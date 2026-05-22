Sheinbaum, sobre los cargos a Raúl Castro: “¿Qué sentido tiene que acusen a alguien por algo que ocurrió hace 30 años?”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este viernes sobre la acusación que hizo la justicia de Estados Unidos contra el exlíder de Cuba Raúl Castro esta semana.

Sheinbaum criticó que históricamente Estados Unidos ha tenido una visión “injerencista” y preguntó “qué sentido tiene” que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años.

“Es una visión (la de Estados Unidos) de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. El caso de Cuba… de lo que están acusando a Raúl Castro… (ocurrió) hace 30 años, imagínense. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, cuestionó la presidenta en su conferencia matutina diaria.

El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló el miércoles a Castro como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. En el derribo de los aviones, que ocurrió cuando Castro era ministro de Defensa de Cuba, murieron cuatro personas, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Por este hecho, EE.UU. acusó a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

Altos mandos cubanos, como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, rechazaron la acusación poco después el miércoles. Por su parte, el Gobierno de Cuba declaró que condenaba en los términos más enérgicos posibles la “canalla acusación” que Estados Unidos hizo contra Castro. “Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política”, dijo el Gobierno cubano en un comunicado.

Tras la captura del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro —hasta entonces el aliado más importante de Cuba—, por parte de militares estadounidenses en Caracas en enero de este año, México quedó como el único apoyo de la isla en la región de América Latina y el Caribe (y uno de los pocos apoyos a nivel internacional, además de Rusia) en medio de la presión cada vez más constante de Estados Unidos contra Cuba, que ha incluido el aumento del embargo económico y la imposición de un bloqueo petrolero que ha agudizado la crisis energética para el pueblo cubano.

Durante esta presión de EE.UU., México continuó con sus envíos de ayuda humnitaria a Cuba, pero interrumpió el suministro de petróleo a la isla tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que manden combustible a territorio cubano.

Sin el combustible de México y con reservas prácticamente agotadas, Cuba vive una de las crisis energéticas más sensibles de su historia.

A pesar de las críticas que hizo sobre la acusación contra Castro, Sheinbaum agregó este viernes que su Gobierno debe tener clara la visión de Estados Unidos “y, al mismo tiempo, colaborar con ellos en donde podamos colaborar, porque no queremos pelear con ellos”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la relación de Trump con Sheinbaum se ha tensado, sobre todo, por temas comerciales (aranceles y revisión del tratado de libre comercio T-MEC) y de seguridad (combate al tráfico de drogas y carteles del narcotráfico), con asuntos exteriores de fondo como el apoyo de México a Cuba, nación caribeña que es calificada por Trump como un “país fallido”.

Ante estos temas de choque entre México y EE.UU., Sheinbaum ha reiterado que la posición de su Gobierno es la de colaborar con la admnistración de Trump, al tiempo que preservan el principio de soberanía y no intervención en el país.

Sheinbaum dijo en su conferencia de esta mañana que repitió esta postura de colaboración y coordinación al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, a quien recibió el jueves en el Palacio Nacional, la residencia presidencial de México.

“Nosotros decimos: ‘Colaboramos y nos coordinamos’. Se lo dije ayer al secretario de Seguridad (Mullin), colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración, de coordinación. Y él (Mullin) lo entendió, dijo: ‘Está bien, lo importante es que sigamos colaborando’. Es cierto, lo importante es que sigamos colaborando y evitar malos entendidos y que pongamos por encima de todo a nuestros pueblos”, declaró la presidenta de México.

Recientemente, la relación México-Estados Unidos se ha tensado más por las acusaciones de narcotráfico que hizo la justicia de EE.UU. contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y también por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua, estado en la frontera con Estados Unidos.

En medio de ambas situaciones, Sheinbaum ha defendido la soberanía de México y, entre otras cosas, ha declarado que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.

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Con información de Mauricio Torres, Rocío Muñoz-Ledo, Patrick Oppmann, Hannah Rabinowitz, Michael Rios y Michael Williams, de CNN.