magnate de los medios con un imperio extenso y poco convencional.

Allen es dueño de The Weather Channel. Recientemente adquirió una participación mayoritaria en BuzzFeed. Ha realizado ofertas llamativas, pero infructuosas, por Paramount, ABC, BET y Tegna. Incluso ha expresado interés en comprar CNN.

Este viernes, el comediante convertido en magnate de los medios tomará el control del horario de las 11:35 p.m. de CBS, el legendario espacio que alguna vez ocuparon David Letterman y Stephen Colbert, con “Comics Unleashed”, un programa de comedia de bajo costo y sin contenido político que refleja tanto sus orígenes como monologuista como el modelo de negocio que lo convirtió en una de las figuras más singulares de los medios estadounidenses.

Este cambio representa una transformación radical para la programación nocturna de CBS: de la comedia de actualidad de Colbert, centrada en la era Trump, a un formato de comedia sindicada basado en chistes rápidos y mínima controversia.

“No hablamos de política”, declaró Allen a Michael Smerconish de CNN a principios de este mes. “No hablamos de nada de actualidad. No hacemos nada racista, sexista, antisemita ni homófobo”.

Añadió: “Simplemente sean graciosos y no ofendan”.

Según Allen, de 65 años, un comediante tiene dos cumpleaños: el día de su nacimiento y el de su primera aparición en el programa de Johnny Carson.

A los 18 años, este nativo de Detroit fue uno de los comediantes más jóvenes en actuar en el programa de Carson, al debutar el 17 de mayo de 1979, una semana antes de graduarse de la preparatoria.

“Lo veía actuar con una precisión asombrosa”, le dijo Allen a Smerconish, reflexionando sobre su admiración por Carson, quien condujo “The Tonight Show” de NBC durante 30 años.

“Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida: hacer reír a la gente”, declaró en CNN.

Y así lo hizo. Su gran oportunidad llegó en 1979, cuando presentó “Real People” de NBC, un programa de noticias que presentaba perfiles de personas excéntricas de todo Estados Unidos.

Allen dijo que lo eligió por la visibilidad que le brindaba, ya que el singular programa se emitía en horario estelar en una cadena de televisión de gran audiencia. Aprender cómo funciona un programa de televisión despertó el interés del comediante por el detrás de cámaras.

“Desde el principio me di cuenta de que no es el mundo del espectáculo, es un negocio, un programa”, dijo Allen en The Breakfast Club esta semana. “Empecé a enfocarlo como un negocio”.

Pronto desarrolló un modelo de negocio que definiría su carrera: producir programas de telerrealidad y venderlos directamente a las estaciones locales.

En 1993, creó Entertainment Studios, lo que contribuyó a consolidar su dominio en la televisión sindicada. La compañía produce programas de telerrealidad de bajo costo centrados en juicios, comedia y estilo de vida, y los ofrece a las estaciones de televisión locales de forma gratuita a cambio de compartir los ingresos publicitarios.

Le contó a Smerconish una época en la que pasó un año llamando a estaciones de televisión desde la mesa de su comedor en pijama, intentando convencer a los ejecutivos de que emitieran sus programas. Recibió cientos de negativas antes de lograrlo.

“Literalmente desgasté la mesa del comedor de tanto sentarme allí desde el amanecer hasta el anochecer”, recordó Allen, antes de lanzar “Entertainers with Byron Allen”, que aún se emite.

En 2006, creó “Comics Unleashed”, el programa sigue conduciendo hasta hoy y ocupará el horario central de CBS. El programa es un modelo de “compra de tiempo”, en el que un productor alquila un espacio publicitario a una cadena y recupera la inversión vendiendo espacios publicitarios durante la emisión.

Pero Allen tenía mayores ambiciones en los medios que los programas de entrevistas sindicados, e hizo importantes compras a lo largo de los años. La más notable de ellas fue The Weather Channel por unos US$ 300 millones en 2018. Controla más de dos docenas de estaciones de televisión locales, y su empresa adquirió una participación de casi el 11 % en la compañía de entretenimiento Starz a principios de este año.

Forbes ha estimado el patrimonio neto de Allen en miles de millones de dólares.

Ahora, está apostando fuerte por el espacio digital. A principios de este mes, pagó US$ 120 millones por una participación mayoritaria en BuzzFeed, la otrora exitosa empresa de medios que se derrumbó tras salir a bolsa en 2021. Allen planea renovar BuzzFeed centrándose en el video e integrándolo en su servicio de streaming llamado Local Now.

Allen afirmó que la era de internet y el streaming ha democratizado el tipo de voces que pueden alcanzar el éxito.

“La tecnología es una excelente manera para que cualquiera se haga muy rico”, declaró a The Breakfast Club. “Si tienes talento, si tienes una gran idea, si tienes algo bueno, tienes distribución global. Tus posibilidades de éxito son mucho mayores que nunca”.

Entertainment Studios pasó a llamarse Allen Media Group en 2020 para reflejar las crecientes ambiciones de la compañía, incluyendo algunas que no se han materializado.

En 2024, ofreció US$ 30 mil millones por Paramount Global, y en 2023, ofreció a Disney, según se informó, US$ 10 mil millones por ABC y algunas de sus cadenas de cable, y consideró una oferta por E.W. Scripps. También ha presentado ofertas multimillonarias para comprar Tegna y BET. Ninguna de esas ofertas fue aceptada.

Además, ha generado controversia por la forma en que gestiona sus estaciones de televisión locales. El año pasado, desmanteló los departamentos de meteorología de aproximadamente 24 filiales locales y planeó despedir a unos 50 meteorólogos para centralizar los pronósticos en estaciones más grandes y dentro de The Weather Channel. El plan se modificó tras la indignación de los televidentes.

Allen no ha revelado cuánto le pagará a CBS por el horario de las 11:35 p.m., pero lo ha descrito como beneficioso para ambas partes. Declaró a The Wrap que CBS ahorrará “aproximadamente US$ 150 millones al año solo en producción y marketing”.

“La gente se sorprendió de que comprara ese espacio publicitario”, admitió a Smerconish, añadiendo que “todos los espacios publicitarios se compran”, refiriéndose a programas antiguos como “The Colgate Comedy Hour” y “Texaco Star Theater”. Ambos eran programas de variedades patrocinados que se emitieron en cadenas de televisión hace más de medio siglo.

En cuanto a “Comics Unleashed”, los espectadores verán un programa diferente al de sus predecesores. Este programa de media hora presenta a comediantes contando chistes y se inspiró en sus encuentros con otros comediantes en restaurantes de Los Ángeles después de sus espectáculos.

La fecha de estreno del viernes tampoco es una coincidencia.

“Mi héroe, Johnny Carson, falleció el viernes 22 de mayo de 1992”, le dijo Allen a Smerconish. “Sigamos haciendo reír a Estados Unidos”.

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