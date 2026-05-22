Recortes de financiación de EE.UU. han dificultado respuesta a mortal crisis del ébola, afirman los trabajadores humanitarios

Por Lauren Kent y Jennifer Hansler, CNN

Mientras un brote mortal de ébola asola el noreste de la República Democrática del Congo, muchos equipos de respuesta están analizando con ojo crítico los acontecimientos que precedieron a la crisis: los despidos de trabajadores sanitarios financiados por Estados Unidos, la escasez de suministros médicos esenciales y una drástica reducción del apoyo estadounidense a los programas de ayuda mundial.

La Organización Mundial de la Salud afirma que se cree que más de cien muertes están relacionadas con este brote, con casi 600 casos sospechosos hasta el momento, y advierte que “sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor”.

También indicó que esta cepa del virus, para la cual no existe una vacuna ni un tratamiento específico, podría haber estado circulando durante meses antes de ser detectada.

Según la OMS, existen varias razones para esta demora: la cepa inusual del virus, la deficiente infraestructura sanitaria en la zona rural donde se originó y el conflicto étnico en la región, que dificultó las pruebas.

Pero la respuesta tardía también ha puesto de manifiesto las consecuencias reales de los recortes a la ayuda exterior por parte de la administración Trump y su retirada de la OMS, el organismo mundial de salud encargado de gestionar brotes de este tipo.

Si bien la administración Trump está deseosa de culpar a otros, los trabajadores humanitarios y los expertos afirman que los recortes de financiación y los despidos en múltiples áreas por parte de Estados Unidos han obstaculizado la capacidad mundial para responder al ébola.

Los recortes de la administración Trump se dividen en cuatro frentes: retiró la financiación a la OMS, disolvió la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recortó el presupuesto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y está reduciendo la ayuda sanitaria total que presta a la República Democrática del Congo y Uganda, los países epicentro de la epidemia.

Según expertos consultados por CNN, todas estas medidas han debilitado los sistemas de salud mundiales, fundamentales para dar una respuesta eficaz a brotes como este.

“Si se suman todos esos elementos, es difícil imaginar cómo no podría haber habido un efecto en las capacidades de vigilancia y respuesta en estos países”, declaró Josh Michaud, director asociado de políticas de salud pública y global en KFF, una organización sin fines de lucro de investigación y encuestas sobre políticas de salud.

En un ejemplo concreto, el Comité Internacional de Rescate, que cuenta con personal humanitario sobre el terreno en la República Democrática del Congo, afirmó que los recortes de financiación estadounidenses contribuyeron al retraso en la detección del virus.

“El debilitamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica tras los severos recortes en la financiación sanitaria en el este de la República Democrática del Congo está contribuyendo a la rápida escalada del último brote de ébola”, declaró el IRC en un comunicado.

Heather Reoch Kerr, directora del grupo en la República Democrática del Congo, añadió: “Años de falta de inversión y los recientes recortes presupuestarios han dejado a muchos centros sanitarios sin el equipo de protección, la capacidad de vigilancia ni el apoyo de primera línea necesarios para responder con rapidez y seguridad”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó el martes que ninguno de los cambios implementados durante la administración Trump obstaculizó sus esfuerzos para responder al brote.

Este funcionario indicó que la respuesta fue rápida una vez que la OMS identificó el brote y que los programas de gestión del ébola y los fondos asignados se mantuvieron vigentes tras el desmantelamiento de USAID.

“No había ninguna persona ni programa específico asociado con USAID en esta región que hubiera detectado esto o contribuido a un marco de detección aquí”, declaró el funcionario a los periodistas. Afirmó que “numerosos empleados que han trabajado en estos temas” fueron contratados por USAID.

El Dr. Satish Pillai, coordinador de la respuesta al ébola de los CDC, declaró el martes que los CDC llevan décadas trabajando en la zona, con 100 empleados en Uganda y cerca de 30 en la República Democrática del Congo.

La agencia también informó que ha movilizado a cientos de personas para la respuesta de emergencia que puso en marcha esta semana.

Las autoridades sanitarias afirman que la primera muerte presuntamente relacionada con este brote ocurrió en la provincia de Ituri, en el noreste del Congo, el 20 de abril.

Sin embargo, el brote no se declaró oficialmente hasta el 15 de mayo, debido a un retraso en su detección, ya que no se podían realizar pruebas para la rara cepa Bundibugyo en la zona.

