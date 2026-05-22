Tulsi Gabbard renuncia como directora nacional de Inteligencia

Por Kevin Liptak, Kaitlan Collins y Kristen Holmes, CNN

La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, anunció este viernes que renunciará a finales de junio, y citó como motivo el diagnóstico de cáncer de su esposo.

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, con efecto a partir del 30 de junio de 2026”, escribió en una carta dirigida al presidente Donald Trump. “Mi esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer óseo. Él enfrentará grandes desafíos en las próximas semanas y meses. En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y brindarle mi apoyo total durante esta batalla”.

Trump elogió rápidamente a Gabbard y anunció que el director adjunto principal de Inteligencia, Aaron Lukas, se desempeñará como director nacional interino de Inteligencia.

“Su maravilloso esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma rara de cáncer óseo y ella, con toda razón, desea estar a su lado para ayudarlo a recuperar la salud, mientras ambos libran juntos una dura batalla”, escribió Trump en Truth Social, donde añadió que Gabbard ha realizado “un trabajo increíble y la extrañaremos”.

Durante las últimas semanas, funcionarios de la Casa Blanca escucharon rumores de que Gabbard planeaba marcharse. Sin embargo, hace apenas dos semanas, ella negaba que fuera a abandonar la administración, según declaró un alto funcionario del gobierno.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios, ni tampoco la oficina de Gabbard.

Su gestión estuvo plagada de mensajes contradictorios y confusos, particularmente en lo referente a la guerra de Estados Unidos contra Irán, lo cual en ocasiones la puso en desacuerdo y le hizo perder el favor de la Casa Blanca.

Gabbard será el miembro más reciente del gabinete en abandonar su cargo, tras las recientes destituciones por parte de Trump de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Gabbard es veterana de la Guardia Nacional del Ejército y excongresista demócrata que representó al 2º Distrito Congresional de Hawai, haciendo historia al convertirse en la primera persona de origen samoano-estadounidense y la primera hindú practicante en el Congreso. Se postuló a la presidencia como demócrata en 2020, presentándose como una veterana de la guerra de Iraq con una política exterior antiintervencionista, antes de abandonar el partido dos años después.

Posteriormente, en 2024, brindó su respaldo a Trump, haciendo campaña junto a él y ayudándole a prepararse para su debate con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Gabbard se unió al Partido Republicano antes de las elecciones y formó parte del equipo de transición de Trump tras su victoria. Trump la designó para ocupar el cargo de directora nacional de Inteligencia, el puesto de mayor jerarquía encargado de supervisar las 18 agencias que conforman la comunidad de inteligencia.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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