Según trabajadores humanitarios de la región, las muestras tuvieron que ser transportadas a más de mil seiscientos kilómetros de distancia, a un laboratorio en Kinshasa, para su confirmación.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, culpó el martes a la Organización Mundial de la Salud por haber tardado “un poco en identificar este problema”, si bien reconoció otros factores que complican la situación.

“Es un poco difícil acceder a él, porque está en una zona rural, así que, lamentablemente, está confinado a un lugar de difícil acceso en un país devastado por la guerra”, declaró.

Sin embargo, los expertos señalan que la suspensión de la financiación estadounidense a la OMS provocó reducciones de personal en la organización mundial, y ningún otro país donante ha cubierto esas carencias presupuestarias. (Otros países, como el Reino Unido, Alemania y Canadá, también recortaron la ayuda exterior destinada a la salud y el desarrollo mundiales en 2025).

A pesar de los comentarios del Departamento de Estado, dos exfuncionarios de USAID declararon a CNN que muchas de las personas con experiencia en la respuesta a brotes de virus como el ébola, así como las que mantenían relaciones con los funcionarios de salud locales, fueron despedidas durante el desmantelamiento de USAID.

Uno de los exfuncionarios de USAID, que trabajó en la República Democrática del Congo, señaló que, si bien USAID no tenía programas en la provincia de Ituri, aún podría haber servido de nexo de unión para coordinar a los funcionarios de salud, las ONG y los donantes.

“Puedes tener a un montón de expertos… pero si no puedes sacar a la gente, pagar a los trabajadores sanitarios o proporcionarles lo que necesitan, hay una limitación real, y eso es lo que perdimos con USAID”, explicó el exfuncionario.

El IRC afirmó que los equipos de respuesta a emergencias ya se encuentran en desventaja, teniendo que priorizar el transporte aéreo de equipos de protección básicos —como guantes, mascarillas y batas de hospital— a los centros de salud.

Anteriormente, esos centros ya contaban con suministros suficientes.

Antes del año pasado, el Gobierno estadounidense financió diversas actividades de la organización para la preparación ante brotes epidémicos en el este de la República Democrática del Congo, pero el IRC afirmó que gran parte de esa financiación finalizó en marzo de 2025.

El vicepresidente de emergencias del IRC, Bob Kitchen, reconoció que Estados Unidos está organizando una respuesta de emergencia, pero con un presupuesto muy limitado.

Desde la República Democrática del Congo, Greg Ramm, de la organización sin ánimo de lucro Save the Children, resumió la gravedad de la situación: “Ninguno de nosotros tiene financiación suficiente”.

Ramm y otros expertos han advertido que muchas más personas morirán si el sistema de salud en general colapsa, por lo que es fundamental que las personas con ébola busquen tratamiento y que los centros de salud permanezcan abiertos para tratar otras enfermedades como la malaria y la desnutrición.

El martes, el Departamento de Estado anunció que había movilizado una ayuda bilateral inicial de US$ 23 millones para reforzar de inmediato la respuesta de cada país.

El dinero se destinará a apoyar la vigilancia, la capacidad de los laboratorios, la comunicación de riesgos, los entierros seguros, los controles de entrada y salida y la gestión de casos clínicos, y que financiaría hasta 50 clínicas de tratamiento y los costes asociados que se están estableciendo en las regiones afectadas por el ébola de la República Democrática del Congo y Uganda.

Los CDC están liderando la respuesta de Estados Unidos al brote, junto con la OMS y las autoridades sanitarias nacionales de los países afectados.

“Tenemos una escasez de personal increíble en todos los ámbitos”, declaró a CNN un experto de los CDC que trabaja en la respuesta, señalando que numerosos expertos de los CDC han sido despedidos, han renunciado o se han jubilado sin que se les haya reemplazado en el último año y medio.

La plantilla global de la agencia y su infraestructura de salud pública en todo el mundo se han visto afectadas.

Esto se debe en parte a que gran parte del trabajo global de los CDC se financia a través del Programa de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), pero el Departamento de Estado ha retenido aproximadamente US$ 700 millones de los CDC para el programa PEPFAR este año, según fuentes de analistas de políticas de salud.

También se han retenido algunos fondos para la lucha contra la malaria, según las mismas fuentes.

“Durante el último año, tanto los líderes políticos como el Departamento de Estado han sido implacables a la hora de recortar fondos a los CDC, alegando que tenemos demasiado personal en el extranjero”, declaró a CNN una fuente de los CDC.

La fuente explicó que el dinero destinado al programa de VIH/SIDA ayuda a financiar los equipos de salud pública y la infraestructura, como laboratorios y sistemas de vigilancia.

Según la fuente, el mismo personal y los mismos sistemas que ayudan a detener las epidemias de VIH son también los que a menudo detienen otras epidemias, y añadió: “Nuestros fondos y nuestros equipos en África oriental y central están definitivamente agotados”.

Al ser consultado sobre la retención de fondos, un portavoz del Departamento de Estado lo desmintió y dijo: “Los fondos del programa PEPFAR para el HHS y los CDC, destinados a apoyar los programas de asistencia sanitaria exterior de EE.UU., siguen fluyendo desde el Departamento de Estado”.

Según la Dra. Fiona Havers, médica especialista en enfermedades infecciosas y exepidemióloga de los CDC, quien fue desplegada en Liberia durante el brote de ébola de 2014, las respuestas anteriores a los brotes de ébola también dependieron en gran medida de los socios de USAID.

Por ejemplo, los trabajadores contratados por USAID se encargaron de establecer clínicas, importar ambulancias, contactar a las personas con casos sospechosos y dotar de personal a los centros de aislamiento.

Pero el año pasado, la administración Trump canceló miles de contratos de ayuda exterior, al tiempo que desmantelaba USAID y eliminaba los pocos programas que quedaban bajo el Departamento de Estado.

“No se trata solo de la financiación… Todos esos grupos de ayuda han visto sus programas clausurados, sus clínicas cerradas y a sus trabajadores sanitarios comunitarios despedidos”, declaró Havers a CNN. “Esos grupos ya no están disponibles, o lo están con una capacidad mucho menor”, ​​para adaptarse a la respuesta al ébola.

Los exfuncionarios de USAID afirmaron que se ha producido una pérdida de buena voluntad entre el Gobierno estadounidense y las autoridades sanitarias locales y los socios sobre el terreno debido a la forma tan repentina en que se recortó la financiación el año pasado.

“En la República Democrática del Congo, éramos el mayor donante en el sector de la salud, teníamos una gran capacidad de convocatoria y la gente recurría a nosotros, pero también dependían de nosotros para la gestión y la supervisión”, declaró el primer exfuncionario de USAID. “Perdimos todo el respeto y la credibilidad”.

El segundo exfuncionario recordó cuando Elon Musk bromeó el año pasado diciendo que había cancelado “accidentalmente” la financiación para combatir el ébola durante un brote en Uganda, la cual, según él, se había restablecido “inmediatamente”.

El exfuncionario de USAID afirmó que la cancelación de esa financiación provocó que “todo se estancara mientras el brote continuaba” en 2025.

Un año después, casi todos los miembros del equipo de USAID que trabajaron en esa última emergencia han sido despedidos, añadió el exfuncionario.

La salida del Gobierno de Trump de la OMS también significa que Estados Unidos ya no recibe información a través de esos canales oficiales, aunque el contacto informal ha continuado.

“Retirarse de la OMS simplemente significa que el Gobierno estadounidense y los CDC están, en general, más al margen del flujo de información”, añadió Havers. “Ya no participan en la conversación como antes, y creo que eso hace que Estados Unidos sea menos seguro”.

El alto funcionario del Departamento de Estado criticó duramente a la OMS por la demora en identificar el brote y elogió la respuesta de Estados Unidos hasta el momento, que, según dijo, también ha incluido el despliegue de Equipos de Respuesta de Asistencia ante Desastres en la República Democrática del Congo y Uganda.

Aunque el Gobierno estadounidense está movilizando fondos de emergencia para combatir el ébola en estos momentos, analistas de políticas sanitarias han declarado a CNN que se prevén nuevos recortes en los programas de salud mundiales en el futuro.

CNN ha informado que la administración Trump planea redirigir US$ 2.000 millones destinados a programas de salud global para cubrir el costo del cierre de USAID, según una copia de la notificación al Congreso obtenida por CNN.

Este plan incluye recortes de US$ 647 millones en fondos para la seguridad sanitaria mundial.

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